Quinta (15) tem samba, forró e karaokê no ES; veja agenda

Festas e festivais
Misturadim
Samba Junior, Sambadm, Pagode & Cia e DJ Residente. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada franca até 21h.
Close de Quinta
Tocando pop, funk, electro e close hits. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night).
Forró do Correria
Com Jardel, D'Blaze e Maik, além de aulão especial com a professora Brenda. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h).
Roda de Samba
Com grupo Tem Nego, além de transmissão ao vivo do jogo entre Corinthians x Fluminense. A partir das 20h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 13.
Hites 426
Com André Prando. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Música ao vivo
Jazz na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Do Samba Ao Forró
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A Casa cobra couvert, porém o valor não foi divulgado.
Elis & Marisa
Com Ciça Chadô. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
2 Reis em uma noite
Com Duo Tupy Rock. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 25 (somente pix ou dinheiro). Informações e reservas: (27) 99505-0244.
Para soltar a voz
Karaokê do Canto
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca. Reservas: (27) 99887-7576.
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Concertos Sinfônicos
Com Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e o musicista Luccas Martins. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 12 (conveniado) R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda no site Lets.events e na bilheteria do evento.
Aquarela Capixaba
Espetáculo de Pedro de Alcântara homenageia artistas capixabas através da musica, poesia e artes plásticas. A partir das 20h, no Palácio da Música Sonia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca, porém os ingressos devem ser retirados 1h antes do início do evento.
8º Festival Cine.Ema
Exibição de 15 filmes, mostra competitiva e bate-papo, tudo de forma online. A partir das 19h30, Bate-papo Mostra Cine.Ema com Sáskia Sá no canal do YouTube do Festival Cine.Ema.
Semana do Cinema
Vários cinemas da Grande Vitória tem preço único de R$ 10, para diversas sessões. Cinemas participantes: Cinemark (Shopping Vitória e Shopping Vila Velha); Cinépolis (Shopping Moxuara); CineSystem (Boulevard Vila Velha) Cine Araújo (Shopping Mestre Álvaro), CineSercla (Shopping Montserrat) e PátioMix em Linhares. Regulamento: promoção é válida apenas para filmes 2D e que não sejam para sessões XD, prime e Dbox.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega a capital capixaba, com escorregadores gigantes, pula-pulas, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necesário chegar 30 minutos antes para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.