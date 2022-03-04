Domingão (6) tem música ao vivo, shows e bloquinho de carnaval

Especial
Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos
Com Dj Deb. A partir das 12h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Ressaquinha do Bloquinho SVKids
Com Macakids, Bandinha de Fanfarra e pintura de rosto. A partir das 16h, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória.
Shows
Voz e Violão
Com Filipe Villanova. A partir das 13h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Deep Inside
Com Edjie, Pump Low, Feww, D-Art, Favassa, Art Groove, Luiza Neves e DNZ. A partir das 16h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.