Sábado (2) tem Capital Inicial, Danny Bond e Japinha Conde no ES; veja agenda

Música ao vivo
Capital Inicial
Evento open bar e open food. A partir das 22h, no Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 250 (esgotados).
Freelance + Simplicidade do Samba
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Pagolife + D'Moleque
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Ivan & Matheus + Sambadm
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até às 20h).
Grupo Samba de Quintal
A partir das 21h30, no Casa Rio Botequim. Pátio do Shopping Mestre Álvaro Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 15.
Sábado Sertanejo
Com Felipe Loureiro. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Banda Trilha
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB na Curva
Com Gabriel Felipe. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Samba entre Amigos 2
Com Cecitônio Coelho. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Lady Steel
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Soul Bossa & Convidados
A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
Sábado no Hangar
Com Farra Dois e Otávio Junior. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada franca para mulheres até às 22h.
Sábado Mercearia
Com Carol & Priscila e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Sábado Top
Com Donato Fontana e Dj Peh. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Um Sábado
Com D'Bem Com A Vida, Felipe Brava e Rabannada Dj. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Música Ao Vivo
A partir das 12h às 15h, Naomhi; 17h às 19h, Carlos Arriaza e das 19h30 às 22h30, show com Nana Marchant Trio. No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Festas e festivais
Festa do Cafona
Com Cadu Caruzo, Theo Pastorini Band, Kaza das Prima e John John. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$20 (até 00h). Informações: (27) 98116-3325.
Anarriê
Com Sambadm, Breno & Bernardo, Cariello, Beleite e Luuh. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Arraiá do Shopping Jardins
Com recreação infantil, pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis, brincadeira e comidas típicas, além de programação. A partir das 16h, no Shopping Jardins. Rua Carlos Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Às 18h, show com Vinícius Santos, Douglas Vidal, Arthur Teles e João Victor Acordeon. Entrada franca.
Danny Bond
Com Danny Bond, Isa Faustini, Fred Rigoni, Thainan, Madeusa, Luke Hemerly. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 60 (2º lote), à venda no site sympla.com.br.
Festa de São Pedro - Anchieta
Tradicional festa reúne atividades culturais e programação musical. Na Praça São Pedro em Anchieta. A partir das 21h, show da Banda Tropical Brasil e às 23h show da Banda Comichão.
Festa de São Pedro - Vitória
Festividade conta com diversos show na Praça do Papa. A partir das 20h, show com Rodrigo Balla e às 22h, show com Japinha Conde. Entrada franca.
POPZANA
Djs Nanno, Raone Breno, Bianca Grant e Moreno Loss. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois R$ R$15 (até 23h) R$25 (após 23h).
Fuzz
Rock Alternativo 90, Post Punk 80, Indie 2000 e 2010, EletroRock. DJs Paft Drunk, P3tr4, Wendel Mom, Wally, Tuzzão e Vinicy. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Balada Sertaneja
Com Reder Matos e Breno & Lucas. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 99898-1912. Entrada franca para mulheres até às 21h e R$ 10 para homens.
Sábado Hitz
Com Dione & Thiago, Dj GG, Dj Vinícius Fernandes e Dj Residente. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Bota Pra Quebrar
Pop, funk, electro e remix. Especial Long Set 4LÊ. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Oh Piq da Pink
Com MC Danny, Puff Puff, Fabrício V, Alec, Gustavo o Brabo, Lukão e Novinho. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pista/ meia solidária).
Festa dos Pescadores
São quatro dias de festa com artesanato, comidas típicas, a maior moqueca do mundo e diversas atrações musicais. Na Praça de São Pedro em Conceição da Barra. A partir das 7h30, abertura da Praça da Moqueca e início da preparação da maior moqueca do mundo; 10h, show com Paulinho Soares; 11h30, horário previsto para servir a moqueca e às 12h, show com Agitus. Já na Praça São Pedro, a partir das 17h, concurso de quadrilha das escolas; 20h, show com Blac Fox Show com Althair e Alexandre e às 0h, show com Forró Fogumano. Entrada franca.
Pommerbier - Festival de Cerveja de Santa Maria de Jetibá
Festival tem cerveja artesanal, chocolate, embutidos, café, biscoitos, cachaça, artesanato local e programação musical. No estacionamento da Igreja Luterana de Santa Maria de Jetibá. A partir das 15h, abertura ao público; Às 12h, apresentação de danças folclóricas; Às 13h, apresentação cultural; Às 14h, apresentação de danças folclóricas; Às 18h, show da Banda Merak; Às 21h, show da Banda Ângulo Vertical e às 23h, encerramento das festividades.. Entrada franca.
Para rir
Antes do Ano Que Vem
Com Mariana Xavier. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. , Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ balcão/ lote 1); R$ 40 (meia/ mezzanino/ lote 1) e R$ 50 (meia/ plateia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Especial
Feira de Adoção de Cães e Gatos
A partir das 13h, no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Interessados precisão levar RG e comprovante de residência, além de passar por triagem e preencher formulário.
Visitação aos Navios da Marinha
Navios da Marinha Brasileira, estão abertos para visitação no Porto de Vitória. De 14h às 17h, neste sábado e domingo. É obrigatório o uso de máscaras e distanciamento mínimo entre os visitantes. Entrada franca.
Lazer
Diversão na Praça - Arraiá do Diversão
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60,00 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou 1 m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Exposição Bombeiros
Em comemoração a Semana do Bombeiro, exposição reúne imagens históricas da Corporação, equipamentos, manequins com novos uniformes e viaturas, além de demonstrações simuladas de atividades operacionais e novos caminhões expostos na entrada do Shopping Vitória. De 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória.