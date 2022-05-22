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Agenda

Domingo (22) tem show de Alemão de Forró no aniversário de Vila Velha, veja agenda

Artista capixaba se junta ao grupo de atrações especiais nas comemorações da cidade canela-verde. Dia também conta com opções para a criançada. Confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 02:00

Shows

Uma Noite Inesquecível de MPB

Com Beto Guedes e 14 Bis. A partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 700 (mesa ouro); R$ 80 (meia/cadeira ouro); R$ 70 (meia/cadeira prata) e R$ 65 (meia/pista premium), à venda no site sympla.com.br.

Ô Sorte

Com Pedala Samba e Maycon Sarmento. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 22h.

Rodrigo Tristão

A partir das 12h30, no Canto da Pria Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.

Pagosamba Defume's

Com Sambadm, Samba Crioulo e Dj Laion. A partir das 12h, no Defume's Bar e Boquetim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Domingo no Giga

Com Gabriel Pagio. A partir das 12h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5.

Pagode do Correria

Com Pagolife, É O Clima e Dj Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informação: (27) 99719-1342.

Domingo no Hangar

Com Belucio, Dj GG e Koreia. No Hangar Gastrobar. Av. Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. 

Beat Club

A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Balada

Emo Never Dies

DJs Theuxx, xX Capivara Xx, Carola t.a.t.u, Rhyan A7x, HRNQS e EmoLaila. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (sem nome na lista).

Especial

487 anos de Vila Velha

Realizado no Parque da Prainha, o evento conta com tendas temáticas, feira pet, circo e programação musical. A partir das 8h, saída do Fogo Simbólico no Palácio Anchieta, em Vitória; às 9h, Brasileiro Master de Futevôlei na Praia da Costa; às 9h, Missa Festiva na Igreja do Rosário; às 9h30, tour pela Prainha com Guia e Personagens Históricos; às 10h, solenidade para a chegada do Fogo Simbólico na Prainha, na Praça Otávio Araújo, em frente à Igreja do Rosário; às 11h, entrega da restauração do Bondinho da Casa da Memória. Na Tenda Cultural, às 10h, Circo Benhur e Circo Le Peppe; às 12h, show com Henrique Fontoura; às 15h, apresentação da MUG, e, às 16h, show com Quarteto Barrense. No Palco Principal, às 17h, show com Paco Rodrigues; às 18h, samba, com Dudu Ferreira; às 19h30, show com Gerson Lano, e, às 21h, show com Alemão do Forró. As Tendas de Artesanato e Economia Solidária funcionam das 10h às 22h. Entrada franca.

Pocar Festival De Cultura 2022

Shows, espetáculos teatrais, intervenções artísticas, oficinas e apresentações de cultura popular. Festa de encerramento na Barra do Cais, com show de André Prando, às 20h, e show com Ajuntamento POCAR, às 22h.

Lazer

Desafio Radical

Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Crianças com menos de 5 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável não pagante.

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.

Tarde Encantada

Com Espetáculo "O Rei da Selva". São duas sessões, às 15h e às 16h. No piso L3, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.

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