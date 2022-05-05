Samba, forró, MPB e rock agitam quinta (5) no ES; veja agenda

Música ao vivo
A quinta bom
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.
Super Quinta
Com Rayanne Meira e Reder Matos. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Jazz na Curva
Com Soul Bossa. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Do Samba Ao Forró
A partir das 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 99663-2104.
Forró do Correria
Com Trio Clandestino. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
MPB & Pop Rock
Com Douglas Medeiros. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.
Lucas Lacerda
A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99242-4630.
#TBT426 - Especial Coldplay
Com Vixyou. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Projeto do Samba ao Forró
Com Forró Pé de Serra. A partir das 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Banda Trilha
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99806-6564.
Douglas Richa
A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Chorinho, Bossa Nova e Samba
Com Trio Fino da Bossa. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825-6714.
Festa
ANTIMOFO - Especial 18 anos
Djs TEMPONI, FRED RIGONI, KULZA e DONAT. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, após R$ 30.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Especial
33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá
Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos . Às 16h, Sessão Solene Alusiva à 33ª Festa Pomerana e 34º Aniversário de Emancipação Política na Câmara Municipal. A partir das 18h, Reinauguração da Praça Florêncio Augusto Berger e às 19h, Gugu da Concertina e Tales.
Baile de Batismo da Sapatilha
A partir das 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Jesus Vida Verão
A partir das 19h, nas areias da Praia de Itapoã (na altura da Av. Jair de Andrade). Com shows de Samuel Messias e Paulo Neto. Entrada franca.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Exposição 29 Artistas
Exposição reúne obras de alunos feitas em oficinas no A Oca Bistrô & Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. De segunda à segunda das 19h até às 23h.