Sexta (24) com shows de KayBlack e Alemão do Forró no ES; agenda

Delírio Tropical

Com forró e sertanejo no Palco Delírio, das 16h às 0h, com shows de Comichão (21h30) e Alemão do Forró (22h45) e Baile do Jambu na Tenda Delírio, com Asiat (19h30), Karolla (20h40), Jamboo (21h50) e Luke (23h) das 16h às 0h. Na Prainha, em Vila Velha. Gratuito.