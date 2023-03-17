Agenda

Eventos de St Patrick's Day, stand up e música ao vivo animam o fim de semana no ES

Programação ainda terá festas com muito samba, sertanejo, pop, funk e muita diversão. Confira a agenda completa
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 17 de Março de 2023 às 14:47

Eventos de St Patrick's Day, stand up e música ao vivo animam o fim de semana no ES
Eventos de St Patrick's Day, o humorista João Pimenta e Dona Fran são algumas atrações no ES Crédito: Shutterstock/Divulgação/João Victor Lima
O fim de semana chegou com mais motivos para comemorar. Nesta sexta-feira (17) é comemorado o St. Patrick's Day, evento de origem Irlandesa e que a galera aproveita para tomar a famosa cerveja verde e ouvir música boa.
No Espírito Santo, muitas festas temáticas chegam para comemorar a data. Mas o fim de semana ainda reserva muita coisa boa como a ressaca do bloco BatuqDellas, shows de rock, como o de Dona Fran, na Serra, e o stand-up do humorista João Pimenta. Confira tudo abaixo:

SÁBADO (18)

  • PAGODE 30+
  • Com Michel Machado, Renan Fraga, Rafael Manhães, Samba Rei, Grupo Plano B, DJ Vtrack e DJ Leandro Netto
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 16h
  • ONDE: Bar da Copa, na R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • RODA DO MÃE JOANA
  • Com SambaJr e ChoppSamba
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 17h
  • ONDE: Mãe Joana, na R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • SAMBASOUL EM CASA
  • Com SambaSoul, Predro Perez, Xá da Índia, Tibery e DJ Comanche Bota Som
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 20h
  • ONDE: República da Barra, na R. Vasco Coutinho - Barra do Jucu, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • APAIXONADOS PELO TRIÂNGULO 10 ANOS
  • Com Luuh, Pagode & Cia, Bero e Bloco Apaixonados pelo Triângulo
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 20h
  • ONDE: Embrazado, na R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • SAMBA PATRICK 
  • Com Doce Cadência e Muleke027
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 20h
  • ONDE: 3ª aula, na R. Álvares Cabral, 100 - Parque Res. Laranjeiras, Serra
  • ENTRADA: Liberada até meia noite
  • SERTANEJO COM DI RODRIGUES
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
  • ONDE: Cervejaria Ambronelli, na Av. Paulo Pereira Gomes, 1955 - Morada de Laranjeiras, Serra
  • PROMOÇÃO: Vista uma camisa verde e ganhe 1 (um) chopp verde
  • TRAP FUNK BEACH
  • Com Poze
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
  • ONDE: Arena B27, na Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari
  • INGRESSOS: R$ 80 a pista premium, R$ 160 o camarote VIP e R$ 130 o front stage, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • ENVOLVIDÃO COM GRUPO ENVOLVÊNCIA
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
  • ONDE: Matrix Music Hall, na R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica
  • INGRESSOS: De R$ 30 a R$ 80, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
  • MARATA TRAP FUNK
  • Com KEF, Chefin, KN de Vila Velha e DJ Luan
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
  • ONDE: Pineapple Beach, na Av. Domingos Martins - Alto Lagoa Funda, Marataízes
  • INGRESSOS: De R$ 80 a R$ 240, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
  • JOÃO PIMENTA NO PIMENTAVERSO
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
  • ONDE: Vix Comedy Club, na R. Sete de Setembro, 269 - Centro, Vitória
  • INGRESSOS: De R$ 30 a R$ 60, disponíveis no site do Vix Comedy Club, com acréscimo de taxa de conveniência
O humorista João Pimenta
O humorista João Pimenta se apresenta em Vitória Crédito: Divulgação
  • BAILE DOS CRIA
  • Com DJ Estrella, DJ Pedro KR e DJ Lorenzo Paiva
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
  • ONDE: Decks Beer, na Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha
  • INGRESSOS: R$ 20 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • NO FLOW COM POZE
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
  • ONDE: Singo's Bar Club, na Av. Lourival Nunes, S/n - Jardim Limoeiro, Serra
  • INGRESSOS: R$ 70 a pista e R$ 90 a área VIP, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
  • LET'S HYPE COM ORUAM
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
  • ONDE: Drink Cerimonial, na Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina
  • INGRESSOS: Por R$ 60, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
  • SANTA PATRÍCIA (POP, FUNK E TRIBAL)
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
  • ONDE: Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 40 a noite inteira, disponíveis na portaria
  • TOMA!
  • Com  JV Devv, DJ Saque Gomes, DJ VK, Eduardo Rossoni, Jess Benevides e Perotz
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 23h
  • ONDE: Pink Elephant Vix, na R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: De R$ 50 a R$ 140, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • KOOL KIDZ (POP)
  • QUANDO: Sábado (18/03), às 23h
  • ONDE:  Bolt, na Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 30, disponíveis na portaria
  • BOULEVARD FESTIVAL
  • Festival com 5 cervejarias, área gastronômica e atrações musicais
  • QUANDO: sábado (18), a partir das 17h
  • ONDE: Boulevard Vila Velha - Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
  • ATRAÇÕES: Claudio Bocca (20h) e No Class (22h)
  • Entrada franca
  • PARQUE MINIONS 2
  • Espaço com 10 atrações temáticas do filme "Minions 2" para as crianças se divertirem
  • QUANDO: até 23 de abril. Segunda a sexta, das 12h às 20h | Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 21h
  • ONDE: Praça Central do Shopping Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 por uma sessão de 30 minutos, à venda no balcão do evento ou pela internetMais informações disponíveis no site de HZ.
  • PROJETO MÚSICA NO PÁTIO ESPECIAL MÊS DA MULHER
  • Com Dona Fran
  • QUANDO: sábado (18), às 20h
  • ONDE: no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
  • Entrada franca
Dona Fran
Dona Fran é atração na Serra Crédito: João Victor Lima
  • BOTECO BOA PRAÇA VITÓRIA
  • QUANDO: sábado (18), a partir das 12h
  • ONDE: Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
  • ATRAÇÕES: Samba de Quintal (15h) e Thamy Braga com Peterson Camargos (19h30)
  • COUVERT: R$ 11,90

DOMINGO (19)

  • RESSACA BATUQDELLAS
  • QUANDO: Domingo (19/03), às 14h
  • ONDE: Bartuque Vix, na R. José Cassiano dos Santos, 69 - Fradinhos, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20 o lote promocional, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • SAMBA, CERVEJA & FUTEBOL (VASCO X FLAMENGO)
  • QUANDO: Domingo (19/03), às 15h
  • ONDE: Bar da Copa, na R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • CHEERS OF THE SAMBA
  • Com SambaJR, Grupo Pagolance e Fabrício V
  • QUANDO: Domingo (19/03), às 17h
  • ONDE: Ensaio Botequim, na R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória
  • BOULEVARD FESTIVAL
  • Festival com 5 cervejarias, área gastronômica e atrações musicais
  • QUANDO: domingo (19), a partir das 17h
  • ONDE: Boulevard Vila Velha - Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
  • ATRAÇÕES: Pele Morena (21h)
  • Entrada franca
  • PARQUE MINIONS 2
  • Espaço com 10 atrações temáticas do filme "Minions 2" para as crianças se divertirem
  • QUANDO: até 23 de abril. Segunda a sexta, das 12h às 20h | Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 21h
  • ONDE: Praça Central do Shopping Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 por uma sessão de 30 minutos, à venda no balcão do evento ou pela internetMais informações disponíveis no site de HZ.
  • BOTECO BOA PRAÇA VITÓRIA
  • QUANDO: domingo (19h), a partir das 12h
  • ONDE: Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
  • ATRAÇÃO: João de Paula (14h30)
  • COUVERT: R$ 7,90
  • PAGODE CHINÊS
  • QUANDO: domingo (19), a partir das 18h
  • ONDE: antigo restaurante LAI - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 163, Jardim da Penha, Vitória, ES
  • ATRAÇÕES: Roda de samba com Já Gamei e discotecagem com Charles JR
  • INGRESSOS: gratuito até 19h30; depois a entrada sai a R$ 20 

JÁ ROLOU!!

SEXTA (17)

  • ST PATRICK'S DAY NO BY ROCK
  • Com Jonathan Caputo
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 16h
  • ONDE: By Rock, na R. Eugênio Netto, 82 - Praia do Canto, Vitória
  • PROMOÇÃO: Chopp verde pilsen e Happy Hour estendido até às 22h
  • ST PATRICK'S DAY NA CERVEJARIA FRATELLI REGGIANI
  • Com Tostes
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 17h
  • ONDE: Cervejaria Fratelli Reggiani, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011 - Pontal de Camburi, Vitória
  • PROMOÇÃO: Chopp verde liberado por R$ 79,90
  • HAPPY ST PATRICK'S DAY NA CERVEJARIA HEFEBIER
  • Com Magy One
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 19h
  • ONDE: Cervejaria Hefebier, na Rua São Sebastião, 105, Praia do Suá, Vitória
  • PROMOÇÃO: Vista uma peça de roupa verde e ganhe um chopp verde
Estabelecimentos do ES comemoram o St. Patrick's Day
A cerveja verde é garantida em alguns eventos que comemoram o St. Patricks Day Crédito: Pixabay
  • FESTA MISTURA 3ª EDIÇÃO
  • Com DJ Cocão, DJ Edin, ML da Vila, Pagode & Cia e Gustavo Ventura
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 20h
  • ONDE: Boteco do Junior, Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • INGRESSOS: R$ 20 a inteira (1º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • ST PATRICK'S DAY NO GRAPPINO
  • Com Moonshine Blues Band
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 20h
  • ONDE: Grappino, na R. Gama Rosa, 128 - Centro, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20 na entrada
  • POP ROCK COM US ZÉ
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 21h
  • ONDE: Cervejaria Ambronelli, na Av. Paulo Pereira Gomes, 1955 - Morada de Laranjeiras, Serra
  • PROMOÇÃO: Vista uma camisa verde e ganhe 1 (um) chopp verde
  • SANTA SEXTA
  • Com Oruam, ML da Vila, Lukão, DJ Edin e Luuh
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
  • ONDE: Embrazado, na R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia (2º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • FORROZADA BOA
  • Com Nando Nogueira, Legado D'Luiz e DJ Cabelinho
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
  • ONDE: Recreio dos Olhos, na Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Tabuazeiro, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 35 a meia promocional (3º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • PAGODINHO D'SEXTA
  • Com Sem Medida, Reis da Resenha, Leandro Netto e Dj Tarana
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
  • ONDE: 3ª aula, na R. Álvares Cabral, 100 - Parque Res. Laranjeiras, Serra
  • ENTRADA: Liberada até meia noite
  • FAROFADA (POP FAROFA, POP BR E 2K)
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
  • ONDE: Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 30 a noite inteira, disponíveis na portaria
  • LIVE PINK
  • Com Breno e Bernardo, Samba JR, Bero Costa DJ, Giselle Dario e Fabricio V DJ
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 23h
  • ONDE: Pink Elephant Vix, na R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto
  • INGRESSOS: De R$ 40 a R$ 140, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
  • ST. BOLT'S DAY (POP INDIE, EMO E 2000)
  • QUANDO: Sexta (17/03), às 23h
  • ONDE: Bolt, na Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
  • INGRESSOS: Por R$ 25, disponíveis na portaria
  • PARQUE MINIONS 2
  • Espaço com 10 atrações temáticas do filme "Minions 2" para as crianças se divertirem
  • QUANDO: até 23 de abril. Segunda a sexta, das 12h às 20h | Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 21h
  • ONDE: Praça Central do Shopping Vitória
  • INGRESSOS: R$ 30 por uma sessão de 30 minutos, à venda no balcão do evento ou pela internetMais informações disponíveis no site de HZ.
  • BOULEVARD FESTIVAL
  • Festival com 5 cervejarias, área gastronômica e atrações musicais
  • QUANDO: sexta (17), a partir das 17h
  • ONDE: Boulevard Vila Velha - Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
  • ATRAÇÕES: Vinicius Ayres Trio (20h) e Back to The Past (22h)
  • Entrada franca
  • BOTECO BOA PRAÇA VITÓRIA
  • QUANDO: sexta-feira (17), a partir das 17h
  • ONDE: Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
  • ATRAÇÃO: Thainá Lopes (19h30)
  • COUVERT: R$ 9,90

