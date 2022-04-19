É O Tchan, Buchecha e João Gomes animam a quarta (20) no ES; veja agenda

Especial
8º Festival Santa Teresa Gourmet
Com circuito gastronômico, praça de alimentação, aulas de culinária e show no Palco Mercearia com Renato Sabadini às 19h e no Palco Sicoob com Marcos Silva e Banda às 20h30. A partir das 18h, na Praça da Cultura (perto da rodoviária) e em mais de 30 restaurantes de Santa Tereza. Entrada franca.
Alegre Rodeio Festival 2022
Evento com gastronomia, queima do alho, prêmios, concursos e show com Michele Freire. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Alegre. Vila Reis, Alegre. Entrada franca.
Festa da Penha 2022
Tradicional evento capixaba, com missas, romarias, congo e shows. Às 19h30, apresentação com a Orquestra Sinfônica do ES no Santuário de Vila Velha. Entrada franca.
Shows
Bailinho do Spettus
Com É O Tchan, Glauco e Dj Leandro Neto. A partir das 20h, no Spettus. R. João Germano de Melo, Jardim Atlântico, Serra. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote) e R$ 1.500 (lounge/ inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
PiZro
Com Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e João Gomes. A partir das 21h, no Estacionamento da Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Ingressos: R$ 110 (vip/ meia) e R$ 220 (open bar/ lote 4), à venda no site lebillet.com.br.
Buchecha
A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Boteco da Bianca
Com Bianca Vedova. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: 99235-7121.
Quarta de Pagode
Com Grupo Demais e Puro Estilo. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
1º Aniversário do Pagode do Correria
Com Samba Junior, Freelance, Felipe Frazão, D'Moleque, Pagolance, É O Clima, D'Bem Com a Vida, Sem Medida e Dj Nnenezão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99719-1342.
Celim 360º
Com Pagode & Cia, D'Bem Com A Vida, Monia Lombardi, Dj Pedro Schimid e Dj Danilo Martins. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Homens pagam R$ 10 e mulheres tem entrada franca até às 21h. Informações: (27) 99898-1912.
Quarta Sem Lei
Com Breno & Lucas, Brunna, Belucio, Dj Koreia e ML da Vila. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Frazão
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Me Abraça, Me Beija
Com Glauco, Dj Estrela, Ricardo G e Igor Lemos. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares. Entrada: R$ 10 (com nome na lista). Informações: (27) 99994-7171.
Carnaval Let's Parte 2
Com Dj Brenin, Dj Js do SM, Promessas 027 e Dj Leandrinho. No Let's Guriri. R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus. Entrada franca até às 23h (com nome na lista).
Bruno Derengo
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Música Ao Vivo
Mazinho Lima convida Versão Pirata. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Festas
Illusionize, Gabe e Meca
A partir das 22h, no Privilège. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Pink Elephant
Com Alec, Beleite, Milk e Cariello.A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, N° 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (pista) e R$ 60 (mezanino). Reservas: (27) 99610-2707
Funk, Champagne e Cereja
Com Cereja, Farra Dois e Dj Leandro Netto. A partir das 23h, na Santo Cupido. : R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 98170-7651. Lista disponível no site pensanoevento.com.br
Para rir
Uma Vida em 30 anos
Com Nil Agra. Em duas sessões, às 20h e 22h30, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Para soltar a voz
Karaokê 426
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Exposições
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas, sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas -. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Lazer
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.