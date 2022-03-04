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Domingão (6) tem música ao vivo, shows e bloquinho de carnaval

Entre as atrações do dia, Dj Deb agita a Praça do Papa, em Vitória, e uma "ressaca" da folia para os pequenos, no Shopping Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Março de 2022 às 19:02

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos

Com Dj Deb. A partir das 12h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.

Ressaquinha do Bloquinho SVKids

Com Macakids, Bandinha de Fanfarra e pintura de rosto. A partir das 16h, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória.

Shows

Voz e Violão

Com Filipe Villanova. A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Deep Inside

Com Edjie, Pump Low, Feww, D-Art, Favassa, Art Groove, Luiza Neves e DNZ. A partir das 16h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

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