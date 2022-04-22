Sexta (22) com shows de Chrigor e Amado Batista no ES; veja agenda

Especial
8º Festival Santa Teresa Gourmet
Com circuito gastronômico, praça de alimentação, aulas de culinária e shows. Programação musical: no Palco Mercearia show com Marcos Bifão Acústico às 21h; no Palco Sicoob show com Clube do Vinil às 19h e Ferna Jazz às 21h30 e na Rota Country show com Felipe Falzino às 21h. A partir das 18h, na Praça da Cultura (perto da rodoviária) e em mais de 30 restaurantes de Santa Tereza. Entrada franca.
Alegre Rodeio Festival 2022
Evento com gastronomia, queima do alho, prêmios, concursos e show com Amado Batista. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Alegre. Vila Reis, Alegre. Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 150 (camarote), à venda no site lebillet.com.br.
Festa da Penha 2022
Tradicional evento capixaba, com missas, romarias, congo e shows. Às 18h, show com padre Anderson Gomes, no pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, na Serra. Entrada franca.
Carnivoria
Festival com quatro estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical. Às 14h, show com Dog Trio; às 17h, show com Duet's e às 20h, show com Saulo Simonassi Trio. No estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Cultura em Toda Parte - Etapa Marechal Floriano
Serão 18 atividades culturais, divididas em 12 apresentações artísticas e seis formações, entre oficinas e palestras. A partir das 20h, show com Duarte, Manfredo e Julia Nali, na Rua Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Marechal Floriano. Entrada franca.
Shows
Chrigor
Com participação especial de Leqsamba, DMoleque e Dj Fabrini. A partir das 20h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 20 (individual/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br.
MOVIMENTA
Com Sambadm, Dj Esquilo, Beleite, Dj Koreia, Perotz e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 35 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Ownboss
Com Ownboss, Beleite, Cariello, Gabz, Giselle Dário, JF e Fabrício V. A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Conexão 021x028
Com Grupo Mais Swing, Bianca Baviera e Dj Tedson Sabino. A partir das 22h, no Alto da Serra Butequim. BR-482, Conceição, Alegre. Ingressos: R$ 20 (meia), à venda no site superticket.com.br.
Me Faz Feliz - In The Beach
Com Jeito Moleque, Gabi Martins e Convidados. A partir das 21h, no P12 Guarapari. Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari. Ingressos: R$ 60 (meia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Sexta Premium
Com Carol & Priscila e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
Noite dos Patrões
Com Wallace Aguiar, Gabriel Pagio e Well Ferrari. A partir das 20h30, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
Sexta Linda no Hangar
Com Sué, Dj Brunin Nunes e Junior Reis. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20 e entrada franca para mulheres até às 22h. Informações: (27) 99780-4882.
Alternative Rock Fest II
Com Morning Glory, Lu Nogueira & Banda e Blinkarasso. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15, com nome na lista disponível no número (27) 98116-3325.
Música Ao Vivo
Com Gabriel Felipe. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
É O Beat
Com Dj Gustavo O Bravo, Dj PV do SI, Dj Danilo Martins, Dj Lukão, Dj Gab do Beat e Dj Perotz. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada: R$ 10 e mulheres tem entrada franca até às 21h. Informações: (27) 99898-1912.
Duets
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Outrora 027
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15.
Pedalasamba
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99887-7576.
Balada do Piseiro
Com Donato Fontana. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
BOSSA & MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Erik & Eduardo
Com participação do Dj Robinho. A partir das 18h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Pé de Serra do Revoada
Com Ricardo Gonçalves, Dudu Lima e Marcos Miranda. No Revoada Bar e Chopperia. R. Welington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória.
Festas
Freaky Friday
Especial Long Set com Menário. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Chama na Bagaceira
Especial Long Set com Mathilda. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Extravaganza Vol.3
Com DJs Tuzzão, Moreno Loss, HNRQS e Adoro DJs. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Santa Sexta
Com Breno & Bernardo e Dj Leandro Netto. A partir das 23h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 98170-7651.
Glow Neon Party
Com Dj Yagoh, Dj Juliana Pegnor, Dj Lucas Lauar e Dj Moreno Loss. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até às 23h) e R$ 25 (após às 23h). Informações (27)99872-6060.
Lazer
Universo L.O.L Surprise
Universo L.O.L Surprise O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.