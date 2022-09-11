Domingo (11) tem festivais e lazer para a família no ES; veja agenda

Festas e festivais
MeuChope
Festival conta com mais de 30 cervejarias 16 atrações musicais, além de gastronomia. A partir das 17h, no Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha. Shows de SambaSoul e Pele Morena, a partir das 20h. Entrada franca.
Festival Primavera Teresense
Festival nas montanhas tem competição e apresentações musicais e feira de flores. A partir das 10h, abertura da Feira de Flores; 11h: Demonstração Arte Floral com o designer Jab Pasolini; 14h: Show com Gabriel Salles e às, 16h, fim das festividades. Entrada franca.
6º Festival da Moqueca Capixaba
Festival com pratos especiais, música ao vivo e apresentações culturais no balneário de Castelhanos, em Anchieta. A partir das 8h, abertura do 1º Open de Frescobol da Praia de Castelhanos; 10h, abertura do espaço gastronômico 'Praça da Moqueca'; 11h30, show com Ney da Viola e Eraldo; 13h, concurso Musa do Balneário de Castelhanos; 13h40, desfile de moda praia com pessoas de 0 a 100 anos e às 16h, encerramento do espaço gastronômico. Entrada franca.
Festival Mariscada
Diversas barraquinhas e restaurantes com o melhor da culinária capixaba, além de apresentações musicais. A partir das 11h, em frente ao Museu do Pescador na Ilha das Caieiras em Vitória. Às 11h30, Milena Nazaro; às 12h30, Edson Mineiro e Goiano e às 15h, Intimidade do Samba. Entrada franca.
Deixa em Off
Com Frazão, Andrinho e DJ Guilherme Corrêa. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Festa dos Padroeiros em Santa Leopoldina
A partir das 11h, no Pátio de Festa, atrás do Ginásio de Esportes, em Santa Leopoldina. Programação: 13h - Apresentação Grupo Cultural Martinense; 14h - Show com Lucas Niero; 15h30 - Premiação Exposição de Raízes; 16h - Show com Alma Di Vanera; 18h - Show com Quentura do Forró; 20h30 - Show com Procópio Cowboy. Entrada franca
Música ao vivo
Beat Club - Rock na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos, que se conectam e se complementam, tudo dentro do divertido universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (0 a 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60,00 (61 a 90 minutos) ); R$ 70,00 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$1,00 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60 m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na pracinha do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Tarde Encantada
Show de Ilusionismo e Mágica. Com sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições disponíveis no site do Shopping. Entrada franca.
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.