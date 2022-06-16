Sexta (17) tem Fábio Jr., Péricles e Leila Maria no ES; veja agenda

Shows
Péricles
A partir das 21h, no Atalanta. R. Parajú, 1, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia/ lote 3) e R$ 140 (camarote/ meia/ lote 3), à venda no site superticket.com.br
Trio Forrózão
A partir das 17h44, no Butequim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2, 208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 25 (couvert/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br
Sexta no Gordinho
Com D'Moleque, Grupo Koisa Nossa e Dj Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória.
Leila Maria e Trio
A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações e reservas: (27) 99505-0244.
Festas e festivais
Salseiro do Mex
Com Vou Zuar, Rodrigo Balla e Dj Big. A partir das 21h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia/ promocional) e R$ 50 (camarote/ meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Open Farra
Djs Luuh, Gabz, Cariello e Gisele Dario. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Em Chama
Com Cariello, Isaque Gomes, Gustavo O Brabo e Lukão. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30 (pista/ até 01h) e R$ 60 (camarote/ até 01h).
Sexta no Let's
Com Diego Peixoto, Ester Fraga, Samba 027, DJ Lebarch e DJ Gabriel EL Cria. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares.
Festival de Forró do Correria
Com Legado de Luiz, João Victor do Acordeon, Trio Clandestino e Dj Jhony. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (passaporte para os dois dias de festival).
Sextou na Pink
Djs Koreia, Gabriel Pratti, Belucio, Monia Lombardi e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia/ pista).
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. Abertura às 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h30, quadrilha com Arrastapé e às 20h, show com Trio Mafoá. Entrada franca.
Festival de Inverno de Guaçuí
Evento conta com praça gastronômica, feira comercial e programação musical. Com Fábio Jr. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Guaçuí. 485, Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Ingressos: R$ 120 (pista/ lote 4) e R$ 180 (camarote frontstage/ meia lote 4), à venda no site lebillet.com.br.
21+
Com pop, indie, synthepop e hits 2000. Especial Long Set com Luke Hemerly. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Mad Max
Com funk, pop, eletro. Especial Long Set com Igor Gramlik. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Kantaê
Palco liberado para o público soltar a voz, valendo prêmio especial. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.
É o Beat Retrô
Com Menor do Chapa, Nesse Clima e mais. A partir das 19h, no Botequim do Celim. Ingressos: R$ 20 (pista/meia) e R$ 50 (camarote/meia), à venda no site Lebillet. Rua Ana Siqueira, 3573, Alecrim, Vila Velha.
Sertanejo do Giga
Com Jess. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sexta Premium
Com Jessica Dionisio e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Arraiá do Bar Rerito
A partir das 19h, com Rian e Rodrigo e DJ Júnior Ceará. Ingressos: não informado. R. da Cruzada - Vila Palestina, Cariacica. Informações (27) 99810-4312
Música ao vivo
Jackson Lima
A partir das 18, no Defume’s Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28 - Jardim Marilandia, Vila Velha.
PH Dias
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Reservas: (27) 99887-7576.
Duets
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Edson Mineiro e Goiano
A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Luiza Dutra
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Para rir
O Azar É Meu?
Com Flávio Andrade. Com duas sessões às 20h e às 22h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.