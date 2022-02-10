Pixote e Durval Lelys agitam o sábado (12) no Espírito Santo; veja a agenda

Shows
PIXOTE
A partir das 22h, no Arena North Star. Ingressos: R$ 80 (inteira/ vip lote 2); R$ 120 (open bar lote 3), à venda no site lebillet.com.br. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina.
DEEP SUNSET BEACH
Com LOWEZ, KINGBASS, JEFF UEDA, GABZ, CIMÁ, DNZ e BRANDAØ. A partir das 16h, Silva's Restaurante, lub Beach, Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 100 (inteira/ lote 2), à venda no site superticket.com.br.
Liv-E Sunset
A partir das 16h, no Skye, R. Alan Munir Helal, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 100 (inteira), à venda no site superticket.com.br.
Noite Caraíva
Com Gustavo Hemaidan e Anderson Xuxinha. A partir das 18h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sábado no Hangar Gastrobar
Com Dj Brunin Nunes, Erick & Eduardo e Júnior Reis. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra, ES.
De Tardinha
Com especial Numanice e hits do samba. Com Olhar de Sedução e Djs Asiat, Ale e Karolla. A partir das 16h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (até às 20h)
Flame
Com FRNNDS, Ursula, Wallace, Ian DC e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site sympla.com.br
Oxe! Durval Lelys
A partir das 18h, no Na Vista, R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 300 (inteira), à venda no site lebillet.com.br
Verão Viva Praça do Papa - Sábado do Rock
A2 Rock Band com o Especial Beatles. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Verão do Sambão
Com Sué e Tá Na Mente. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 100 (pista/ 3º lote) e R$ 140 (camarote/ 3º lote), à venda no site lebillet.com.br
PagoSunset
Com Samba Jr, Bruno & Matheus e Dj. A partir das 17h, no Defume's Bar e Botequim, R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até às 19h).
Hot 4 Teachers
A partir das 21h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20
Laís Duarte
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Sunset Vitória
Evento montado no Shopping Vitória conta com cerveja, gastronomia e muita música. A partir das 17h, no estacionamento externo da entrada principal. Às 20h30 show com Replay, além da participação das cervejarias Barba Ruiva, Convento e Big Step e hambúrgueres artesanais e espetinhos do Fight Burger. E para os pequenos, área kids. Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Carnarock do Correria
Com Junior Groovador, Aces High, Limbo7, Luto e Tahoma. A partir das 21h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$15 (antecipado), à venda pelo número (27) 98116-3325.
Música Ao Vivo
Às 11h30 om Rodrigo Tristão e Mazinho Lima e às 19h30 show de Daniel Cypreste. No Canto da Praia Beach Lounge, Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Trilha
A partir 21h, no Pub 426, R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Patrícia Nascimento
A partir das 20h, no El Libertador, Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória.
Para rir
As Comadres
Espetáculo de humor com Arianna Nutt e Xande Dias. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Entrada: R$ 50 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br
Cultural
35º Sarau Palmarino
Edição especial em memoria ao ativista Luiz Inácio Silva da Rocha, conhecido como Lula Rocha. A partir das 15h, na Vila Rubim, no Centro de Vitória (em frente ao mural Lula Rocha).
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.