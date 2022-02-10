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Agenda

Sepultura traz nova turnê a Vitória neste domingo (13); veja agenda

Após dois anos desde o lançamento do álbum "Quadra" a banda reencontra fãs com sua nova turnê. O dia ainda conta com feira do vinil, festival de cerveja, bloco para crianças e muito mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:38

Shows

SEPULTURA – Quadra Tour 2022

A partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$  260 (inteira/ lote 3), à venda no site sympla.com.br.

Festa da Line

Com Lucas Viana, Gossip do dia, Lara Jucah, Lisa Barcelos. A partir das 16h, no Cerimonial Oásis Festas e Eventos, R. Dr. Eurico de Aguiar, 855, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 200, à venda no site lebillet.com.br.

Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos

Com Dj Gustavo Ortega, 100% vinil. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.

Pagode do Correria

Com Pele Morena, Pagolife e Dj Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingresso: R$ 20. Informações: (27) 99719-1342.

Desconstrusom

A partir das 21h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.

Sunset Vitória

Evento montado no Shopping Vitória conta com cerveja, gastronomia e muita música. A partir das 17h, no estacionamento externo da entrada principal. Às 19h show com Tamires, além da participação das cervejarias Barba Ruiva, Convento e Big Step e hambúrgueres artesanais e espetinhos do Fight Burger. E para os pequenos, área kids. Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.

PagoSamba do Defume's

Com Samba Crioulo, Pele Morena e Kinho Dj. A partir das 12h, Defume's Bar e Botequim R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até às 15h).

Beat Club

A partir das 16h, no Pub 426, R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Especial

Feira do Disco de Vinil

Na Tenda de Verão Espaço Cultura. Praia da Costa (final da Avenida Champagnat). Toda terça, quinta e domingos, das 16h às 21h. Entrada franca.

Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos

Com Dj Gustavo Ortega, 100% vinil. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca

Esquenta Bloquinho Mamãe Posso Ir?

Com mini trio elétrico e baile a fantasia. A partir das 16h, em frente ao Boulevard Shopping,  Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha

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