Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Pixote e Durval Lelys agitam o sábado (12) no Espírito Santo; veja a agenda

Grupo de pagode promete fazer a alegria dos colatinenses com muito samba, enquanto Durval é atração em Vitória. Veja esse e outros programas para o dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:26

Shows

PIXOTE

A partir das 22h, no Arena North Star. Ingressos: R$ 80 (inteira/ vip lote 2); R$ 120 (open bar lote 3), à venda no site lebillet.com.br. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina.

DEEP SUNSET BEACH

Com LOWEZ, KINGBASS, JEFF UEDA, GABZ, CIMÁ, DNZ e BRANDAØ. A partir das 16h, Silva's Restaurante, lub Beach, Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 100 (inteira/ lote 2), à venda no site superticket.com.br.

Liv-E Sunset

A partir das 16h, no Skye, R. Alan Munir Helal, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 100 (inteira), à venda no site superticket.com.br.

Noite Caraíva

Com Gustavo Hemaidan e Anderson Xuxinha. A partir das 18h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Sábado no Hangar Gastrobar

Com Dj Brunin Nunes, Erick & Eduardo e Júnior Reis. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra, ES. 

De Tardinha

Com especial Numanice e hits do samba. Com Olhar de Sedução e Djs Asiat, Ale e Karolla. A partir das 16h, na Fluente Culture Club, Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (até às 20h)

Flame

Com FRNNDS, Ursula, Wallace, Ian DC e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site sympla.com.br

Oxe! Durval Lelys

A partir das 18h, no Na Vista, R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 300 (inteira), à venda no site lebillet.com.br

Verão Viva Praça do Papa - Sábado do Rock

A2 Rock Band com o Especial Beatles. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Verão do Sambão

Com Sué e Tá Na Mente. A partir das 20h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 100 (pista/ 3º lote) e R$ 140 (camarote/ 3º lote), à venda no site lebillet.com.br

PagoSunset

Com Samba Jr, Bruno & Matheus e Dj. A partir das 17h, no Defume's Bar e Botequim, R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até às 19h).

Hot 4 Teachers

A partir das 21h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20

Laís Duarte

A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.

Sunset Vitória

Evento montado no Shopping Vitória conta com cerveja, gastronomia e muita música. A partir das 17h, no estacionamento externo da entrada principal. Às 20h30 show com Replay, além da participação das cervejarias Barba Ruiva, Convento e Big Step e hambúrgueres artesanais e espetinhos do Fight Burger. E para os pequenos, área kids. Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.

Carnarock do Correria

Com Junior Groovador, Aces High, Limbo7, Luto e Tahoma. A partir das 21h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$15 (antecipado), à venda pelo número (27) 98116-3325.

Música Ao Vivo

Às 11h30 om Rodrigo Tristão e Mazinho Lima e às 19h30 show de Daniel Cypreste. No Canto da Praia Beach Lounge, Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Trilha

A partir 21h, no Pub 426, R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Patrícia Nascimento

A partir das 20h, no El Libertador, Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória.

Para rir

As Comadres

Espetáculo de humor com Arianna Nutt e Xande Dias. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Entrada: R$ 50 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br

Cultural

35º Sarau Palmarino

Edição especial em memoria ao ativista Luiz Inácio Silva da Rocha, conhecido como Lula Rocha. A partir das 15h, na Vila Rubim, no Centro de Vitória (em frente ao mural Lula Rocha).

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Praça Costa Pereira Praça do Papa Serra Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados