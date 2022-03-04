Independente de Boa Vista faz ensaio geral neste sábado (05); veja agenda

Shows e Festas
Ensaio Geral da Boa Vista com Bom Gosto
A partir das 21h, no Matrix Music Hall, R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 60 (área vip), à venda no site lebillet.com.br.
Ressaca de Carnaval
Com Dj Gustavo O Brabo, Dj Estrella e DoisW. A partir das 22h, no Clube SDG, R. Joaquim Lucas Sobrinho, São Vicente, Colatina. Ingressos: R$ 20, à venda no site superticket.com.br
Baile da 12
Com Mc Martinho e Mc Mirella. A partir das 22h, no Singo's Bar Club , Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip), à venda no site lebillet.com.br.
SÁBADO
Com Dj Brunnin e Higino & Gabriel. No Hangar Gastrobar, Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Extravaganza 2.0
Com os Djs Tuzzão, Lonely Hearts Club, Juju Saiter, LeFreak e HNRQS. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).
Cover Fest Especial
Com Iron Ladies e Hardwire. A partir das 19h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingresso: R$ 60 (inteira/ lote 2), á venda no site bilheto.com.br. Informações: (27) 98116-3325.
PREPARA
Especial Long Set com Luke Hemerly. A partir das 22h, na Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site sympla.com.br
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Sábado do Rock
Seleção dos melhores rocks apresentada pela A2 Rock Band. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Happy Hour no Shopping Jardins
Com Dona Fran e Saulo Simonassi. A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Ressaquinha do Bloquinho SVKids
Com Macakids, Bandinha de Fanfarra e pintura de rosto. A partir das 16h na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória.