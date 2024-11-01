Sexta (1) com shows de Oruam, Herança Negra e Pele Morena no ES

Shows
Baile do 2L de VV
Com Oruam e 2L de VV, a partir das 22h, no Singo's Bar Club. Av. Lourival Nunes, S/n - Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 80 (área vip), à venda no site da LeBillet.
Herança Negra
Lançamento do videoclipe da Banda Herança Negra “Há Dias” e um feat com Banda Macucos. No Brizz, a partir das 20h. Entrada franca. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
20 anos Pele Morena
Com Pele Morena, Samba Jr., LeqSamba, no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Mário Cyprestes, Vitória.
Teatro
Peça “Perdoa-me se esquecer de dizer que te amo”
Com Maria Alice Costa e João Barbosa. Na sexta (1) e sábado (2), às 19h30 e no domingo (3), às 18h. No Teatro Sônia Cabral, em Vitória. R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Ingressos gratuitos e distribuídos uma hora antes do início do espetáculo. Classificação livre.
Especial
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
Boteco Colatina 2024
Quando: até 6 de novembro, em 20 bares e botecos do município de Colatina. Quanto: R$ 54,90 o petisco do festival (com cerveja de cortesia/Spaten). Festa de encerramento: de 7 a 9 de novembro de 2024, na área verde da Avenida Beira Rio, com show de Alemão do Forró e outras atrações. Ingressos à venda pelo site LeBillet. Veja a matéria de HZ.
Boulevard Gran Fiesta
De quinta (31) até domingo (3), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Na sexta, com Banda 027 (20h) e Back To The Past, (22h). Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Horários: quinta e sexta: 17h às 0h e sábados e domingos: 17h às 01h. Entrada Gratuita.
Festas e baladas
Pode isso, Nutri?
Open bar com muita música e diversão, a partir das 20h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá. Ingressos: R$ 75, à venda no site da Blueticket.
Bass - Especial Halloween
Com GV de Campos, Bero Costa, ML da Vila, Cariello, Giselle Dario, Menezes, a partir das 22h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Cheque Especial
Com Milt, Fernando Ds, Killa e ThatsDuds, no Bolt a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Encontro de Gigantes
Com DJ Marcinho, no Peruggia's Lounge, a partir das 21h. Couvert: R$ 15. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
Farofada
Com Bruna Curty, Keffer, Felicidade e Faria, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
I Am the Samba
Com Samba Jr., no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Som na Sexta – Ima Musical
A oitava e última edição do ano apresentará obras dos compositores Alceu Camargo, Terezinha Dora Abreu de Carvalho, Eduardo Buback e Cláudio Thompson. Horário: A partir das 18h Local: Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 570, Jardim da Penha.
Ritmado
Com DJ's Zatto, Edin, Shaskia e ML da Vila, às 19h, no Barlavento. Av. Dante Michelini, Quiosque 01 – Jardim da Penha, Vitória. Nomes na lista no instagram do Barlavento, R$ 25 até às 21h.
Pagode do Andin
Com DJ Cauã, Leozinho, Andin, DJ Ryan, Du Nosso Jeito e D'Moleque, a partir das 21h, no Oásis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Cobrança de couvert.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Vinicius Caranga, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
MPB e Bossa
A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com Ubando, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Casa Caipora
Lançamento do livro "Quando o Espelho Pensa Duas Vezes" e show com Lua e DJ's, na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 24h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Do Caixeiro Viajante à Representação Comercial
Uma das profissões mais antigas do mundo, a Representação Comercial, será homenageada com a exposição. De 21 de outubro a 1 de novembro, no Espaço de Artes Elpídio Malaquias, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
'Memória Fotográfica da Baía de Vitória'
De 27 de setembro a 24 de janeiro de 2025. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Curadoria: Paulo de Barros Categoria: exposição de artes visuais Visitação (exceto feriados): de quarta a sábado, das 10h às 20h Classificação Livre. Gratuito
'A Era da Imagem Analógica'
Exposição conta com câmera escura gigante e objetos interativos no Sesc Glória. Local: Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. De 28 de setembro a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita. Classificação livre.
Diversão
Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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