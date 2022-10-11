Véspera de feriado de baladas e festivais no ES; veja a agenda de terça (11)

Festas e festivais
2ª Oktoberfest Vitória
Com muita cerveja, gastronomia típica alemã e apresentações musicais. No Parque Cultural Reserva Vitória, área localizada atrás do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. A partir das 17h, início do festival; 18h30, Pilger der Hoffnung; 19h, Frolich; 20h30, Chope a metro; 21h, Samba Crioulo; 22h, Chope a metro e às 22h30, Samba Crioulo. Entrada franca.
Festival do Camarão
Circuito gastronômico traz pratos especiais que destacam o camarão nos oito restaurantes espalhados por Conceição da Barra, sendo eles Casarão do Cais, Comer Rezando, Flor de Alecrim, Casarão da Barra, Petiscaria Rei do Baião Flor de Mandacaru, Massa Show e Sabor do Cais.
Véspera de feriado
Com Samba Junior, Sué e DJ Marcelo Sampaio. A partir das 22h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (área vip).
Quem Me Viu Mentiu
Com RD de VV, Gustavo O Brabo, Pagolance e Luizinho. A partir das 20h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 23h.
A Roda Mais Linda da Cidade
Com Grupo Já Gamei. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 21h).
Desenrola
Com Isaque Gomes, Koreia, Belucio, Lukão, Edin e Almeida. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Terça Legal
Tocando pop 2000, funk 2000 e hits 90, além de mesa de doces e balões com surpresas. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 para os 50 primeiros que doarem um brinquedo novo, após R$ 25 (all night).
Xou da Flu
Tocando pop, funk, trilhas sonoras e nostalgia. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 para os 50 primeiros que doarem um brinquedo novo, após, R$ 30 (all night).
Darko Disney
Com pop, rock, retrô, temas de filmes e séries da Disney. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Alternative Rock 90/2000
Com Chapeleiro Maluco (tributo a Imagine Dragons e Coldplay), Morning Glory (tributo a Oasis) e Bernardo John (especial Green Day, Offspring, Blink 182, Nirvana, Foo Fighters e mais). Ingressos: R$ 10 (até 0h).
Festa das Crianças
Com Laila Orlande e DJ Renan. A partir das 18h, no Cerimonial Manguinhos. Av. dos Colibris, 08, Morada de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 30 (único/ 2º lote), à venda no site Superticket
Baile da Pink
Com MC PTK, Daniel Futuro, Koreia, Edin, Lukão e Vitor Keller. A psrtir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 60 (pink up) e R$ 40 (pink fy).
Pedro & Lucas + Samba Junior
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Terça Sem Lei
Com Gabriel Pagio. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música ao vivo
Leley
A partir das 21h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Casa Hitz Gastrobar
Com Dj Jonas Braum. A partir das 20h30, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Show
Bia Socek
Com Bia Socek, Dj Wesley Santo, Garotos Tradição e Cleone Miranda. A partir das 21h, no Atalanta. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 25 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Especial Dia das Crianças
Com música ao vivo com Rodrigo Moskitto, pipoca, algodão doce, playground, Homem Aranha e Homem de Ferro. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: 99235-7121.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Boulevard Experiências Gastronômicas Junior
Catarina e Sofia Castro, filhas do renomado Chef Daniel Castro vão ensinar duas receitas para a criançada. A partir das 19h, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. As inscrições podem ser feitas no site do Shopping.
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, que tem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Diá Mosaicos
A artista mineira Diá, traz telas de diversas temáticas, como iemanjá e animais. No Bar Calipe, em Jardim da Penha, Vitória. De terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Até 2 de outubro. Entrada franca.
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.