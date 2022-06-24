Sexta (24) tem Armandinho e Festival do Vinho; veja agenda

Shows
Armandinho
A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 80 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br
Cadu Caruzo
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 15.
Paula Cassaro
A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Projeto do Samba ao Forró
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sexta em Dobro
Com Vix You e Dublin. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
D'Moleque + Frazão
Com participação do Dj Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória.
Sexta no Gordinho
Com Sué, Maycon Sarmento, DJ Coreia e DJ Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Outrora 027
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Tributo Rock Nacional
Com Tico Santa Cruz e Herança Negra. A partir das 21h, no Botequim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 30 (couvert/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br
São João do Hangar
Com Carol e Priscila, DJ Brunim e Rodrigo Leal. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: a partir de R$ 20 (pista/ ou R$ 150 de consumação), R$ 200 (mesa), R$ 1600 (lounge/ com 6 entradas e R$ 1.300 de consumação) e R$ 3.000 (área exclusiva/ capacidade para 20 pessoas/ valor totalmente revertido em consumação). Informações: (27) 99780-4882.
Projeto Samba na Madeira
A partir das 21h, no Casa Rio Botequim. Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3010-3692.
Projeto Ensaios
Com Maracangalha. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. Rua Graciano Neves, 90, Centro Histórico de Vitória. Couvert: R$ 5 (valor mínimo).
Ana Rita Canta Chico
Com Ana Rita. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 50 (pix ou dinheiro).
Festas e festivais
Festival do Vinho
São dois dias de festival com muito vinho, cerveja artesanal, gastronomia e programação musical. A partir das 20h, no Rancho Lua Grande. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins. Ingressos: R$ 70 (meia/ 4º lote) e R$ 120 (meia/ pacote para os dois dias), à venda no site superticket.com.br.
Mundaka Remember
Com Gustavo Lins. A partir das 21h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia), à venda no site superticket.com.br.
Solta O Beat
Com Camilla Brunetta, DJ Esquilo, DK Coreia, Giselle Dário, Maholic e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia), à venda no site superticket.com.br.
Pink Junina
Evento conta com barraca do beijo, correio do amor, pipoca, algodão doce e bons drinks. Com Álvaro Nobre, DJ Milk, DJ Budal, DJ Coreia e DJ Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia/ pista).
Bolterfly
Especial Pride Set's. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros que doarem 1kg de alimento não perecível e R$ 20 (com doação de alimentos) até meia-noite.
Pride
Especial Long Set com Madson. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros que doarem 1 kg de alimento não perecível, após R$ 25 (com alimento) e R$ 30 (sem alimento).
Glow Neon Party
DJs Lucas Lauar, Lua Alice, Fred Rigoni e Iandc. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99872-6060.
É O Beat
Com Pagolance, DJ Brenin, DJ Gustavo o Brabo e DJ Belucio. A partir das 23h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 21h.
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. Abertura às 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 20h, quadrilha com Grupo Terra Nostra e, às 20h30, show com Jennifer. Entrada franca.
Para rir
Arraía do VCC
Com Fernando Emeterio, Hebert Cruz, Haeckel Ferreira e Diogo Rosa. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menor de 5 anos deve estar acompanhado de um adulto responsável não pagante.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares
Exposição fotográfica reúne obras dos fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana de Conceição da Barra. De segunda à sexta, das 10h às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14 h. Até 27 de junho.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consiste em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e leva o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta, das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda as sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.