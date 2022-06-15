Feriadão com shows de César Menotti & Fabiano e Vou Zuar no ES; veja agenda de 16/06

O espaço interativo que conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas, ao lado de Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha. Pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol e game, entre outras atividades tematizadas. O ingresso custa R$ 30 por criança, com tempo de permanência de 30 minutos, contados a partir da validação do bilhete. Os ingressos serão vendidos on-line, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria. Na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho. O funcionamento é de segunda a sexta, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.