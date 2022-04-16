Sábado (16) tem shows de Belo, Pixote e João Neto & Frederico no ES, veja agenda

Festas
Inspira On The Boat
A partir das 14h, em um barco localizado na Av. Pedro Ramos, Centro de Guarapari. Ingresso: R$ 300 (open bar/ inteira), à venda no site superticket.com.br
Santo de Casa Festival
Com Manga Rosa Experience, Stone Doors, Ralftone, Ganjah, Dosa e Banda Cinza. A partir das 20h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingresso: R$ 20 (1º lote), à venda pelo número (27) 98116-3325
Darko Chocolate
DJs Tuzzão, DineyxHells, The Breads DJ Set, Saraiva e HNRQS. A partir das22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista)
Devastadora
Com Ti Ta Nia, Mathilda e Madson. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (portaria)
Pink Elephant
Com Matheus Alves, Robn, Giselle Dario e Alec Bacheti. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingresso: R$ 40 (pista) e R$ 60 (mezanino). Reservas: (27) 99610-2707
Equilibrium
Com Brunelli, Eduardo Torrentes, Guto Carrara, Jeff Ueda, Lowez e Sillaz. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingresso: R$ 40 (2º lote), à venda no site superticket.com.br
Shows
Me Leva Festival
Com Belo, Pixote, Turma do Pagode, Hungria e mais. A partir das 16h, na Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória. Ingresso: R$ 90 (pista/ meia/ 3º lote) e R$ 160 (camarote/ meia/ 5º lote), à venda no site superticket.com.br
Baile de Aleluia
Com Engesamba, Rodolfo Sales e Baile do Feel. A partir das 21h, no Clube ABC. Estr. São Dalmácio, São Roque do Canaã. Ingresso: R$ 25 (individual/ 2º lote), à venda no site onticket.com.br
João Neto & Frederico
A partir das 21h, no Singo's Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingresso: R$ 50 (individual/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br
Tardezinha de Aleluia
Com Frazão. A partir das 15h, no Deck's Beer. R. Artimenio Piva Toneli, 50, Centro, Formiga. Ingressos: R$ 15 (inteira/ promocional), à venda no site superticket.com.br
Brasa Convida
Com KN de Vila Velha, Gustavo O Bravo, Nikão, Negrini, Bella, Vintena e Brits. A partir das 16h, no Brasa Music. R. Conceição da Barra, Yolanda, Nova Venécia. Ingresso: R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99766-1430
Quintal do Pagodinho: Samba de Raiz
Com Vitor Carvalho, Axel Fernandes, Thiago Brito, Alisson do Banjo, Gilzão e Ricardo Brasil. A partir das 19h, na Quadra da MUG. R. Mourisco, Glória, Vila Velha. Ingresso: R$ 50 (área vip/ promocional/ 1º lote), R$ 40 (pista/ casadinho/ 1º lote), R$ 25 (pista/ promocional/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br
Baile de Aleluia
Com Leandro & Tiago, Dj Gil e Bheto Forrozeiro. A partir das 20h, no Bailão do Lindim. Rodovia Doutor Afonso Schwab, km 09, São Sebastião de Belém, Santa Maria de Jetibá. Ingresso: R$ 40 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br
Baile de Aleluia no Minarini Music Bar
Com Explode Samba, João Vitor & Vinicius e Lebarch. A partir das 20h, no Minarini Music Bar. R. Projetada, Baixo Guandu. Ingresso: R$ 40 (inteira/ 1º lote) e R$ 120 (mesa/ inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br
Luiza Dutra
A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825 6714
Samba da Mary
Com Mary Amaral, Vítor Ramos e Bruna Leite. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. Couvert: R$ 15. Reservas: (27) 98825 6714
Noite Tupinikim
Com roda de tambor, exposição, artesanato e pintura corporal. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro. Reservas: (27) 98825-6714
Sábado Sertanejo
Com Hualef Dias. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8
Música Ao Vivo
Com Rodrigo Tristão, a partir das 11h30, e Daniel Cypreste, a partir das 19h30. No Canto da Paia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória
Sábado Arrocha
Com Edy & Diego e Dj Robinho. A partir das 21h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 10
Paula Rodrigues
A partir das 12h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra
Sábado no Hangar
Com Flávia Mendonça, Dione & Thiago e Dj Brunin Nunes. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até as 22h. Após R$ 30. Homens pagam R$ 30. (27) 99780-4882
Sábado Sertanejo
Com Richard Vianna e DJ Junior Ceará. A partir das 19h, no Bar Rerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20
Samba
Com Fábio Pinel. A partir das 13h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória
Um Sábado
Com DBem Com a Vida, Leqsamba, Felipe Brava e Dj Marcinho. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15
Back To The Past
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
MPB na Curva
Com Vinicius Santos. A partir das 18h, no Clericot Cafe. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória
Sábado Mercearia
Com Nanda Marques e DJ Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121
Samba de Raiz
Com Sol Pessoa e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 99663-2104
Uma Semana em... Cachoeira da Vó Túti
Evento beneficente, com gastronomia e música ao vivo. Com Trio Lubião, MC Jeffinho Faraó e Fábio Lopes e Banda. Na Cachoeira Vó Tuti. Patrimônio da Penha, município de Divino de São Lourenço. Entrada: 1Kg de alimento não perecível. Informações: (28) 99934-1834
Happy Hour no Jardins
Com Vitor de Castro e Camila Yung. A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca. Informações: (27) 3314-5000
Especial
Alegre Rodeio Festival 2022
Evento com queima do alho, prêmios, concursos e Baile Rainha do Rodeio, com Banda Badallados e DJ Massini. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Alegre. Vila Reis, Alegre. Entrada: R$ 50
Caça Aos Ovos
Caça a ovos de páscoa, a partir das 15h, no Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Inscrições gratuitas pelo site boulevardvilavelha.com.br
Para rir
Réu Primário
Com Dihh Lopes. Com duas sessões, às 20h e 22h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 50 (inteira), à venda pelo site vixcomedyclub.com.br
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril
Impressionismo pelas ruas da Vila
A mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão do artista plástico Rodolpho Valdetaro traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena. Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30, terça a sexta, e das 10h às 17h30, sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça e uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha
Lazer
Universo L.O.L Surprise
Universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas, em uma experiência cheia de diversão para crianças de até 12 anos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50, antecipado pela sympla.com.br, e R$ 30,00, na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril