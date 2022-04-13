Ludmilla e Israel & Rodolffo agitam a quinta (14) no ES; veja agenda

Shows
Ludmilla e Israel & Rodolffo
A partir das 22h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 90 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
TZ da Coronel e Bielzin
A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória. Ingressos: R$ 30 (pista/ meia/ 1º lote); R$ 50 (camarote/ meia/ 1º lote) e R$ 40 (pista/ casadinho/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99930-0312.
Mantém
Com Teto e Wiu. A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia/ lote 3) e R$ 90 (área vip/ meia/ lote 4), à venda no site lebillet.com.br.
Ritmin do Singo's
Com TZ da Coronel e Bielzin. A partir das 22h, no Singo's Bar. Av. Lourival Nunes, S/n, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 40 (pista/ meia/ lote 1) e R$ 60 (área vip/ meia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Quinta Clássica
Jantar temático com música ao vivo. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825-6714.
Forró do Correria
Com Black do Acordeon. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
A Quinta Bom
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121.
No Comando Deles
Com Rayanne Meira, Bruno Macedo, Gustavo Venturini e Well Ferrari. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Música Ao Vivo
Com Tony Ribeiro. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Celim tá tega
Com MC Maneirinho e convidados. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (pista/ 1º lote), R$ 50 (pista casadinho/ 1º lote), R$ 50 (camarote/ 1º lote) e R$ 99 (camarote casadinho/ 1º lote), à venda no site blueticket.com.br. Informações: (27) 99898-1912.
Quinta do Piseiro
Com Gustavo Venturini e Dj Robinho. A partir das 21h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Santa Farra
Com Dj Koreia, Jess Ferrari, Dj GG e Dj Belucio. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, 2º piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Quinta F*da
Com João Felipe & Rafael, Dj Junior Ceara e Pele Morena. A partir das 19h, no Bar Rerito Chopperia. R. da Cruzada, 116, Campo Grande, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Divino Acústico
Com Marcelo Ribeiro. A partir das 19h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Roda de Samba Junior
A partir das 19, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia/ lote 1), à venda no site blueticket.com.br. Informações: (27) 99776-7835.
Quinta Santa
Com Grupo Pago Life, PH Dias, Gustavo Venturini e Dj Laion. A partir das 19h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Do Samba ao Forró Pé de Serra
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
#TBT426
Com Amaro e os Mandrakes. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Com Edu Szajnbrum. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Jefferson Passamani e Jardel Sanfoneiro
A partir das 18h, na Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Não há cobrança de couvert ou entrada.
Festas
Substance
Com Diney, Kalunga, Led Russo, Belotti e Djbattle. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 25 (highfloor/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Perigosa
Djs Eder Sallez, Luana Correa, FRNNDS, Gazzoni e Tran. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Close de Quinta
Especial Long Set com Luke Hemerly. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Eu Sou Rolezeira
Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente na portaria).
Bem Devassa
Com Dj felicidade, Dj Lua Alice, Dj Madeusa, Dj Nanno e Dj Holowatty. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca até às 23h, após R$ 20.
Chama
Com MC Maneirinho, Bielzin, Beleite, JV de VV, Gustavo O Brabo, RD de São Mateus e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Especial
3º Festival de Palhaçaria Capixaba - Moqueca de Palhaço
Evento gratuito reúne mais de 10 grupos de rua, dos palcos ou do circo, terá oficinas, roda de conversa, espetáculos, cortejo de rua e festa. Às 9h, Oficina Caminhos do Palhaço; às 15h, Oficina Figurino e Indumentária do(a) Palhaço(a) e às 19h, Roda de Conversa A Palhaçaria no Brasil e no Mundo. No Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro. Rua Uruguay, 147, Centro, Vitória.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n, Argolas, Vila Velha.
Lazer
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.