Domingo (22) tem show de Alemão de Forró no aniversário de Vila Velha, veja agenda

Realizado no Parque da Prainha, o evento conta com tendas temáticas, feira pet, circo e programação musical. A partir das 8h, saída do Fogo Simbólico no Palácio Anchieta, em Vitória; às 9h, Brasileiro Master de Futevôlei na Praia da Costa; às 9h, Missa Festiva na Igreja do Rosário; às 9h30, tour pela Prainha com Guia e Personagens Históricos; às 10h, solenidade para a chegada do Fogo Simbólico na Prainha, na Praça Otávio Araújo, em frente à Igreja do Rosário; às 11h, entrega da restauração do Bondinho da Casa da Memória. Na Tenda Cultural, às 10h, Circo Benhur e Circo Le Peppe; às 12h, show com Henrique Fontoura; às 15h, apresentação da MUG, e, às 16h, show com Quarteto Barrense. No Palco Principal, às 17h, show com Paco Rodrigues; às 18h, samba, com Dudu Ferreira; às 19h30, show com Gerson Lano, e, às 21h, show com Alemão do Forró. As Tendas de Artesanato e Economia Solidária funcionam das 10h às 22h. Entrada franca.