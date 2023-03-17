Eventos de St Patrick's Day, stand up e música ao vivo animam o fim de semana no ES

O fim de semana chegou com mais motivos para comemorar. Nesta sexta-feira (17) é comemorado o St. Patrick's Day, evento de origem Irlandesa e que a galera aproveita para tomar a famosa cerveja verde e ouvir música boa.
No Espírito Santo, muitas festas temáticas chegam para comemorar a data. Mas o fim de semana ainda reserva muita coisa boa como a ressaca do bloco BatuqDellas, shows de rock, como o de Dona Fran, na Serra, e o stand-up do humorista João Pimenta. Confira tudo abaixo:
SÁBADO (18)
- PAGODE 30+
- Com Michel Machado, Renan Fraga, Rafael Manhães, Samba Rei, Grupo Plano B, DJ Vtrack e DJ Leandro Netto
- QUANDO: Sábado (18/03), às 16h
- ONDE: Bar da Copa, na R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- RODA DO MÃE JOANA
- Com SambaJr e ChoppSamba
- QUANDO: Sábado (18/03), às 17h
- ONDE: Mãe Joana, na R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória
- INGRESSOS: R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- SAMBASOUL EM CASA
- Com SambaSoul, Predro Perez, Xá da Índia, Tibery e DJ Comanche Bota Som
- QUANDO: Sábado (18/03), às 20h
- ONDE: República da Barra, na R. Vasco Coutinho - Barra do Jucu, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- APAIXONADOS PELO TRIÂNGULO 10 ANOS
- Com Luuh, Pagode & Cia, Bero e Bloco Apaixonados pelo Triângulo
- QUANDO: Sábado (18/03), às 20h
- ONDE: Embrazado, na R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 50 a meia e R$ 100 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- SAMBA PATRICK
- Com Doce Cadência e Muleke027
- QUANDO: Sábado (18/03), às 20h
- ONDE: 3ª aula, na R. Álvares Cabral, 100 - Parque Res. Laranjeiras, Serra
- ENTRADA: Liberada até meia noite
- SERTANEJO COM DI RODRIGUES
- QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
- ONDE: Cervejaria Ambronelli, na Av. Paulo Pereira Gomes, 1955 - Morada de Laranjeiras, Serra
- PROMOÇÃO: Vista uma camisa verde e ganhe 1 (um) chopp verde
- TRAP FUNK BEACH
- Com Poze
- QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
- ONDE: Arena B27, na Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari
- INGRESSOS: R$ 80 a pista premium, R$ 160 o camarote VIP e R$ 130 o front stage, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- ENVOLVIDÃO COM GRUPO ENVOLVÊNCIA
- QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
- ONDE: Matrix Music Hall, na R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica
- INGRESSOS: De R$ 30 a R$ 80, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
- MARATA TRAP FUNK
- Com KEF, Chefin, KN de Vila Velha e DJ Luan
- QUANDO: Sábado (18/03), às 21h
- ONDE: Pineapple Beach, na Av. Domingos Martins - Alto Lagoa Funda, Marataízes
- INGRESSOS: De R$ 80 a R$ 240, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
- JOÃO PIMENTA NO PIMENTAVERSO
- QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
- ONDE: Vix Comedy Club, na R. Sete de Setembro, 269 - Centro, Vitória
- INGRESSOS: De R$ 30 a R$ 60, disponíveis no site do Vix Comedy Club, com acréscimo de taxa de conveniência
- BAILE DOS CRIA
- Com DJ Estrella, DJ Pedro KR e DJ Lorenzo Paiva
- QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
- ONDE: Decks Beer, na Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha
- INGRESSOS: R$ 20 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- NO FLOW COM POZE
- QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
- ONDE: Singo's Bar Club, na Av. Lourival Nunes, S/n - Jardim Limoeiro, Serra
- INGRESSOS: R$ 70 a pista e R$ 90 a área VIP, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
- LET'S HYPE COM ORUAM
- QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
- ONDE: Drink Cerimonial, na Av. Fidelis Ferrari - Castelo Branco, Colatina
- INGRESSOS: Por R$ 60, disponíveis no site da Le Billet, com acréscimo de taxa de conveniência
- SANTA PATRÍCIA (POP, FUNK E TRIBAL)
- QUANDO: Sábado (18/03), às 22h
- ONDE: Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 40 a noite inteira, disponíveis na portaria
- TOMA!
- Com JV Devv, DJ Saque Gomes, DJ VK, Eduardo Rossoni, Jess Benevides e Perotz
- QUANDO: Sábado (18/03), às 23h
- ONDE: Pink Elephant Vix, na R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: De R$ 50 a R$ 140, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- KOOL KIDZ (POP)
- QUANDO: Sábado (18/03), às 23h
- ONDE: Bolt, na Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 30, disponíveis na portaria
- BOULEVARD FESTIVAL
- Festival com 5 cervejarias, área gastronômica e atrações musicais
- QUANDO: sábado (18), a partir das 17h
- ONDE: Boulevard Vila Velha - Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
- ATRAÇÕES: Claudio Bocca (20h) e No Class (22h)
- Entrada franca
- PARQUE MINIONS 2
- Espaço com 10 atrações temáticas do filme "Minions 2" para as crianças se divertirem
- QUANDO: até 23 de abril. Segunda a sexta, das 12h às 20h | Sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 21h
- ONDE: Praça Central do Shopping Vitória
- INGRESSOS: R$ 30 por uma sessão de 30 minutos, à venda no balcão do evento ou pela internet. Mais informações disponíveis no site de HZ.
- PROJETO MÚSICA NO PÁTIO ESPECIAL MÊS DA MULHER
- Com Dona Fran
- QUANDO: sábado (18), às 20h
- ONDE: no pátio do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
- Entrada franca
- BOTECO BOA PRAÇA VITÓRIA
- QUANDO: sábado (18), a partir das 12h
- ONDE: Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
- ATRAÇÕES: Samba de Quintal (15h) e Thamy Braga com Peterson Camargos (19h30)
- COUVERT: R$ 11,90
DOMINGO (19)
- RESSACA BATUQDELLAS
- QUANDO: Domingo (19/03), às 14h
- ONDE: Bartuque Vix, na R. José Cassiano dos Santos, 69 - Fradinhos, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20 o lote promocional, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- SAMBA, CERVEJA & FUTEBOL (VASCO X FLAMENGO)
- QUANDO: Domingo (19/03), às 15h
- ONDE: Bar da Copa, na R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- CHEERS OF THE SAMBA
- Com SambaJR, Grupo Pagolance e Fabrício V
- QUANDO: Domingo (19/03), às 17h
- ONDE: Ensaio Botequim, na R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória
- BOULEVARD FESTIVAL
- Festival com 5 cervejarias, área gastronômica e atrações musicais
- QUANDO: domingo (19), a partir das 17h
- ONDE: Boulevard Vila Velha - Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
- ATRAÇÕES: Pele Morena (21h)
- Entrada franca
- BOTECO BOA PRAÇA VITÓRIA
- QUANDO: domingo (19h), a partir das 12h
- ONDE: Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
- ATRAÇÃO: João de Paula (14h30)
- COUVERT: R$ 7,90
- PAGODE CHINÊS
- QUANDO: domingo (19), a partir das 18h
- ONDE: antigo restaurante LAI - Avenida Saturnino Rangel Mauro, 163, Jardim da Penha, Vitória, ES
- ATRAÇÕES: Roda de samba com Já Gamei e discotecagem com Charles JR
- INGRESSOS: gratuito até 19h30; depois a entrada sai a R$ 20
JÁ ROLOU!!
SEXTA (17)
- ST PATRICK'S DAY NO BY ROCK
- Com Jonathan Caputo
- QUANDO: Sexta (17/03), às 16h
- ONDE: By Rock, na R. Eugênio Netto, 82 - Praia do Canto, Vitória
- PROMOÇÃO: Chopp verde pilsen e Happy Hour estendido até às 22h
- ST PATRICK'S DAY NA CERVEJARIA FRATELLI REGGIANI
- Com Tostes
- QUANDO: Sexta (17/03), às 17h
- ONDE: Cervejaria Fratelli Reggiani, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011 - Pontal de Camburi, Vitória
- PROMOÇÃO: Chopp verde liberado por R$ 79,90
- HAPPY ST PATRICK'S DAY NA CERVEJARIA HEFEBIER
- Com Magy One
- QUANDO: Sexta (17/03), às 19h
- ONDE: Cervejaria Hefebier, na Rua São Sebastião, 105, Praia do Suá, Vitória
- PROMOÇÃO: Vista uma peça de roupa verde e ganhe um chopp verde
- FESTA MISTURA 3ª EDIÇÃO
- Com DJ Cocão, DJ Edin, ML da Vila, Pagode & Cia e Gustavo Ventura
- QUANDO: Sexta (17/03), às 20h
- ONDE: Boteco do Junior, Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha
- INGRESSOS: R$ 20 a inteira (1º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- ST PATRICK'S DAY NO GRAPPINO
- Com Moonshine Blues Band
- QUANDO: Sexta (17/03), às 20h
- ONDE: Grappino, na R. Gama Rosa, 128 - Centro, Vitória
- INGRESSOS: R$ 20 na entrada
- POP ROCK COM US ZÉ
- QUANDO: Sexta (17/03), às 21h
- ONDE: Cervejaria Ambronelli, na Av. Paulo Pereira Gomes, 1955 - Morada de Laranjeiras, Serra
- PROMOÇÃO: Vista uma camisa verde e ganhe 1 (um) chopp verde
- SANTA SEXTA
- Com Oruam, ML da Vila, Lukão, DJ Edin e Luuh
- QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
- ONDE: Embrazado, na R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- INGRESSOS: R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia (2º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- FORROZADA BOA
- Com Nando Nogueira, Legado D'Luiz e DJ Cabelinho
- QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
- ONDE: Recreio dos Olhos, na Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575 - Tabuazeiro, Vitória
- INGRESSOS: R$ 35 a meia promocional (3º lote), disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- PAGODINHO D'SEXTA
- Com Sem Medida, Reis da Resenha, Leandro Netto e Dj Tarana
- QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
- ONDE: 3ª aula, na R. Álvares Cabral, 100 - Parque Res. Laranjeiras, Serra
- ENTRADA: Liberada até meia noite
- FAROFADA (POP FAROFA, POP BR E 2K)
- QUANDO: Sexta (17/03), às 22h
- ONDE: Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 30 a noite inteira, disponíveis na portaria
- LIVE PINK
- Com Breno e Bernardo, Samba JR, Bero Costa DJ, Giselle Dario e Fabricio V DJ
- QUANDO: Sexta (17/03), às 23h
- ONDE: Pink Elephant Vix, na R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto
- INGRESSOS: De R$ 40 a R$ 140, disponíveis no site da Super Ticket, com acréscimo de taxa de conveniência
- ST. BOLT'S DAY (POP INDIE, EMO E 2000)
- QUANDO: Sexta (17/03), às 23h
- ONDE: Bolt, na Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória
- INGRESSOS: Por R$ 25, disponíveis na portaria
- BOULEVARD FESTIVAL
- Festival com 5 cervejarias, área gastronômica e atrações musicais
- QUANDO: sexta (17), a partir das 17h
- ONDE: Boulevard Vila Velha - Estacionamento externo do Boulevard Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
- ATRAÇÕES: Vinicius Ayres Trio (20h) e Back to The Past (22h)
- Entrada franca
- BOTECO BOA PRAÇA VITÓRIA
- QUANDO: sexta-feira (17), a partir das 17h
- ONDE: Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
- ATRAÇÃO: Thainá Lopes (19h30)
- COUVERT: R$ 9,90