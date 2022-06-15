Feriadão com shows de César Menotti & Fabiano e Vou Zuar no ES; veja agenda de 16/06

Shows
Vou Zuar
Com Vou Zuar, D'Bem com a Vida e Dj Leandro Netto. A partir das 21h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
A quinta bom
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7.
Super Quinta
Com Rayanne Meira. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Jazz na Curva
Com Ferna. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
De rolê!
Com Pagolife, Pele Morena e Dj Laion. A partir das 15h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Hits dos Anos 1990
Com New Station. A partir das 21h, no Jackson's Pub. Rua Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
#TBT426
Com The Crew. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Baladinha
Com Henrique Fontoura e Douglas Medeiros. No Buttecos Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas: (27) 99644-2742.
Banda Lane
A partir das 18h, no Canto 27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha.
Roda de Samba
Com Herlon, Alisson do Banjo, Nesse Clima e DJ Kayonavoz. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória.
Festas e Festivais
Festival de Forró do Correria
Com Deco Bandeira, Os 3 de Laura e DJ Douglas. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (passaporte para dois dias de festival).
Salseiro do Mex
Com Thiago Meirelles e DJ Big. A partir das 21h, no Mex Guarapari. Rua Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (pista/ meia/ promocional) e R$ 40 (camarote/ meia/ promocional), à venda no site superticket.com.br
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. Abertura às 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h30, quadrilha com Grupo Junina é Babado e às 20h, show com Kadu Vieira. Entrada franca.
Festival de Inverno de Guaçuí
Evento conta com praça gastronômica, feira comercial e programação musical. Com César Menotti e Fabiano, A partir das 20h, no Parque de Exposições de Guaçuí. 485, Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Ingressos: R$ 120 (pista/ lote 4), à venda no site lebillet.com.br.
Baile das Antigas
Com Mc Cidinho, Menor Do Chapa, Marcio G, Gil Do Andaraí, Mc Du Charme, Dj Two, Dj Fabrini, Dj Simpsom, Dj Juan e Dj Gladinho. A partir das 16h, na Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória. Ingressos: R$ 20 (1º lote), à venda no site onticket.com.br.
Close de Quinta
Especial Long Set com Pegnor. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (50 primeiros) e R$ 25 (all night).
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menor de 5 anos deve estar acompanhado por um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço interativo que conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas, ao lado de Mônica, Magali, Cascão e Cebolinha. Pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol e game, entre outras atividades tematizadas. O ingresso custa R$ 30 por criança, com tempo de permanência de 30 minutos, contados a partir da validação do bilhete. Os ingressos serão vendidos on-line, pela plataforma SYMPLA, ou diretamente na bilheteria. Na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho. O funcionamento é de segunda a sexta, das 12h às 21h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids e trenzinho. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde, em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. Rua Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consiste em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga, levando o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta, das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. Rua 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. Rua Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.