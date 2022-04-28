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Agenda

Tiee, Diogo Vilela e Zé Felipe animam a sexta (29) no ES; veja agenda

Shows, espetáculos musicais e muitas baladas recheiam a agenda para o capixaba "sextar" com vontade"; veja a programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 15:43

Especial

Diogo Vilela em 'Cauby Uma Paixão'

Estrelado por Diogo Vilela, o musical “Cauby, uma paixão” abre a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ plateia), R$ 80 (meia/ balcão) e R$ 25 (meia/ mezanino), à venda no site lebillet.com.br.

33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos . Às 14h, Eleição de  Vovó e Vovô Pomeranos; às 18h, Eleição de Menininha e Menininho Pomeranos e às 20h, Eleição de Rainha e Princesas Pomeranas.

Shows

Tiee

A partir das 21h, no Butiquim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 40, à venda no site lebillet.com.br.

Sertanejo do Giga

Com D Dorte e Vinícius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. 

Música Ao Vivo

Com Douglas Richa. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. 

Sexta Retrô

Com Jackson Lima. A partir das 21h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. 

Sexta no Hangar

Com Samba HD, Pedro & Lucas e Dj Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.

Ubando

A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. 

Malandragem S/A

A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.

Balada do Piseiro

Com Donato Fontana. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

É O Beat

Com MC2Jhow, D'Bem Com A Vida, Gabriel Pratti, Lukão, PV do SI e Danilo. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 21h). Informações: (27) 99898-1912. 

Samba de Raiz

Com Ricardo Brasil. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. 

Frazão e Sambadm

A partir das 20h, Gordinho Sambão. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.

Leqsamba & Sué

A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 22h.

Sexta na Woods

Com Freelance, João Victor & Vinícius, KN de Vila Velha e Gustavao O Bravo. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 50 (camarote) e R$ 20 (pista).

Sambou no Let's

Com Explode Samba, Felipe Ribeiro e Igor Lemos. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares. Informações: (27) 99994-7171.

Sexta no Let's

Com Farra Dois, Cristian Sullivan, Dj WL Dú VS e Dj Paulo. A partir das 22h, no Let's Colatina. Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina. Entrada: R$ 20 (até às 00h).

Us Zé

A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert; R$ 10.

Banda Flashback & Cadu Caruzo

A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h). Informações: (27) 98116-3325.

Sexta Premium

Com Jessica Dionisio e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.

Pé de Serra do Revoada

Com Trio Clandestino. A partir das 20h30, no Revoada Bar e Chopperia. R. Welington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca.

Sexta F*da

Com Rian & Rodrigo e Dj Júnior Ceará. No Barrerito Chopperia. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 20.

Festas

Zé Felipe na Pink Elephant

A partir das 22h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (meia), à venda no site brasilticket.com.br. Informações: (27) 99610-2707.

Inflação

Especial Long Set com Madeusa. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

Minha Sexta É Pop

Especial Long Set com Gramlik. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

Chama

Com Álice, Beleite, Dodo, Edin, Gustavo O Bravo, KN de VV e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia), à venda no site superticket.com.br

The Cube

Com DGL, Gamatech, Unjoo e Victor Matias. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (2º lote), à venda no site superticket.com.br.

Eufaria

DJs Iz Duddy, Amy Yumi, Vagner Rezende, Moreno Loss, HNRQS. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20, à venda no site sympla.com.br.

Divas 2000

Com Dj Little Paiva, Dj Thats Duds, Dj Rafael Arcanjo e Dj Bruno Donat. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$15 (até 23h) e R$25 (após 23h).

Concerto

Jovens Pianistas Capixabas

Com Estevão Medeiros. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia).

Exposições

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Mãos que Tocam o Barro

A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.

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