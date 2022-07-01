Sábado (2) tem Capital Inicial, Danny Bond e Japinha Conde no ES; veja agenda

São quatro dias de festa com artesanato, comidas típicas, a maior moqueca do mundo e diversas atrações musicais. Na Praça de São Pedro em Conceição da Barra. A partir das 7h30, abertura da Praça da Moqueca e início da preparação da maior moqueca do mundo; 10h, show com Paulinho Soares; 11h30, horário previsto para servir a moqueca e às 12h, show com Agitus. Já na Praça São Pedro, a partir das 17h, concurso de quadrilha das escolas; 20h, show com Blac Fox Show com Althair e Alexandre e às 0h, show com Forró Fogumano. Entrada franca.