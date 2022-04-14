Sextou com show de Tico Santa Cruz e baladas no ES; veja agenda de 15/04

Festas e festivais
Festa do Sinal Edição São Mateus
A partir das 22h, na Point House. Rua Lima N, 210 B, Vila Nova, São Mateus. Ingressos: R$ 10 (feminino)e R$ 15 (masculino), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99501-9111 / (27) 99692-8914.
Especial de Páscoa
Com Anacio, Gamatech, Heitor Cccrove e Msileno. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (2º lote/ highfloor), à venda no site superticket.com.br
Festival Hipnose
Com Superjoy, Kdg, Universe Bass, Insanity Sound, Rafflesia, Magic Farm, Black Snow, Aztech e Zanlink. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Kantaê
Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h30, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (sem nome na lista).
The Bolt
Especial Long Set com Lefreak. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente na portaria).
Put* Fest*
Especial Long Set com Fred Rigoni. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente na portaria).
A sexta é santa mas nós não!
Com Dj Isa Faustini, Dj Vini Tosta, Dj Rafael Arcanjo e Dj IanDC. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca até às 22h30, a partir das 23h a entrada é R$ 15; R$ 25 após às 23h. Informações: (27) 99872-6060.
Pink Elephant
Com BR da Tijuca, Dj Koreia, Monia Lombardi e Alec Bacheti. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 60 (mezanino). Reservas: (27) 99610-2707.
Shows
Balada do Piseiro
Com Donato Fontana e Dj Junior Ceará. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Tributo Ao Rock Nacional
Com Tico Santa Cruz e Herança Negra. A partir das 20h, no Santo Congo. R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (promocional/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br.
Jazz, Samba e Bossas
Com Ária Bispo e Evandro Lino. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro. Reservas: (27) 98825 6714.
Sexta Premium
Com Jessica Dionisio e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
Sexta Sertaneja
Com Felipe Loureiro. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música Ao Vivo
Com Douglas Richa. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória
Sextou Pagodin
Com Pagolife e Dj Robinho. A partir das 21h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Felipi e Erick
A partir das 12h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra.
Uma Sexta Linda!
Com Rodrigo Leal, Frazão e Dj Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Sexta da Bebedeira
Com Rian & Rodrigo e Dj Junior Ceará. A partir das 19h, no Barrerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Forró de Feriado
Com Amanda Requião. A partir das 20h30, no Revoada Bar e Choperia. R. Welington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca.
Saulo Simonassi e Claudio Bocca
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
BOSSA & MPB
Com ELIAHU. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Para rir
HEBERT, DIOGO E KLEBSON
Evento beneficente. Com Hebert Cruz, Klebson Carrera e Diogo Rosa. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 2 + 1kg de alimento não perecível. Tickets a venda pelo site vixcomedyclub.com.br
Especial
Lançamento do disco ANUDURUBU
Artista Julio Camelo lança seu 5º disco intitulado "ANUDURUBU". A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.