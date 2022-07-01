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Agenda

Domingo (3) tem Festas de São Pedro, teatro e rodas de samba no ES; veja agenda

Entre os destaques, os shows de encerramento das festas para São Pedro em Vitória, Anchieta e Conceição da Barra, o espetáculo com Mariana Xavier e muito mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 17:56

Música ao vivo

Deixa Em Off

Com Frazão, A Noite Toda, Sué, JV de VV e Dj Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto.  R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 22h.

Tardezinha do Celim

Com 360 graus, Nesse Clima,  Pele Morena, Puro Estilo, Pagode & Cia e Pagolife. A partir das 16h, no Botequim Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 18h e R$ 10 para homens. Informações: (27) 99898-1912.

Feijoada com Samba

Com Grupo Mania D'Samba e Thiago Brito. A partir das 12h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Roda de Samba

Com Herlon, Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e Dj Marcello Sampaio. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 19h.

Música Ao Vivo

A partir das 12h30 às 15h30, Don Marcarini; 17h às 19h, Naomhi e das 19h30 às 22h30 Onay. No Coco Bambu Vitória Rua João da Cruz, 10, Praia do Cantom, Vitória.

Viva o Choro!

A partir das 13h, no Casa Rio Botequim. No pátio do Shopping Mestre Álvaro Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert R$10.

Para rir

Antes do Ano Que Vem

Com Mariana Xavier. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. , Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25 (meia/ balcão/ lote 1); R$ 40 (meia/ mezzanino/ lote 1) e R$ 50 (meia/ plateia/ lote 1), à venda no site lebillet.com.br.

Especial

Festa de São Pedro - Anchieta

Tradicional festa reúne atividades culturais e programação musical. Na Praça São Pedro em Anchieta. A partir das 14h, Grupo de Pagode Sambasoul e às 16h show da Dupla João Victor & Vinícius.

Festa de São Pedro - Vitória

Festividade conta com diversos show na Praça do Papa. A partir das 10h, Procissão Marítima e às 13h, Grupo "Cozinha Capixaba". Entrada franca.

Visitação aos Navios da Marinha

Navios da Marinha Brasileira, estão abertos para visitação no Porto de Vitória. De 14h às 17h, neste sábado e domingo. É obrigatório o uso de máscaras e distanciamento mínimo entre os visitantes. Entrada franca.

Festa dos Pescadores

São quatro dias de festa com artesanato, comidas típicas, a maior moqueca do mundo e diversas atrações musicais. Na Praça de São Pedro em Conceição da Barra. A partir das 14h, louvor dos Pescadores (Igreja Batista Reino); 16h, tarde de lazer com brincadeiras recreativas (APMCC); 18h, resultado do concurso de quadrilhas; 18h30, Festival de Forró; 21h, show com a banda Chamego e às 0h, encerramento. Entrada franca.

Pommerbier - Festival de Cerveja de Santa Maria de Jetibá

Festival tem cerveja artesanal, chocolate, embutidos, café, biscoitos, cachaça, artesanato local e programação musical. No estacionamento da Igreja Luterana de Santa Maria de Jetibá. A partir das 11h, abertura ao público; 12h, apresentação de danças folclóricas; 13h, apresentação de danças folclóricas; 14h, apresentação de danças folclóricas; 16h, show de Edi Xavier e Leandro; 18h, show da Banda Soul Pop e às 20h, encerramento das festividades. Entrada franca.

Lazer

Diversão na Praça - Arraiá do Diversão

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.

Mundo Gloob

Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho.

Tarde Encantada

Com  show de mágica e Palhaçaria com Joãozinho. Com sessões às 15 e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.

Super Força HQ

Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60,00 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou 1 m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.

Exposição

Museu Histórico de Santa Cruz

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.

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