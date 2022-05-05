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Agenda

Samba, forró, MPB e rock agitam quinta (5) no ES; veja agenda

Quinta-feira cheia de música para todos os gostos e em vários lugares. A galera das artes também tem programa garantido, com as exposições que estão 'rolando' pelo estado. Veja agenda completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 03:00

Música ao vivo

A quinta bom

Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.

Super Quinta

Com Rayanne Meira e Reder Matos. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.

Jazz na Curva

Com Soul Bossa. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Do Samba Ao Forró

A partir das 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 99663-2104. 

Forró do Correria

Com Trio Clandestino. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

MPB & Pop Rock

Com Douglas Medeiros. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.

Lucas Lacerda

A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99242-4630.

#TBT426 - Especial Coldplay

Com Vixyou. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Projeto do Samba ao Forró

Com Forró Pé de Serra. A partir das 19h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. 

Banda Trilha

A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99806-6564.

Douglas Richa

A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. 

Chorinho, Bossa Nova e Samba

Com Trio Fino da Bossa. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825-6714.

Festa

ANTIMOFO - Especial 18 anos

Djs TEMPONI, FRED RIGONI, KULZA e DONAT. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, após R$ 30. 

Para soltar a voz

Karaokê Jackson's

A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.

Especial

33ª Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá

Evento conta com Jogos Germânicos, desfiles, atividades culturais e diversos concursos . Às 16h, Sessão Solene Alusiva à 33ª Festa Pomerana e 34º Aniversário de Emancipação Política na Câmara Municipal. A partir das 18h, Reinauguração da Praça Florêncio Augusto Berger e às 19h, Gugu da Concertina e Tales.

Baile de Batismo da Sapatilha

A partir das 19h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.

Jesus Vida Verão

A partir das 19h, nas areias da Praia de Itapoã (na altura da Av. Jair de Andrade). Com shows de Samuel Messias e Paulo Neto. Entrada franca.

Exposições

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Exposição 29 Artistas

 Exposição reúne obras de alunos feitas em oficinas no A Oca Bistrô & Ateliê. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. De segunda à segunda das 19h até às 23h.

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Arte Exposição forró Música Samba
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