Sorriso Maroto e Dilsinho animam o 1° de abril no ES; veja agenda

Shows e festas
Juntos - Sorriso Maroto e Dilsinho
A partir das 22h, no Privilège Vitoria. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Tributo ao Rock Nacional
Com Tico Santta Cruz e Herança Negra. A partir das 22h, na Decks Beer, ES-344, 1000, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 40 (inteira/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Ira & Biquíni
Com open bar e open food. A partir das 22h, no Steffen Centro de Eventos , ROD, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 250 (individual/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Em Chama
Com Cariello, Koreia, Gustavo o Bravo, Beleite, Dodo e Fabrício V. A partir das 23h, na Wood's Vitória. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 60 (camarote) e R$ 30 (lista wood's). A lista para as duas categorias de ingresso está disponível no site clicreserva.com.br.
Prando convida Posada
A partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira/ todos os setores), à venda no site lets.events.
Sexta Premium
Com Jessica Dionisio e Dj Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
Daniel Cypreste
A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Beat Locks convida Bruno Graveto
Com Bernardo John Trio, Beat Locks e Red Tube. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h) e R$ 25 (após às 00h).
Uma Sexta Linda!
Com Zé Felipe & Romário, Zé Júnior e Dj Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até às 22h, após será cobrado R$ 20. A entrada custa R$ 20 para homens a noite toda. Informações: (27) 99780-4882.
Full Time
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Samba Tropical e Brasilidades
Com Manel Fogo e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Projeto Ensaios
Com Duo Severino. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Sambadm
Com participação de Felipe Frazão. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Pista com entrada franca até às 21h.
Sheep & Parafina
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sextanejo do Giga
Com Nina e Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Chama no Sextou
A partir das 22h, no Alto da Serra Butequim. RODOVIA BR 482, KM 75, SN FAZENDA SANTA CLARA, Alegre. Ingressos: R$ 10 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Sexta do Piseiro
Com Donato Fontana e Jardel Ferreira. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sexta Jazz & Blues
Com Matheus Cutini, Aleks Brune e Marcos Coelho. A partir das 19h, no Bistrô & Ateliê A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825-6714.
Rafa Mangafá e banda
No Deck's Beer. R. Artimenio Piva Toneli, 50, Centro, Formiga.
Alisson do Banjo
A partir das 21h30, no Bar 40 Graus. R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória.
Musica ao vivo
Com Daniel Cypreste às 13h, Snow7 às 20h30 e Álice às 22h30.No Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Kelvin Capixaba e Aldryn Max
A partir das 20h, na Cervejaria Bigos. R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99612-7942.
Versão Brasileira
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Sexta Prime
Com Freelance e Rodrigo Carvalho. A partir das 20h, na 3ª Aula Tap House. R. Álvares Cabral, 100, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 15.
Forró do Beach
Com Kadu Vieira e Os Colibris de Ouro. A partir das 20h, no Resenha Beach Club. Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra. Entrada: R$ 15.
Pagodim D'Villa
Com Nesse Clima, Kim da Serra e Plano B. A partir das 22h, no Botequim D'Villa. Av. Colares Júnior, 202, Vila Nova de Colares, Serra. Entrada franca até às 23h (com nome na lista).
Festas
Flash
Especial Long Set com Wallace. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Culture Hits - Destruidora!
Especial Long Set com Anita Mann. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40 (portaria) e R$ 30, à venda no site sympla.com.br.
The Vix
Com DJ Felipe Lira, DJ Vergg, DJ João Vianna e DJ Junce. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 60 e R$ 50, com nome na lista disponível no @lamah_lounge.
O Culto
Com Thito Fabres, Brenda Vieira, Gamatech e Paolla B. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900. Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (individual/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Kantaê
Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h30, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (sem nome na lista).
Para rir
E aí Sex.tou?
Com Rafa Oliveira, Klebson Carrera, Fernando Emeterio e e Hebert Cruz. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Especial
Lançamento do Coletivo VOA
Com desfile de art wear, sessão de autógrafos e show com o cantor e compositor Ricardo Silva. A partir das 19h30, a Pousada VilaZinha. Rua 23 de maio, 120, Prainha, Vila Velha. Entrada franca.
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Puxadinho Moxuara
Festival com cerveja artesanal, gastronomia e música ao vivo com Marcus Rauta (21h30). A partir das 17h, no Estacionamento Externo Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "Memórias Afro-Atlânticas". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca. Informações: (27) 3232-4750.
Exposições
Retratos da Terra
Retratos da Terra Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.