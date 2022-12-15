Quinta (15) tem programação de Natal, forró e balada no ES; veja agenda

Música ao vivo em barzinho
Close de Quinta
Tocando pop, funk, electro e close hits. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night).
Canto do Leley
A partir das 18h, no Canto 27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até as 20h. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Giga Samba
Com Samba Crioulo. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Quinta Delas
Com Nanda Marques. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Forró do Correria
Com Baile Diferente, além de aula com o professor Leandro Fialho. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h30).
Projeto Embaixada Reggae
Com Da Ghama, Amaro Lima, Anderson Ventura (Java Roots), Fred (Macucos) e Jon Santos (Herança Negra). A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Tati & Pedro
A partir das 20h, no Clube 244. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40.
Misturadim
Samba Jr, Sambadm, Pagode & Cia e DJ Guilherme Corrêa. A partir 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Especial
Musiflix: Séries in Concert
Com Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses). A partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniados) e R$ 10 (meia-entrada e credencial do Sesc), à venda no site Lets.events e na bilheteria do teatro. Os ingressos estão esgotados.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 1, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta, das 18h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sexta, das 17h às 0h30, e sábados e domingos e feriados, de 12h às 0h30. Ingressos: R$ 109,90 (segunda a quinta/ 1h) e R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo e feriados/ 1h). Número máximo de 6 pessoas na pista. Reservas: (27) 99830-9478.
Especial de Natal
Natal "O Quebra Nozes"
Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.
Natal Floresta Encantada
Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.
Natal na Neve
Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.
Natal Fábrica de Sonhos
Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).
Um Doce Natal
Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil e painéis interativos. Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Papai Noel estará presente de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; sábados, das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50. O trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.
Feira Cores e Sabores de Natal
Com gastronomia, artesanato e apresentações culturais. A partir das 16h, no pátio da Igreja Luterana, em Santa Maria de Jetibá. Com presença do Papai Noel, a partir das 18h. Entrada franca. Até 18 de dezembro.
Cantatas de Natal – Shopping Moxuara
Com CMEI Adelia de Oliveira Silva e Coral da Amizade e Vozes da Alegria. A partir das 18h30, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Natal Iluminado
Programação especial no Pátio do Santuário Nacional de Anchieta. A partir das 18h, distribuição de pipoca e algodão doce e brinquedos infláveis; às 18h30, chegada do Papai e da Mamãe Noel para fotos; às 20h, espetáculo Musical Alegro, da orquestra de Câmara Fâmuli, com o maestro Inárley Carletti. Entrada franca.
Brilho de Natal
Diversas bandas, grupos de dança, orquestras e os tradicionais coros natalinos animando as festividades até o dia 21 dezembro, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, em Domingos Martins. A partir das 19h, recital dos alunos da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde e apresentação da Big Band e Orquestra, no Palco Kulturfestival. Entrada franca.
Vila Natalina
Com participação banda da UMEF Graciano Neves e coral dos alunos do colégio Godofredo Schneider. A partir das 19h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Lightland - Van Gogh e impressionistas
A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de quarta a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.