Sábado (22) tem Marina Sena, Lenine e show de humor no ES; veja agenda

Festas e festivais
Baile Forte
Com Marina Sena, Furacão 2000, Regional da Nair e DJ Karolla. A partir das 19h, no Ginásio Dom Bosco. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1301, Forte São João, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ pista/ lote 2), à venda no site Lebillet.
Halloween da Matrix
Com Kn, Gustavo Brabo, 2L de Vila Velha, Monia Lombardi, DJ Zangao, DJ Biel, Gabriel Pratti, Dhiego Vianna, DJ Nc, DJ Gaab e Juninho da BR. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia/ lote 2), R$ 40 (area vip)e R$ 100 (mezanino/ meia/ lote 1), à venda no site Lebillet.
Vix City
Com Poze do Rodo. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 140 (meia/ vip/ 4º lote) e R$ 190 (camarote/ meia/ 4º lote), à venda no site Superticket.
BDAY MÃE JOANA
Com Curtição, Choppsamba, Leley, Nesse Clima, D'Moleque, DJ Lelinho, É o Clima. A partir das 16h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia), à venda no site Superticket.
SEFU
Com Mc Pedrinho, Dj Britis, Jô e Letícia e DJ Kyotto. A partir das 21h, no Parador Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 120 (open bar/ inteira/ 4º lote), à venda no site Superticket.
Tardezinha da Deck's Beer
Com Samba Junior, Engesamba e DJ Zonta. A partir das 18h, na Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa, Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 12h, abertura; 12h, Almoço Típico Alemão; 14h, Casamento Pomerano; 15h, Banda Pomemmer Volks; 17h, Grupo De Dança Bergfreunde; 17h30, Banda Up Pomerisch; 19h30, Concurso de chopp a metro; 20h, Banda Help Rock; 22h, Grupo De Dança Bergfreunde; 22h30, Filipe Fantin; 0h30, Concurso de chopp a metro; 1h, Banda Lema; 3h, fim das festividades. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote) e R$ 60 (meia/ combo para os dias 21, 22 e 23/10), à venda no site Superticket.
Degusta Beer
Festival tem gastronomia, cerveja e muita música. A partir das 17h, no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Com Cadu Caruzzo (20h30) e Sheep Parafina (23h).
MAD MAX
Tocando funk, electro e deep house. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
Hoots Hits
Tocando pop, funk e hits, além de especial Carly Rae Jepsen no térreo. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Errejota Vix
Com Poze do Rodo, Mateca, Thai, RV, Koreia, Cariello e Fabrício V. A partir das 22h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 130 (área vip/ meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Tá em casa!
Com Luuh, Pagode Retrô, Sheep DJ e Intimistas. A partir das 20h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Sama Rock Festival
Com Humberto Gessinger. A partir das 19h, no Hotel Ibis Styles. Rod. Gov. Mário Covas, 335, Km 67, Morada do Ribeirão, São Mateus. Ingressos: R$ 100 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Glow Party
A partir das 22h, no Alto Da Serra Butiquim. Rodovia Br 482, Km 75, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Stereo Pink
Com DJs Gustavo Mota, Reezer, Alude, Jotta F e Jess Benevides. A partir das 23h, na Pink Elephant. Entrada: R$50 (pink up/ meia) e R$ 60 (pink fy). Informações:
ROCKTOBERFEST
Tocando Classic Rock, Hard Rock, Grunge, Indie, Emo e mais. A partir das 23h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$10 para as 50 primeiras pessoas com camisa de banda ou cerveja; R$ 15 (com nome na lista/ até 0h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 0h).
20ª Italemanha
Festival retorna com três dias de muita gastronomia típica, desfiles e apresentações musicais. Na Avenida Arthur Haese em Marechal Floriano. A partir das 20h, Os Germanos; 21h30, Cristian Greik; 23h, Rodrigo Balla; 1h, Rony & Ricy. Entrada franca.
Balada Sertaneja
Com Matheus & Renan e João Paulo & Gabriel. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 0h. Informações: (27) 99898-1912.
Sué + João Paulo Araújo
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Pagolife + Pagode & Cia
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
POPZONA
DJs Gabriel Oc, Raone Breno, Mattoli Portilho e Diego Fiuza. A partir das 23h, no Lamah Lounge Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 0h) e R$ 25 (após 0h). Informações: (27) 99872-6060.
Sextanejo do Giga
Com Nina & Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sábado Mercearia
Com Jenifer e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Sábado no Hangar
Com Pele Morena, Breno & Lucas e DJ Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até 22h.
Happy Hour no Jardins
Com Luiza Mollulo. A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Raphael Morais. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27)99299-5918.
Sol Pessoa e Banda
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 99663-2104.
Almoço com Gil Amorim
A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Som no Praia
Com Gil Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Especial
Encantados
A partir das 16h, Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 80 (cadeira/ meia/ setor ouro); R$ 70 (cadeira/ meia/ setor prata) e R$ 60 (cadeira/ meia/ setor bronze), à venda na bilheteria do evento e no site Blueticket.
Dias de Luta, Dias de Glória
O rapper DZ6 comanda o show tributo ao cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 280 (inteira/ cadeira/ setor outro); R$ 240 (inteira/ cadeira/ setor prata); R$ 230 (inteira/ pista premium) e R$ 160 (inteira/ pista), à venda na bilheteria do evento e no site Blueticket.
Semana do Congo
Até domingo, a partir das 19h, o evento contará com feira livre de artesanato e venda de comidas e bebidas, além de atrações musicais populares e tradicionais, na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Programação do dia: a partir das 19h, Exibição Audiovisual: DOC Mestre Honório e Madalenas do Jucu; 20h, Apresentação Musical: Grupo de Congo Madalenas do Jucu; 21h30, Apresentação Musical: Banda de Congo Mestre Honório e às 23h, fim das festividades. Entrada franca.
2º Edição do Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas
Festival conta com programação especial na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta (atividades da manhã) e na Vila de São Paulinho do Aracê (shows a partir das 17h), em Domingos Martins. A partir das 5h, Observação dos Pássaros; 8h, Prática de Yoga; 9h, Workshop de Meliponicultura; 13h, Soltura de Pássaros na Fazenda Fioretti; 17h, DJ Zappie; 18h, Coral VOX Vitória; 18h40, Gruppo Folckloristico Granello Giallo; 19h, Grupo Moxuara; 20h, Lenine e Bruno Giorgi. Entrada franca.
Slam ES
Coletivo Slam Xamego, realiza batalha de poesias originais. A partir das 18h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Para rir
Pai da Mentira
Com Tiago Santineli. Com duas sessões às 20h e 22h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Os ingressos para ambas as sessões estão esgotados.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos que se conectam e se complementam, tudo dentro do universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); e R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um responsável não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora), disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia, piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Show Trem de Brincar com Rúbia Mesquita
A partir das 16h, no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Moxuara Kids
Recreação com oficina de pintura de gesso e pula-pula. A partir das 16h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Cultura no Parque
Com pipoca e algodão doce, atrações culturais, palhaçaria, mágica e show com Vanessa Loyola Trio. A partir das 14h30, no Parque RDS Papagaio. R. Vinte e Sete, 50, Centro, Anchieta.
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, que tem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.