Sexta (7) tem Pitty e Nando Reis, festivais e show de humor; veja agenda

Shows
PittyNando
Com Pitty e Nando Reis. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque. Ingressos: R$ 310 (setor laranja/ cadeira); R$ 260 (setor azul/ cadeira) e R$ 130 (meia/ pista), à venda no site Alphatickets. Informações: (27) 99707-0714.
Vintage Guys
Show comemora os 5 anos da banda, com diversas atrações especiais, brindes, sorteios e surpresas. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado).
Banda Duets
A partir das 20h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Festas e festivais
2ª Oktoberfest Vitória
Com muita cerveja, gastronomia típica alemã e apresentações musicais. No Parque Cultural Reserva Vitória, área localizada atrás do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. A partir das 17h, Happy hour OktoberFest no barzinho Com Marcinho Viana; 19h, Pilger der Hoffnung; 19h30, abertura oficial; 20h, Up Pomerisch; 21h30, Chope a metro e às 22h, BIFÃO. Entrada franca.
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa, Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 17h, abertura dos portões e DJ Oktoberfest; 19h, Banda Os Germanos; 21h,Grupo de dança Grunes Tal; 21h30, Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino); 22h- Banda No Class; 0h, Grupo de dança Grunes Tal Schuhplattler; 0h30, Banda Like a Boss e às 2h30 fim das festividades. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote), R$ 60 (combo de 07/ 10 até 09/10) e R$ 180 (combo todos os dias), à venda no site Superticket. Até 23 de outubro.
Pagolife + Grupo SDG
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Pagonejo
Com Pele Morena e Felipe Brava. A partir das 18h. no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Festa Agita
DJs Lukão, JV de Vila Velha, Edin, Sperandio, DaMatta e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$50 (pink up/ meia) e R$ 30 (pink fy/ meia).
Boltquim
Tocando pagode, samba, MPB e Pop BR. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
Beats Senses
Tocando pop, pop BR e funk. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
BAGACEIRA
Tocando funk, tecnobrega, axé 2000 e funk 2000. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Quem Tem Joga
Com Gabriel Pratti, Gustavo O Brabo, Beleite, Perotz, Dodo e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
We Funk #3
Com Bero. A partir das 22h, no Nook Beach Club, R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Let's In Funk
Com DJ Japa, DJ Nikão, DJ Zangão, Paulinho DJ e DJ Junin. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares. R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Resenha do Sabadim na Deck's Beer
Com Gabriel Sabadim e DJ CH O Faixa. A partir das 22h, na Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Entrada: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Baile do Dj Cocão
A partir das 23h, no Lets Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote promocional), à venda no site Superticket.
RBDAY
Tocando RBD, pop 2K e hits. A partior das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para as primeiras 50 pessoas caracterizadas, depois, R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (all night).
Boteco Sertanejo
Com Rayanne Meira e Rhayner Liberato. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Celim Faz a Festa
Com Pagolife, DJ Gustavo O Brabo, DJ JV de VV, DJ Pedro Schmid e DJ 2L de VV. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.
Sexta Hitz
Com Samba Junior, DJ Koreia e DJ Sheep. A partir das 23h, na Casa Hitz Bar & Club. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Hangar Embraza
Com Diego Beats, DJ ML da Vila e Plan 8. A partir das 22h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Sexta Premium
Com Amanda e DJ Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Sextanejo do Giga
Com Nina e Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música ao vivo
BOSSA & MPB na Curva
Com Vinicius. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Jazz, Blues e Bossa
Com Marcos Paulo e Maestro Colibri. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Coco Bambu Vitória
Com Don Marcarini (12h) e Vitor Ramos (17h e 19h30). No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Gustavo Heimadan
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Para rir
Imoral: É sobre sexo! É sobre isso!
Com Guto Andrade. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia), à venda no site do Club.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, quetem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Diá Mosaicos
A artista mineira Diá, traz telas de diversas temáticas, como iemanjá e animais. No Bar Calipe, em Jardim da Penha, Vitória. De terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Até 2 de outubro. Entrada franca.
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.