Sexta (14) tem shows de Vavá, Salgadinho e festivais no ES; veja agenda

Shows e festivais
Misturadinho 360º
Edição especial com Vavá e Márcio e pagode Primeira Classe. A partir das 18h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados
Caos
Com Rennan da Penha, no Embrazado, a partir das 22h, na R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Geral [Inteira] por R$ 80 (2º Lote); Geral [Meia] por R$ 40 (2º Lote) à venda no SuperTicket
1º Arraiá Cola Colá
A partir das 19h, com barraquinhas, vila caipira, quadrilha, bonecos gigantes e show de Luiz Dias. Na Área Verde da Avenida Beira-Rio, em Colatina. Entrada gratuita.
Degusta Arraiá
A partir das 17h, reunindo cervejas artesanais, drinques, barraquinhas de comida variada (incluindo quitutes juninos), espaço kids e uma programação musical que vai do forró ao rock 'n' roll. Nesta sexta (14), shows de Forró Bem Te Vi e Yumi. Entrada gratuita. No estacionamento externo do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Festival de Inverno de Domingos Martins
A partir das 19h, uma variedade de apresentações espalhadas por diferentes palcos na Rua de Lazer e na Praça Arthur Gerhardt, no Centro de Domingos Martins, até o dia 23 de julho. Nesta sexta (14), tem concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo com participação do solista Wagner Tiso (20h30), Banda da Guarda Civil Municipal da Serra (22h30) e Sandrera Convida Zé Geraldo e Landau (23h30). Entrada gratuita.
15º Festival Forró Bobó
Com shows musicais e concurso de dançarinos de forró, além de um cardápio variado que inclui diversas comidinhas, cervejas regionais e até releituras curiosas, como pizza e pastel de bobó. De sexta a domingo, na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, balneário do município de Anchieta. Nesta sexta (14), a partir das 17h, shows de Paulinho Bolzan e Trio Capixaba. Entrada gratuita.
Sambar I love
Com Salgadinho, Frazao e Simplicidade do Samba. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro - Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote), à venda no site Lebillet.
Música ao vivo
Jazz e Bossa
Com Márcia Chagas e Victor Humberto, no A OCA, na rua do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Das 19h às 23h. Couvert R$ 10. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561
Samba/Bossa
Com Luiza Dutra. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Couvert não informado. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104
Auge
Com os Grupos Muleke027, LeqSamba com participação especial de Matheus Emis e DJs Mia e Perotz, a partir das 22h, no Boteco do Júnior, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302 - Itaparica, Vila Velha. Ingressos R$ 20 (1º lote) à venda no SuperTicket
MPB na Curva
Com Débora Fassarela, no Clericot Café, na Av. José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Das 17h às 21h. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918
Reggae Violado
Com JR Bocca no Raízes Gastrobar, a partir das 19h, na rua Domingos Póvoa Lemos, 206 - Jardim Camburi, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27)99933-6962
Cervejaria Loveland Pub
Na Praia da Costa, a partir das 19h, com Alessandro Giambarba (Aless Blues) - Rock nacional, internacional. Rua Quinze de Novembro, 461 - Loja 02 e 03 - Praia da Costa, Vila Velha. Informações via WhatsApp: (27) 99647-1964
João de Paula
A partir das 20h, no Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória. Couvert R$9,90.
Baladas e Festas
Baile do Glauco
Com os DJs Belucio, Dodo, João Flávio e FábricioVDJ, Além de Juliano Couto no Pink Elephant Vitória, na rua Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Pink Fy (Pista) Inteira por R$ 80 (1 °Lote); Pink Fy (Pista) Meia por R$40 (1° Lote); Pink Fy (Pista) Meia Solidária por R$ 40 (1°Lote); Área (Vip) Inteira por R$ 200 (2º Lote); Área Vip Meia por R$ 100 (2º Lote); Área Vip Meia Solidária por R$ 100 (2º Lote) à venda no SuperTicket
Descontrolada
Com os DJs Madson, Temponi, Luke, Alê, Fred Rigoni e Littleboy na Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Tang
Com muito rap, hip hop e afrobeat na pista ,no palco da Bolt, na Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 a noite toda.
Mansão Trap
Com os DJs Biel de Vila Velha, Barbie, 2n de cariacica, Karmaliza, MT do campinho e Martins, a partir das 20h, na Av. Luciano das Neves, 1754 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Mulheres Vip ate 0h, após R$ 15; Homens R$ 15 até 0h, após R$ 25
Sextou bb
Com Jessé, Richard Vianna e Rian e Rodrigo, a partir das 21h no Wanted Pub na rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Gordinho Praia do Canto
Com Maycon Sarmento, SUÉ e DJ Guilherme Correa, a partir das 21h na rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Entrada liberada até as 23h, após R$ 30 (Pista) e R$ 50 (Vip)
Resenha do LEQ
Com os grupos Leq Samba, Pratikere, Lécio Soares e com os DJs Carla Roberta e Enzo Santos e Chocolate no Gordinho do Sambão, na Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. A partir das 21h. Ingressos: pista livre até 0h, após R$ 20
Especial
Cine Vídeo
Com o filme "Hiroshima Meu Amor". Sesc Glória, na Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos pelo site sescgloria.lets.events e na bilheteria do teatro. A partir de 18h20, até sábado (15).
LGBTfobia e Direitos Humanos
A drag Queen, professora de literatura youtuber e arte educadora Rita Von Hunty vem ao estado para fazer uma palestra e trazer uma noção de sujeito de direito e como ela se aplica a grupos marginalizados por sua orientação sexual e identidade de gênero. A partir das 20h na Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro de Vitória. Ingressos: Entrada gratuita na bilheteria.
Ficções
Espetáculo estrelado por Vera Holtz. Inspirado no best seller "Sapiens – uma breve história da humanidade", do professor e filósofo Yuval Noah Harari. O espetáculo ocorrerá atè domingo (16), no teatro Ufes na Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Horário: sexta e sábado às 20h e domingo às 17h. Ingressos: Térreo – Setor A e Setor B: R$ 120 (inteira) – R$ 60 (meia-entrada) Mezanino: R$ 50 (inteira) – R$ 25 (meia-entrada) à venda no Sympla
Exposições
Novos Viajantes
A exposição reúne obras em desenho, pintura e fotografia de 34 artistas do Espírito Santo que evidenciam a importância de assegurar a manutenção dos mais diversos biomas para o equilíbrio do planeta. No Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 17h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. Entrada: agendamento pelo número (27) 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected]. Até o dia 10 de setembro.
Memórias em Cores
Exposição coletiva em comemoração aos 488 anos de Vila Velha. Em cartaz na Casa da Memória de Vila Velha, com obras de Ângela Gomes, Erminda Breda, Mariana Caldeira, Nely Pinheiro e Molga. Visitação: de terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Rua Luciano das Neves, 14, Vila Velha. Entrada franca. Até 30 de julho.
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade a partir do diálogo do Acervo do MAES, com a coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Horário de visitação: terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Até 26 de novembro.
E eu, Mulher Preta
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 12 de agosto.
Museu do Videogame
No shopping Praia da Costa, Av. Dr. Olívio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Até domingo (16), na praça de eventos, no piso L1. De segunda a sábado das 15h às 21h; domingo e feriado das 14h às 20h. Entrada gratuita.
Lazer
Vila Trampolim Park
Diariamente no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e domingo, das 11h às 21 h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Jump Trampolim Park
Na rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 60, Meia-entrada, R$ 65, e inteira, R$ 130; sexta-feira, sábado e domingo, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 70. Meia-entrada, R$ 75, e inteira, R$ 150.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha, até 30 de agosto. A atração ficará instalada na Praça Central, no piso L1, em frente à Riachuelo. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos de idade. Crianças menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. O ingresso R$ 40 por 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Horário: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. Ingressos: Segunda a Quinta: R$ 109,90; Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: Segunda a Sexta - 18h às 22h; Sábado, Domingo e Feriados - 16h às 22h.. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.