Ferrugem, Vitinho, Léo Lima e Daniel se apresentam neste domingo (07)

O feriado ainda conta com Desfile na Avenida Beira Mar e Degusta Beer

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 06:00

Especial

  • Festival da Moqueca Capixaba

    Um encontro que exalta a tradição, a cultura e a gastronomia do Espírito Santo, com a autêntica moqueca capixaba. Horário: a partir das 8h. Local: Balneário de Castelhanos, Anchieta. Entrada: gratuita.

  • Festival Boteco Colatina

    O evento acontece em 12 bares do município.  Preço dos petiscos: R$ 49,90. Mais informações: @boteco_colatina.

  • Ferrugem traz turnê que comemora 10 anos de carreira para Cariacica em novembro

    Ferrugem

    Ferrugem se apresenta na reabertura da Fazendinha Shows cantando os principais sucessos. Horário: a partir das 17h. Local: Fazendinha Shows. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo zigtickets.

  • Aniversário do Gordinho Sambão

    Vitinho anima a festa de  aniversário que terá 10 horas de evento e mil litros de cerveja liberados. Horário: a partir das 17h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Mario Cyprestes, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 50 (2º lote), pelo lebillet.

  • Desfile 7 de setembro

    Com apresentações aéreas e terrestres e exibição de viaturas e carros antigos. Presença de escolas, instituições civis e forças de segurança. Horário: a partir das 8h. Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira Mar), no Centro de Vitória. Entrada: gratuita.

  • O cantor Daniel conversou com HZ sobre seu novo programa na TV Globo

    Aniversário de Vitória

    Com shows de Léo Lima e Daniel. Horário: a partir das 20h. Local: Orla de Camburi, Avenida Dante Michelini (na altura da Adalberto Simão Nader). Entrada: gratuita.

  • Feira Gastronômica de Araguaya

    Com shows de Mirano Shuller e João Augusto, Lucas Pezzini, Paulo Henrique e Emerson tesch, além de oficina de cafés especiais, oficina de preparo de polenta e santa missa. Horário: a partir das 08h. Local: Centro de Araguaya, em Marechal Floriano. Entrada: gratuita.

  • Festival da Tilápia 2025

    Com gastronomia, atrações culturais, feira de empreendedores e shows de Luciana Ficher e Nanda Marques. Horário: a partir das 12h. Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra. Entrada: gratuita. 

  • Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival

    Degusta Beer- Esquenta 10 anos

    Com a participação de diversas cervejarias, opções gastronômicas e área kids. Shows de Clube do Samba e Pele Morena. Horário: 17h. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Léo Lima

    Grande final do Serraiá

    DJ Fabricio Bravim, Banda da Flor, Leo Lima, desfile da equipe vencedora e Forró Sinfônico (Mafuá e Orquestra). Horário: a partir das 17h50. Local: Praça Encontro das Águas, Jacaraípe. Entrada: gratuita.

  • Festival Na Brasa

    Shows de Na Intimidade do Samba, Regional da Nair, Samba Juh e 522. Horário: a partir das 12h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Itaúnas & Sabores

    Com criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais e música ao vivo. Horário: a partir das 12h. Local: na Praça de Itaúnas. Entrada: gratuita.

  • Festival do Caranguejo

    Evento com mais de 30 pratos e petiscos à base do marisco e shows musicais de MPB, samba, pagode a axé retrô. Horário: a partir das 11h. Local: Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Entrada: gratuita.

  • Concurso de Canto Natércia Lopes

    Etapa de audições. Horário: a partir das 10h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Música ao vivo

  • Sundae

    Com Kokay, Fabrício V, Mark Dias e drinks exclusivos. Horário: a partir das 17h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Especial 60 anos Sol Pessoa

    Samba e recreação infantil. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Grupo Leqsamba

    Festival de Pagode do JJ

    Com grupo Sem Medida, LeqSamba, Pagode e Cia, D'Moleque, DJ Fabrini e Edicley Jr. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: elas free até às 22h, homens R$ 30. 

  • Independência ou Samba

    Com Samba Crioulo, Samba Júnior e Junior Deejay. Horário: a partir das 19h. Local: Tchau e Bença. Endereço: Rodovia ES-010, 2566 - Jardim Limoeiro - Serra. Entrada: até às 20h geral vip com nome na lista.

Exposições

  • Aves de Caetés

    A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Tarde encantada

    Teatro infantil Cinderela. Horário: das 15h às 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo app do local.

  • Diversão na Praça

    Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas, Circuito de castelo, Dança da estátua, Construindo blocos de montar e Pula pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1 – Pracinha do Praia, Vila Velha. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo app do local.

  • Diversão no Mestre

    Teatro infantil A Princesa e o Sapo. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

Este vídeo pode te interessar

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

