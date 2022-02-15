Quarta (16) tem música capixaba, shows e exposições no ES; veja a agenda

Especial
Verão Viva Praça do Papa - O Nosso Som
Com Anderson Ventura. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Show
Super Quarta
Com Willer Primavera. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet, Music & Bar, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121/ (27) 3065-7673/ (27) 3065-4941.
Quarta de Raiz
Com Cecitônio Coelho (Violão de 7 Cordas e voz). A partir das 18h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Banda do John
A partir das 20h, no Motor Rockers Pub, R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória.
Celim 360º
Com Samba Júnior, Pedala Samba!, D'Moleque e Diogo Dj. A partir das 19h, no Botequim do Celim, R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha.
Samba de Preta
A partir das 19h30, no Espaço Thelema, R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.