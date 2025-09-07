Ferrugem, Vitinho, Léo Lima e Daniel se apresentam neste domingo (07)

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 06:00
Um encontro que exalta a tradição, a cultura e a gastronomia do Espírito Santo, com a autêntica moqueca capixaba. Horário: a partir das 8h. Local: Balneário de Castelhanos, Anchieta. Entrada: gratuita.
O evento acontece em 12 bares do município. Preço dos petiscos: R$ 49,90. Mais informações: @boteco_colatina.
Ferrugem se apresenta na reabertura da Fazendinha Shows cantando os principais sucessos. Horário: a partir das 17h. Local: Fazendinha Shows. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo zigtickets.
Vitinho anima a festa de aniversário que terá 10 horas de evento e mil litros de cerveja liberados. Horário: a partir das 17h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Mario Cyprestes, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 50 (2º lote), pelo lebillet.
Com apresentações aéreas e terrestres e exibição de viaturas e carros antigos. Presença de escolas, instituições civis e forças de segurança. Horário: a partir das 8h. Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Avenida Beira Mar), no Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Com shows de Léo Lima e Daniel. Horário: a partir das 20h. Local: Orla de Camburi, Avenida Dante Michelini (na altura da Adalberto Simão Nader). Entrada: gratuita.
Com shows de Mirano Shuller e João Augusto, Lucas Pezzini, Paulo Henrique e Emerson tesch, além de oficina de cafés especiais, oficina de preparo de polenta e santa missa. Horário: a partir das 08h. Local: Centro de Araguaya, em Marechal Floriano. Entrada: gratuita.
Com gastronomia, atrações culturais, feira de empreendedores e shows de Luciana Ficher e Nanda Marques. Horário: a partir das 12h. Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra. Entrada: gratuita.
Com a participação de diversas cervejarias, opções gastronômicas e área kids. Shows de Clube do Samba e Pele Morena. Horário: 17h. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
DJ Fabricio Bravim, Banda da Flor, Leo Lima, desfile da equipe vencedora e Forró Sinfônico (Mafuá e Orquestra). Horário: a partir das 17h50. Local: Praça Encontro das Águas, Jacaraípe. Entrada: gratuita.
Shows de Na Intimidade do Samba, Regional da Nair, Samba Juh e 522. Horário: a partir das 12h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais e música ao vivo. Horário: a partir das 12h. Local: na Praça de Itaúnas. Entrada: gratuita.
Evento com mais de 30 pratos e petiscos à base do marisco e shows musicais de MPB, samba, pagode a axé retrô. Horário: a partir das 11h. Local: Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Entrada: gratuita.
Etapa de audições. Horário: a partir das 10h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Kokay, Fabrício V, Mark Dias e drinks exclusivos. Horário: a partir das 17h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Samba e recreação infantil. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com grupo Sem Medida, LeqSamba, Pagode e Cia, D'Moleque, DJ Fabrini e Edicley Jr. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: elas free até às 22h, homens R$ 30.
Com Samba Crioulo, Samba Júnior e Junior Deejay. Horário: a partir das 19h. Local: Tchau e Bença. Endereço: Rodovia ES-010, 2566 - Jardim Limoeiro - Serra. Entrada: até às 20h geral vip com nome na lista.
A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Teatro infantil Cinderela. Horário: das 15h às 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo app do local.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas, Circuito de castelo, Dança da estátua, Construindo blocos de montar e Pula pula. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1 – Pracinha do Praia, Vila Velha. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo app do local.
Teatro infantil A Princesa e o Sapo. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
