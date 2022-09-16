Sexta (16) tem Sué, Léo Santana, baladas e show de humor no ES; veja agenda

Festas e festivais
Vital
Tradicional carnaval fora de época retorna com diversas atrações nacionais, camarotes e tradicional bloco. Nesta sexta tem Léo Santana e Timbalada. A partir das 20h, no Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Ingressos arrastão: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia solidária), à venda no site Lebillet.
Pagode & Cia + Sué
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Festa da Cidade - Aniversário de Guarapari
Com programação musical, ação social e mais. Na Praia do Morro, próximo a igreja católica Sagrada Família. A partir das 19h, culto pelo dia da proclamação do evangelho e show com Pastor Lucas, às 21h. Entrada franca.
E eu que já fui emo?
Tocando emo, emocore, pop punk, rock alternativo, emo BR, pop rock e especial Paramore no térreo. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
Só toca pop
Especial Long Set Madson. A partir das 22h, na Fleunte. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. R$ 30 (all night)
PROFANA
Tocando pop BR, pop e funk. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (depois 23h). Informações: (27) 99872-6060.
Incendeia
Com Lukão, Cariello, Gustavo O Brabo, Edin, Dodo e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Veneno
Com Brunelli, Hacc, Gabz, Jeff Ueda, PIRATE SNAKE, LOWDERZ e THE PUPS. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site Superticket.
JV faz a festa
Com JV de VV, Leq Samba, grupo Munduê , 2L de VV e KN de Vila Velha. A partir das 20h, na Parada 027. Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Kubitschek, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Festa Roda Vita
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobre couvert, porém o valor não foi informado.
Slumber Party
Tocando pop, summer eletrohits, hits 2K e 2K10. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para as 30 primeiras pessoas usando pijama, após, R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Bloco do Eu Sozinho
Tributos as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Cazuza, Los Hermanos, O Rappa, CPM 22, Detonautas e Raimundos. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25 (2º lote), à venda no site Sympla.
Feira Estadual de Turismo Rural - RuralturES
Com gastronomia, empreendedorismo e turismo, reunindo mais de 20 atrações culturais, 30 aulas-show de culinária e várias outras atrações . No Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão, em Venda Nova do Imigrante. Entrada franca.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Regina Araújo. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações: (27) 99299-5918.
Jazz é Bossa
Com Márcia Chagas e Victor Humberto. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Jackson Lima
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 25. Reservas e informações: (27) 99887-7576.
Master Music Mall Especial
Com Jefferson Passamani e Jardel Sanfoneiro. A partir das 18h, na Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Shows
Full Time
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Saulo Simonassi & Claudio Bocca
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lançamento
Livro De Alma Levada
Lançamento do livro de poemas do escritor Tássio Jubini Venturin, com show da banda Baú da Salomé. A partir das 18h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro de Vitória. Os exemplares podem ser adquiridos por R$ 40.
Para rir
Toneladas de Humor Vol.2
Com Jansen Serra. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (nteira), à venda no site Vix Comedy Club.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. D e segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.