Sábado (1°) tem Jota Quest, Dilsinho e ressaca do Vital; veja agenda

Shows
Jota Quest
A banda apresenta sua turnê especial de 25 anos na capital capixaba. A partir das 22h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras. Vitória. Ingressos: R$ 260,00 (pista premium/ inteira) e R$ 220,00 (pista/ inteira), à venda na bilheteria do evento ou no site Blueticket.
Vozes do Pagode
Com Dilsinho e Vitinho. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia/ lote 4), R$ 120 (área vip/ meia/ lote 4) e R$ 200 (mezanino/ meia/ lote 4), à venda no site Lebillet.
Festas e festivais
Ressaca do Vital
Com Tstinha, Babado Novo, DJ Giselle Dario e DJ João Viana. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ lote 3), à venda no site Lebillet.
Ressaca de Itaúnas
Com Trio Maracá, Forrofiá, Trio Mafuá e DJ Bravin. A partir das 22h, no Silva's Restaurante. Av. Beira Mar, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 30 (promocional/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Freelance + D'Bem Com A Vida
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 21h.
Samba Junior + Leley
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 21h.
Roda de Samba Junior & Sem Medida
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ lote 2), à venda no site Superticket.
Gustavo o Brabo Convida
Com Gustavo o Brabo, Lafon do MD, Gabriel Pratti, Japa, Koreia, Fabrício V e Nesse Clima. A partir das 22h, na Fazendinha Shows, Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Tá em casa!
Com Dj Luuh, Maycon Sarmento, Shep, Beleite e Sambadm. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
FP 360
Com FP do Trem Bala, DJ NV, Grupo Sem Medida e Elias Miúdo. A partir das 23h, no B27 Beach Club, Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 40 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Kvsh e Bhaskar
A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. R$ 130 (espaço privilège superior/ meia/ 4º lote) e R$ 70 (espaço privilège/ meia), à venda no site Superticket.
Sense na Pink
DJs Koreia, Unjoo, Junin da Br, Brunelli, Diego Beats, Lukão e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pink up) e R$ 30 (pink fy).
Retrô
Tocando disco, new wave e synthpop. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
MATCH
Tocando pop BR, funk, electro pop e hits. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
New Generation
Tocando pop, pop BR e funk. Djs Mattoli, Dyego Pappi, Guilherme Leão, Ana Brisinha, Bianca Grant e Gabriel Oc. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
EMO NEVER DIES
DJs Leow, EmoLaila, Doodles, Akira e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Quintal Defume's
Com Pele Morena, Nesse Clima e DJ Laion. A partir das 17h, no Defueme's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até 19h30, para os demais R$ 15.
Frazão + Rayanne Meira
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Girl Rock Power
Com banda Voccatus (cover Evanescence) e Lu Nogueira. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda pelo número (27) 98116-3325.
Balada Sertaneja
Com Breno & Lucas e Luiz Paulo. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada frnaca para mulheres até às 0h.
Festival de Culinária Japonesa
Com comidas típicas, apresentação de dança folclórica e venda de produtos de animes. Bebidas e comidas podem ser compradas antecipadamente pelo site do evento ou no local. A partir das 18h, na Associação Nikkei de Vitória. R. João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória.
Música ao vivo
Brasileiridades na Curva
Com Regina Araújo. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Banda Brasilidades
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz é Bossa
Com Márcia Chagas e Victor Humberto. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Reservas e informações: (27) 98825-6714.
Sambas & MPB
Com Lua. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas e informações: (27) 98825-6714.
Para rir
F.C Comedy Club
Com Klebson Carrera, Vinicius Daflon, Rafael Oliveira, Haeckel Ferreira e Guilherme Ludgero. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia), à venda no site do Club.
Lazer
Super Força HQ
O espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável, não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade, não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora) disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos) com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Moxuara Kids
Recreação infantil e oficina de Slime. A partir das 16h, na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Apenas crianças a partir dos 3 anos podem participar. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na pracinha no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Dia D Animal
Com Aula de confeitaria, petiscos pet e dicas de adestramento. A partir das 16h, no piso L1 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, com objetivo de transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitoriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Diá Mosaicos
A artista mineira Diá, traz telas de diversas temáticas, como iemanjá e animais. No Bar Calipe, em Jardim da Penha, Vitória. De terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Até 2 de outubro. Entrada franca.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Estação Masterchef Jr
Na exposição, os visitantes conhecerão gratuitamente curiosidades desse universo gastronômico por meio das seguintes estações temáticas: “Como se tornar um chefe”, “O look do chef”, “Conheça os Indispensáveis”, “Os facilitadores”, “Descobrindo o mundo de aromas e sabores”, “As vedetes da cozinha” e, no fim, após passarem por um labirinto divertido, poderão conhecer e preparar canapés na famosa e desejada cozinha MasterChef Brasil. Sessões das 12h às 20h30, no Shopping Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site Lebillet.