Sábado (06) tem Ferrugem, Delacruz e Dilsinho no ES; veja agenda

SHOWS
- FERRUGEM EM CASA
- A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 70 (meia/ pista/ lote 4), R$ 140 (meia/ área vip/ lote 5) e R$ 200 (meia/ mezanino/ lote 2), à venda no site Lebillet.
- SAMBA BRASIL
- Com Ferrugem, Dilsinho e Menos é Mais. A partir das 16h, no no clube Itajuby, em Colatina. Ingressos: R$ 70 (2º lote/meia/pista); R$ 200 (open bar) e R$ 300 (backstage), à venda no site brasilticket.com.br
- DELACRUZ
- A partir das 22h, no Singo's Bar Club , Av. Lourival Nunes, S/n, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 50 (meia/ pista/ lote 3) e R$ 60 (meia/ área vip/ lote 1), à venda no site Lebillet.
- ONZE:20
- Além da banda de reggae, a noite terá Alex Martins e banda, Sol Maior e DJ Adame. A partir das 22h, no Alto da Serra Botequim. Rodovia Br 482, Km 75, Fazenda Santa Clara, Alegre. Ingressos: R$ 50 (inteira/ lote 2), à venda no site Superticket.
- A banda também se apresenta em Cachoeiro, a partir das 23h40, no Verdinho. A noite também terá a banda Ligação Direta e DJ Rodrigo Mag. Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 1454 - Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo), Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site Superticket.
- JAMMIL
- Banda é atração da Lavagem do Vital, junto com o Bloco Simpatia. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 60 (2º lote/meia) à venda no site lebillet.com.br.
MÚSICA AO VIVO
- FREELANCE + PAGOLIFE
- A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
- SUÉ E JOÃO BERMUDES
- A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 20h) e R$ 20 (após 20h).
- SAMBA DA PRETA
- Com Elaine Vieira. A partir das 19h, na Pousada Terra Mar. Av. Uirapurú, n01, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão. Informações: (27) 99881-9731. Couvert: R$ 9,50, à venda no site Sympla.
- NESSE CLIMA + PAGODE & CIA
- A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 21h.
- THE CREW
- A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
- MUSTANG 66
- A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
- JAZZ E BOSSA
- Com Márcia Chagas. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
- BELIMAR
- A partir das 19h, no no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
- AUÊ BANDA
- A partir das 22h, no Butequim do Gordinho. R. Nair Durão Guimarães, 2-208, Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 40 (lote 2), à venda no site Lebillet.
- UM SÁBADO
- Com Pratikere, Felipe Ribeiro e Kinho DJ. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28 - Jardim Marilandia, Vila Velha.
- SILVÂNIA SAADI QUARTETO
- A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 50 (pix ou dinheiro).Informações e reservas: (27)99505-0244.
- MÚSICA NO PÁTIO
- Com Diego Lyra. A partir das 19h, no pátio do piso L3 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
- SOM NA PRAIA
- Com Silas Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
FESTAS E FESTIVAIS
- SERTANEJO PRIME
- Com Luiz Lemos, Carlos Henrique e DJ Residente. A partir das 22h, na Vila do Caixote. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Couvert: R$ 20, à venda no site Lebillet.
- 7º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE MUQUI
- São três dias de festival com 15 cervejarias, gastronomia diversificada, feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores e shows. No Parque de Exposições do Sítio Histórico de Muqui. A partir das 15h, abertura dos portões e início da feira de artesanato, agroindústria e microempreendedores; às 17h, oficina Cafesul - "Como preparar um café conilon de qualidade"; às 19h, show com Malandragem S.A; às 21h, show com Mesa 3 e às 23h, show com O Magnata (Tributo a Charlie Brown Jr). Entrada franca.
- PUXADINHO MOXUARA - ESPECIAL DIA DOS PAIS
- Com gastronomia, cerveja artesanal e shows com diversas bandas. No estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. A programação esta aberta ao público a partir das 17h, com shows de Trio Clandestino às 20h30 e Ubando às 21h30. Entrada franca.
- FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA DE COLATINA (FESTCOL)
- Tradicional festival reúne competição musical, gastronomia e feira com produtos regionais. Na área verde de Colatina na Av Beira-Rio. A programação está aberta ao público a partir das 16h; às 19h, início da competição musical; às 20h30, show com Welington e Rafael e às 22h show com Tremendões. Entrada franca.
- VIKINGS FESTIVAL
- Com muita cerveja artesanal, gastronomia, batalhas medievais e shows com Colt Cobra, Kaza das Prima e Velhas Virgens. No estacionamento externo do Shopping Boulevard. Rod. do Sol, Itaparica, Vila Velha. A partir das 18h, show com Dr steim; às 19h30, Danger Line; às 21h30, Letal e às 23h30, Renegades of Funk. Entrada franca.
- BASE NA PINK
- DJs Cariello, Edin, Jotta F, Vitor Keller mais atração surpresa. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ pink up) e R$ 30 (meia/ pink fy). Informações: (27) 99610-2707.
- BEBO DIREITO
- Festa tem open bar com bebidas alcoólicas, sucos e refrigerantes. Com Na Farra, Locos, Samba Júnior, Cariello e Leandro Netto. A partir das 17h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 130 (open bar/ inteira/ 4º lote), à venda no site Lebillet.
- TÁ EM CASA
- Com Dj Luuh, Pagode e Cia, Bero e Samba Júnior. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
- SÁBADO HITZ
- Com Gustavo Venturini, DJ Diego Beats e Belúcio. A partir das 23h, Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (com nome na lista).
- KOOLKIDZ
- Tocando pop a noite a toda. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
- NOITE DAS CACHORRINHAS
- Funk, pop BR e pop. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
- VIX 360
- DJs André Antunes, Júnior Nuayed, Toni Romanhuki e Ícaro. A partir das 00h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista) e R$ 40 (portaria).
- PIRIGÓTIKA
- Com emo, funk, rock e pop br. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
- RITMO 027
- Com BIN e DJ Koreia. A partir das 22h, na B27. R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
TEATRO
- IRMÃ SELMA
- Monólogo estrelado por Octávio Mendes apresenta Irmã Sel umaa freira debochada, mal humorada e amargurada. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: Plateia, R$ 100 (inteira) R$ 50 (meia); Mezanino, R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), e Balcão, R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda pela internet ou na bilheteria do teatro (apenas no dia do evento, a partir das 13h
- ESSE MENINO AO VIVO
- Com duas sessões às 20 e às 22h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira), à venda no site Vix Comedy Club.
ESPECIAL
- CIRCO DO PATATI PATATÁ
- O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento.
- A BELA E A FERA EXPERIENCE
- Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A Bela e a Fera Experience.
- BORDANDO MEMÓRIAS
- Evento especial conta com música, mostra cinematográfica, exposição de bordado livre e roda de conversa. Na Praça Central de Ibiraçu. A partir das 17h, recepção com exposição dos bordados desenvolvidos nas oficina; às 17h30, bate-papo empreendedor com Dani Nogueira e Rick Rodrigues; às 18h50, Mostra de Cinema; às 19h30, intervalo; às entrega dos certificados para as alunas do projeto e às 20h40 show musical com Anderson Ventura e banda.
- SUPER FORÇA HQ
- Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
- DIVERSÃO NA PRAÇA
- Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
- PATRULHA CANINA
- Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
- MAGIC PARK
- Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
- MUNDO DA DIVERSÃO
- Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
EXPOSIÇÕES
- ESTANDARTE NEGRO
- Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
- MASSENICAS: EXPOSIÇÃO DE MOSAICOS
- Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena, na Prainha. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro, Vila Velha. Até 15 de agosto.
- MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE
- A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
- MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CRUZ
- Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.