Quinta (25) no ES com festivais de vinho, cinema e forró; agenda

Shows
Clube Big Beatles
Clube Big Beatles com participação especial: Rodrigo Suricato no Teatro Universitário às 21h. Ingressos antecipados: R$ 30 (meia entrada), R$ 60 (inteira), à venda no site Le Billet. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Especial
Festival de Cinema de Vitória
Das 9h às 19h, com mostras, debates, palestras, oficinas e o homenageado, Lázaro Ramos. Confira a programação completa aqui. Gratuito. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Somos Todas Esperança Garcia
O lançamento de um livro que consiste em 25 artigos escritos por mulheres negras e advogadas abordam temas como racismo estrutural, suas atuações em casos de alienação parental, dentre outros. Lançamento do livro "Somos Todas Esperança Garcia" no Salão São Tiago no Palácio Anchieta às 16h. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória.
Festival Nacional Forró de Itaúnas
Único festival do mundo dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró Pé de Serra, competição, oficinas e encontros. Confira os preços dos ingressos aqui. Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
Festival Cultural A América Latina é uma Mulher Negra
A programação conta com artistas locais de diferentes áreas culturais. Além de musicais, poetisas, teatro, artistas visuais e outros. Horário: 19h. Local: Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Festival de Vinho do Boulevard
Festival do Vinho do Boulevard. Entrada Gratuita. Dias: 25 e 28 de julho e 01 a 04 de agosto. Horários: Quinta e Sexta: 17h às 0h. Sábados e domingos: 17h às 01h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Festas e baladas
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Misturadinho é o beat!
Com DJ Bero Costa, DJ Lukão e convidados no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Ingressos: R$30 (pista), R$50 (área VIP), lounges com a gerência. Pista free até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Quinta em Off
Com Samba Jr e Gustavo Brabo no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h, após R$ 20 (pista). Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Barla Rock Fest
Com Ubando no Barlavento a partir das 18h. Entrada: R$ 25 até 20h, com nome na lista (link disponível na bio do estabelecimento). Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Karaokê do Correria
Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Closy
Com Farah, Cavallini, Lunnão e Donat no Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita até 1h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Natalie Cressman & Ian Faquini
Jazz com Natalie Cressman & Ian Faquini no Brizz a partir das 20h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Teatro
Sonho de uma Noite de Verão
Sonho de uma Noite de Verão no Palácio Sônia Cabral às 20h. Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), vendas 1h antes da apresentação no local. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Música ao vivo
Casa de Bamba
Samba raiz com Átila Ibilê na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Bossa, jazz e MPB
Com Andrea Ramos e Jorge Tarzan na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Banda 027
Rock com a Banda 027 no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
A Persistência da Passagem
Exposição dedicada a observar a paisagem reelaborando em desenhos e fotografias no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: de 12 de junho a 11 de agosto. Horários: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 2 de julho a 4 de agosto. Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
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