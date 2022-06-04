Os Hawaianos e Toni Garrido agitam o sábado (04) no ES; veja agenda

Especial
Música no Pátio
Evento com gastronomia, cervejas e show, com a banda Cinco Nós. A partir das 20h, no piso L3 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Exposição Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador
Com DJ Residente e Gustavo Venturini. A partir das 22h, no Jockey Club Itaparica. Rod. do Sol, 1020, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 30, à venda no site superticket.com.br.
Inauguração do Club Paraíso
Com Bruno Rosa. A partir das 21h, na Pausada Paraíso. Rua Ricardo Marquardt, número 91, São Sebastião do Meio, Santa Maria de Jetibá. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia/ 1º lote), à venda no site onticket.com.br. Informações: (27) 99930-7011.
TASTE LAB FESTIVAL
Evento itinerante que conta com 15 stands gastronômicos, além de cerveja artesanal e programação musical. Na área externa do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. A partir das 13h30, DJ Fabricio Bravim, às 16h30, Diego Lyra, e, às 19h30, banda Replay. Entrada franca.
1º Sarau na Comunidade do Caratoíra
Com Slam Marielle. A partir das 15h, no Coletivo MUCA. Escadaria Ana Guimarães, em frente à Praça de Caratoría. Entrada franca.
ExpoCar Classic
Exposição de carros antigos que marcaram época. A partir das 14h, no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Santa Jazz
A partir das 12h, com Alexandre Borges ES; às 13h30, Amanda Bravo; às 15h, New Bossa Quarteto; às 21h Toni Garrido; às 22h30, Jimmy Burs, e, à meia-noite, Saulo Simonassi & Duets. No Parque de Exposição, Montanha, Santa Teresa. Ingressos: R$ 25, à venda no site lebillet.com.br.
Shows
Os Hawaianos
Com Os Hawaianos e Nosso Sentimento. A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
The Gamba's band
A partir das 22h, no Decks Beer. Rodovia ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site supericket.com.br.
Forró Deck16
Com Trio Dona Zefa, Luiz Marreta, Matheus Nogueira, Dj Black e Dj Berim. A partir das 22h, no Espaço Praia. R. Rômulo Castelo, 1003, Castelândia, Serra. Ingressos: R$ 37 (meia/ 3º lote), à venda no site onticket.com.br
Roda de Samba Jr.
Com Samba Jr e D'Moleque. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingresso: R$ 20 (meia/ lote 1), à venda no site blueticket.com.br.
Banda Trilha
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sábado Sertanejo
Com D Dorte e Vinicius. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sábado Mercearia
Com Junior Reis e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99235-7121.
MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Sábado de Luxo
Com Leley, Rinnah e Douglas Medeiros. No Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99644-2742.
Mustang 66
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Laís Duarte
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Jenifer + Freelance
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Reservas: (27) 99887-7576.
Sábado no Hangar
Com Diego Santana e Renan di Castro. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Sábado no Gordinho
Pagode e Cia, D'Moleque e DJ Marcelo Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até as 21h.
É O Clima
Com É O Clima, Sué, DJ Residente e Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h.
Arraiá da Lu
Com Luciana Nunes e Banda. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Um Sábado
Com Rômulo Arantes, Puro Estilo, Nesse Clima e Rabannada DJ. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Temporada de Inverno
Com Alex Martins, às 15h, e Os Avulsos, às 20h. No Ronchi Beer Cervejaria. Rua Nona Elvira P. Modolo, Pedra Azul, Domingos Martins.
Música Ao vivo
Com Cida & Max e banda. A partir das 22h, no Bar do Vargas, em Mangueira. Distrito de Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim.
Festas e festivais
Bailinho do Spettus
Com Os Hawaianos e Nosso Sentimento. A partir das 20h, no Spettus. R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Ingressos: R$ 50 (geral/ inteira/ 4º lote) e R$ 80 (área vip/ inteira/ 6º lote), à venda no site superticket.com.br.
Festa do Sinal Edição SGP
A partir das 22h, no Lions Clube. Av. João XXIII, 1768, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 30 (inteira/ pista/ 1º lote) e R$ 40 (inteira/ camarote/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
BASSLIFE Open Winter
A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 20 (highfloor), à venda no site superticket.com.br.
Baile da Japa
Com Os Hawaianos. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia/ lote 4), R$ 70 (área vip/ meia/ lote 3) e R$ 100 (mezanino/ meia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br. Informações e Lounges: (27) 99902-3735
Vem No Seguimento
Com Dj Gustavo O Brabo, Dj Megrini e Dj Estrella. A partir das 19h, no Local Portal, ao lado do Viaduto. R. Hélio Guasti, João Neiva. Ingressos: R$ 50, à venda no site superticket.com.br.
Baile do Fibonacci
Com funk, electro pop, indie pop, mashups e remix. Especial Long Set, com That's Duds, e Especial BDay Set. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Jungle Sunset
Com hip hop, funk e deep house. Especial Longset com Bravin. A partir das 16h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, após R$ 25 (16h às 20h).
Blecaute
Com pop, 150 BPM, electro e pop BR. Especial Long Set, com Tallyson. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
DARKO
Especial com temas de filmes, séries, indie, emo e retrô. DJs Tuzz Argyle, Thag, EmoLaila, Diney e Edu Noia. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista).
The Vix
Djs Vinny Coradello, Izo, Marcelo Almeida e Saul Felicio. No Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (até 01h).
Casa Hitz
Com Felipe Brava, Dj Mahat e Dj Residente. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
TARA
Com Brisa, Leconti, Lefreak, Titania, Paulete Lindacelva, Valentina Luz. A partir das 20h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Entrada: R$ 40, com entrada franca para pessoas trans e não binárias, além de cortesia para nascidos de 21 de maio à 20 de junho.
Arraia Pindurai
Com DJ KG, Grupo Sem Medida, Neno Bahia e Banda. A partir das 19h, no ponto final do bairro Santos Dumont, em Vitória.
Sábado na Pink
DJS Milk, Sheep, Alec e Jotta e Calmon. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pista).
Para rir
Testando Novo Show
Com Rominho Braga. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço totalmente interativo que conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança, com tempo de permanência de 30 minutos, contados a partir da validação do bilhete. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1, pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Moxuara Kids
Recreação com personagens infantis. A partir das 16h, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e, das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.