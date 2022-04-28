Tiee, Diogo Vilela e Zé Felipe animam a sexta (29) no ES; veja agenda

Especial
Diogo Vilela em 'Cauby Uma Paixão'
Estrelado por Diogo Vilela, o musical “Cauby, uma paixão” abre a programação da 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ plateia), R$ 80 (meia/ balcão) e R$ 25 (meia/ mezanino), à venda no site lebillet.com.br.
33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos . Às 14h, Eleição de Vovó e Vovô Pomeranos; às 18h, Eleição de Menininha e Menininho Pomeranos e às 20h, Eleição de Rainha e Princesas Pomeranas.
Shows
Tiee
A partir das 21h, no Butiquim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 40, à venda no site lebillet.com.br.
Sertanejo do Giga
Com D Dorte e Vinícius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Música Ao Vivo
Com Douglas Richa. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Sexta Retrô
Com Jackson Lima. A partir das 21h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sexta no Hangar
Com Samba HD, Pedro & Lucas e Dj Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Malandragem S/A
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Balada do Piseiro
Com Donato Fontana. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
É O Beat
Com MC2Jhow, D'Bem Com A Vida, Gabriel Pratti, Lukão, PV do SI e Danilo. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até às 21h). Informações: (27) 99898-1912.
Samba de Raiz
Com Ricardo Brasil. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Frazão e Sambadm
A partir das 20h, Gordinho Sambão. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Leqsamba & Sué
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 22h.
Sexta na Woods
Com Freelance, João Victor & Vinícius, KN de Vila Velha e Gustavao O Bravo. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 50 (camarote) e R$ 20 (pista).
Sambou no Let's
Com Explode Samba, Felipe Ribeiro e Igor Lemos. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares. Informações: (27) 99994-7171.
Sexta no Let's
Com Farra Dois, Cristian Sullivan, Dj WL Dú VS e Dj Paulo. A partir das 22h, no Let's Colatina. Av. Fidelis Ferrari, Castelo Branco, Colatina. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
Us Zé
A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert; R$ 10.
Banda Flashback & Cadu Caruzo
A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h). Informações: (27) 98116-3325.
Sexta Premium
Com Jessica Dionisio e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Pé de Serra do Revoada
Com Trio Clandestino. A partir das 20h30, no Revoada Bar e Chopperia. R. Welington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca.
Sexta F*da
Com Rian & Rodrigo e Dj Júnior Ceará. No Barrerito Chopperia. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Festas
Zé Felipe na Pink Elephant
A partir das 22h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (meia), à venda no site brasilticket.com.br. Informações: (27) 99610-2707.
Inflação
Especial Long Set com Madeusa. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Minha Sexta É Pop
Especial Long Set com Gramlik. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Chama
Com Álice, Beleite, Dodo, Edin, Gustavo O Bravo, KN de VV e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia), à venda no site superticket.com.br
The Cube
Com DGL, Gamatech, Unjoo e Victor Matias. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Eufaria
DJs Iz Duddy, Amy Yumi, Vagner Rezende, Moreno Loss, HNRQS. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20, à venda no site sympla.com.br.
Divas 2000
Com Dj Little Paiva, Dj Thats Duds, Dj Rafael Arcanjo e Dj Bruno Donat. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$15 (até 23h) e R$25 (após 23h).
Concerto
Jovens Pianistas Capixabas
Com Estevão Medeiros. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia).
Exposições
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.