Grupo SamabaRei é atração da Praia de Camburi, em Vitória, nesta segunda (10)

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Samba do Socó
Com SambaRei. A partir das 18h, no BARLAVENTO. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:45
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