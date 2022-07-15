Show de Tiee, arraiá e festivais de música animam a sexta (15) no ES; veja agenda

Shows
Tiee Pra Valer
Com Tiee, Grupo Pra Valer e Nesse Clima. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia) e R$ 60 (camarote/ meia), à venda no site Lebillet
Rodrigo Balla + Freelance
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 15 (até 21h).
Aniversário D'Graus Bar e Botequim
Com Jackson Lima, Dj Peh e PH Dias. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sexta no Gordinho
Com Sambadm, Maycon Sarmento e Dj Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Vamo!
Com D'Moleque, Gustavo O Brabo, Sué e Dj Kayonavoz. A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 23h.
Sextanejo do Giga
Com Rodrigo Scout. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Samba de Raiz
Com grupo Samba Pra Todos. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jéssica Dionísio
A partir das 18h, na Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Sexta no Hangar
Com D'Bem Com A Vida, Gustavo Venturini e Dj Brunin. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até ás 22h.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
BOSSA & MPB na Curva
Com Vinicius Santos. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
The Crew
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Ralftone
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Samba da Bruna
Com Bruna Kethily. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
O Samba com Raiz
Com Raimundo Machado Trio. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30 (pix ou dinheiro)
Clássicos do Rock
Com Pablo Lira e Vitor Casagrande. A partir das 20h, no Fresh Beer. Av. Hugo Viola, 402, Jardim da Penha, Vitória.
Festas e festivais
Festa ‘Taba Sôrta’
Tradicional festa volta com diversas atrações musicais, bebidas e comidas, tudo isso no Parque de Exposições de Montanha. A partir das 18h, abertura dos portões; Às 19h, Miss Brasil Beleza Fashion 2022 "Izabella Gusmão"; Às 20h, Saulo's Show; Às 21h30, Rosy Miranda; Às 23h, Carlinhos Rocha; Às 01h OZ Kanalhaz e às 03h, encerramento das festividades.
Arraiá do Degusta
Com cervejarias artesanais, espaço kids, pratos típicos variados, quadrilhas e programação musical. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Shows com Matheus Nogueira (19h30) e Back To The Past (22h30). Entrada franca.
De Férias na Pink
DJs Jotta, Gabriel Pratti, Isaque Gomes, Vitor Keller e DJ JV de VV. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia solidária/ pista). Informações: (27) 99610-2707.
Forró Bobó
Festival reúne gastronomia, música, dança e concurso de forró tudo isso em Iriri, litoral de Anchieta. A partir das 18h, abertura; Às 19h, aula show com chefe Gilson Surrage; Às 20h, concurso de forró; Às 22h, show com Trio Capixaba e às 00h encerramento das festividades. Ficha de inscrição para o concurso disponível aqui Entrada franca.
Tô de Férias
Com Gabriel Pratti, Cariello, JV de VV, Luuh, Lukão e Edin. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Festival de Inverno de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A partir das 18h20, apresentação das Bandas de Domingos Martins Rua de Lazer no Nosso Palco Livre; Às 19h, Grupo Folclórico Tanzfreude no Coreto da Praça; Às 20h30, Orquestra Sinfônica do Estado do ES apresenta Rock Sinfônico, com participação do Guitarrista e cantor Cláudio Passamani no Palco Principal e às 23h Rock Acústico, com Saulo Simonassi no Palco Principal. Entrada franca.
Forró do Correria - Esquenta de Itaúnas
São dois dias de festa com muito forró para o público já entrar no clima do Festival de Forró de Itaúnas. Com Os 3 de Laura, Black do Acordeon e Dj Jhony. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 30 (passaporte) e R$ 20 (apenas 1 dia) à venda pelo número (27) 99645-7828.
Trash 2000
Pop, funk, bagaceira e anos 2000. Djs Felicidade, Lua Alice, Gabriel Oc e Rafael Arcanjo. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros. Ingressos: R$15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Extravaganza Vol.5
Summer eletrohits, pop e hits 2000. DJs Iver Fiorin, FRNNDS, UNJOO, Kulza e Vinicy. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Boltiquim
Pagode, funk, pop br, funk 2000's e axé. Especial Long Set com Donat. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
Sexta Hitz
Com Breno & Bernardo, Dj Belucio e Dj Gustavo O Brabo. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Cremosa
Pop internacional, funk, bagaceiras, pop Brasil e gay music. Especial Long Set com Samantha Brocks. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (portaria/ all night).
3º Festival da Moqueca
São três dias de festival com muita culinária capixaba, artesanato e música. A partir das 19h, na Rua Silvana Rosa próximo ao Galpão das Paneleiras em Goiabeiras. Entrada franca.
Para rir
João Pimenta no Pimentaverso
A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda no site Vix Comedy Club.
Especial
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina, reúne 14 longa- metragens no Centro de Vitória. Com sessões 14h20 e 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6,00 (conveniado) e R$ 10,00 (inteira). Confira lista de filmes exibidos no site.
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 08h até 14h, são reservadas para as escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na praça da Rua 7 de Setembro, Praia de Carapebus. Os ingressos são distribuídos a partir das 07h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 17 de julho.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento), recria o baile do clássico A Bela e a Fera, com efeitos especiais e uma experiência visual e sensorial. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha . Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta - R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo - R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A bela e a Fera Experience.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com as canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas a partir das 19h30 e aos sábados e domingos às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
Espetáculo "JANELAS"
Peça feita inteiramente com máscaras humanizadas, convida público a testemunhar um dia da vida das irmãs Anabel, Conceição e Risoleta. A partir das 19h, na Sede do Grupo Rerigtiba. Av. Oliveira,334, Justiça II- Anchieta. Reservas: (28) 98811-8468. Entrada franca.
Festival Inverno de Luz
Evento voltado para bem-estar pessoal com terapias, oficinas, palestras, vivências e apresentações artísticas. De 15 a 17 de junho, no Espaço Luz Vitória na Mata da Praia. As terapias e oficinas são pagas, enquento as palestras e vivências tem entrada franca. Informações e programação completa no @festival_inverno_de_luz.
Concerto Pop Rock
Com Algazarra Coral, Coral Unimed Vitória e a Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (FEMES). A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 12 (conveniado) , à venda no site Lets.Events.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster” e “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” . No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Shopping. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça a sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU), UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.