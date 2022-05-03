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Agenda

Terça (3) tem exposições e Festa Pomerana; veja agenda

Agenda tem 'resenha' com Rodrigo Moskitto e Junior Reis, sertanejo em Cariacica, além de jazz em Jardim Camburi. Veja programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 08:00

Música ao vivo

Terça Sem Lei

Com Gabriel Pagio. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. Rua Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.

Resenha do Moskitto

Com Rodrigo Moskitto e Junior Reis. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Avenida Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Couvert; R$ 7.

Terça Jazz

Com Alexandre Borges Quinteto. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Avenida Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Exposições

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

Especial

33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos. Às 09h, abertura da Exposição de Vestidos de Noiva Pomeranos no Museu da Imigração Pomerana. Em seguida, às 13h, Cortejo com a Família Fritz e Frida, Gugu da Concertina e Tales e “Gêmeos do Fandango” no Alto Santa Maria

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