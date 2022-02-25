Agenda

Sorriso Maroto e Revelação agitam domingo de carnaval (27) no ES; veja agenda

Grupos garantem muito pagode em festas pelo Estado. Confira a agenda completa e aproveite a folia
Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:11

Carnaval

Carna Spettus

Com Bloco Ratazanas, Matheus Emis e Dj Suela. A partir das 20h, no Spettus, R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br. Além de pacote especial para os três dias de evento por R$ 50 (inteira/ 2º lote), disponível no site superticket.com.br.

Bailinho Avoador

Com Desfile de fantasias, Disputa de Tik Tok, Pula Pula, Brinquedos infláveis, Oficina de Artes, Banda de fanfarra, DJ, Pintura de rosto, Cabelo maluco, Bola mania, Espaço baby, Recreadores e Personagens infantis. A partir das 14h, Área aberta do Álvares Cabral, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 30 (adulto) e R$ 50 (criança), à venda no site superticket.com.br.

Carna Gordinho - Bloco do Revela!

Com o grupo Revelação e Sué. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.

Carnaval do Gordinho

Samba Jr. e Maycon Sarmento. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto, R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h (pista), após, entrada por R$ 30.

Carnaval de Manguinhos

Com Black Sete, Flavinha Mendonça e Banda de Marchinha. A partir das 17h, no Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Atapoã, 717, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 65 (meia/ duplo) e R$ 35 (meia/ individual), à venda no site superticket.com.br

Um Carnaval DAQUELEJEITO!!

Com os Djs Sandeville, Armud, Jess, Beleite. A partir das 21h, no Let's Guarapari. R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari. Ingressos: R$ 100 (inteira/ 1º lote) e pacote para os dois dias de evento por R$ 160 (inteira), à venda no site superticket.com.br.

Sunset Carnival

Com Sorriso Maroto, Parangolé, Vou Zuar e a Escola de Samba Novo Império. A partir das 15h, no Café de La Musique, R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 240 (inteira/ lote C), à venda no site brasilticket.com.br. 

Carnalets

Com Pedala Samba, Pedro Schimid, Gustavo Venturini e 2L. A partir das 18h, Let's Vila Velha, Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (com nome na lista)

Micaretaço

Especial Bday Set com Priscila Bravin. A partir das 22h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

Bloco Indie

Com Belly, Saraiva, Wally, HNRQS e  Tuzzão. A partir das 22h, Victoria Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).

Bloco Simpatia

A partir das 15h, no Barlavento Beach Bar e Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória. 

Shows

Música ao vivo

Com Dj Alec Bacheti e Duo Amorim. A partir das 11h, no Ílios Beach House, Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99614-5471.

Grupo Nossa Raiz

A partir das 16h, no Clericot Café, Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 40.

Música ao vivo

Com Brunelli, às 19h30, e Ayro, às 23h. No Barlavento Beach Bar e Lounge, Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Sábado do Rock

Com A2 Rock Band com o Especial Super Tramp ACDC. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

