Natiruts agita o sábado em Vitória; veja agenda de 26/03

Shows e Festas
Aniversário do Spettus
Com Japãozin. A partir das 20h, no Spettus. R. João Germano de Melo, Jardim Atlântico, Serra. Ingressos: R$ 20 (1º lote/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Natiruts
Com participação especial de Macucos. A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia), à venda no site superticket.com.br.
Japãozin
A partir das 23h, no B27 Beach Club, R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br.
Rolê Do Gordinho
Com Marcynho Sensação. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cyprestes, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ pista) e R$ 70 (meia/ camarote), à venda no site superticket.com.br.
Md Chefe e Dom Laike
A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia/ 1º lote) e R$ 80 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99930-0312.
Noite do Chapéu - 1ª Edição
A partir das 23h, no Spaço Livre. BR 482, Sitio Bom Jardim Manoel Monteiro Torres, Guaçuí. Ingressos: R$ 60 (meia/ pista) e R$ 80 (meia/ área vip), à venda no site blueticket.com.br.
Na Onda
Com Chris Helv e Igor Silva. A partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 30 (bilheteria) e R$ 15 (lista vip). Reserva de lounge (27) 99780-4019.
Matanza Ritual
Com Limbo 7, Skydiving From Hell e Tahoma (cover de System Of A Down). A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ lote 3), à venda no site bilheto.com.br.
Sábado Mercearia
Com Nanda Marques e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Informações: 99235.7121/ 3065.7673/ 3065.4941.
The Vix
Com Dj Sii Campos, Dj Ícaro, Dj Pedro Pessoti e Dj Saul Felicio. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30
Lilian Lomeu
A partir das 12h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Couvert: R$ 20.
Forrofiá
A partir das 16h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Couvert: R$ 20.
Flame
Com Manuxinha, Louisy, Felicidade, NHRQS e Tran. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (lote promocional), à venda no site sympla.com.br. Além de ingressos à venda na portaria por R$ 25 (a noite toda).
Sábado Embrazado
Com Dj Luuh, Pagode Retrô, Dj Leandro Netto e Breno & Bernardo. A partir das 19h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
TORO - Aniversário de 4 anos
Com Pricila Diaz. A partir das 23h, na TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 40 (highfloor/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
MD Chefe & Domlaike
A partir das 22h, no Singo's Bar Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 40 (pista/ lote 3) e R$ 60 (vip/ lote 2), à venda no site lebillet.com.br.
Blackwood
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Rodrigo Tristão
A partir das 11h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Anderson Ventura
A partir das 19h, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
70 Atiçar
A partir das 20h, na Cervejaria Incrível. R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra. Couvert: R$ 10.
Matheus Menegheti
A partir das 19h, na Cervejaria Alquimistas. R. Domingos Póvoa Lemos, 30, Jardim Camburi, Vitória.
Deep Strangers
A partir das 18h30, na Vikings Cervejaria. R. João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória.
Um Sábado
Com Ravelli, Nesse Clima, D'Moleque e Dj Marcinho. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Felipe Pelissari
A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Leley e Banda
A partir das 19h, no piso L3 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Melhor eu ir
Com Samba Jr e D'Moleque. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Saulo Simonassi
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Banda Lady Steel
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Jungle - Edição especial de 4 anos
Espacial Long Set com Bravim. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (portaria).
Balada Sertaneja
Com Taiana França, Breno & Lucas e Diogo Dj. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 22h. Informações: (27) 99898-1912.
Sertanejo VIP
Com Rodrigo Leal e Dj Rafa Dourado. A partir das 20h, no Resenha Beach Club. Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra. Couvert: R$ 10.
Som de Varanda
Com Lua. A partir das 18h, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5 (mínimo).
Grupo Pagolance
A partir das 21h30, no Bar 40 Graus. R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória.
Para rir
Nesse Naipe
Com Caio Martins. A partir das 20h30, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Especial
Festival St. Patrick
Com Red Snow e Matanza Ritual. A partir das 18h, no Food Park - Best In Town. Avenida Aminthas Osorio de Mattos, Niterói, Iúna. Em frente ao Parque de Exposições. Ingressos: R$ 70 na portaria ou pacote com os dois dias de evento por R$ 60, à venda no site sympla.com.br.
Banda Fulltime
A partir das 13h, na Cervejaria Bigos. R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha. O evento tem chope verde de 300ml como cortesia para pessoas vestidas com blusa ou cartola verde. Ingressos: R$ 15 (no dia) e R$ 10 caso comprados pelo número (27) 99612-7942.
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pelo site sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril
CINESESC GLÓRIA
Com o filme "Memórias Afro-atlânticas". A partir das 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Shopping Praia da Costa, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.