Dennis Dj agita Guarapari neste sábado (22)

Shows
Dennis Sunset
Com Dennis DJ e Di Proposito. A partir das 15h, no Cafe de La Musique. Ingressos: R$ 320 (inteira/ lote B), à venda no site brasilticket.com.br. R. Manoel Duarte Souza Matos, 306, Guarapari.
Verão Viva Praça do Papa - Sábado do Rock
A2 Rock Band, com o Especial Pink Floyd. A partir das 12h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Festival de Verão de Guriri
Com Sorriso Maroto, Menos é Mais e Dilsinho. A partir das 21h, na Arena ao Mar. Ingressos: R$ 120 (inteira/ frontstage); R$ 135 (openbar); R$ 290 (backstage), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Oceano Atlântico, Guriri, São Mateus.
Festival do Piseiro
Com Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcisio do Acordeon. A partir das 21h, no P12 PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI. Ingressos: R$ 300 (inteira), à venda no site lebillet.com.br. Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Guarapari.
Special Summer Days
Com JETLAG. A partir das 16h, no Antara Beach. Ingressos, 1° Lote: R$ 80 (feminino) e R$ 120 (masculino), à venda no site brasilticket.com.br. Av. Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari.
Suel
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Ingressos: R$ 80 (inteira/ pista lote 2); R$ 100 (inteira/ camarote lote 1), à venda no site lebillet.com.br. Avenida Antônio Pinto de Aguiar, Vitória.
FLASHDANCE
Com a Banda FlashBack. A partir das 22h, no Clube Arci. Ingressos: R$ 65 (sem mesa) e R$ 135 (com mesa para quatro pessoas), à venda no site clubearci.com.br. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352 / 99888-5131.
Djonga
Com PTK, Diego Beats, Brenin, Korea e Fabricio V. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 160 (pista/ 3° lote) e R$ 240 (camarote/ 3° lote), à venda no site superticket.com.br.
Casa Esbórnia Full Open Bar
A partir das 22h, na Mansão 300°. R. Belo Horizonte, 01, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 180 (inteira/ 1° lote), à venda no site superticket.com.br
Degusta Sunset
Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids. Além de show com Sheep & Parafina, às 20h, e Ubando, às 22h30. A partir das 17h, no estacionamento Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada franca.
Marcelo Ribeiro
A partir das 19h, no Quintal do Mar. Alameda Atlântida, 315, Enseada Azul, Guarapari.
Samba, Chorinho & Bossa
Com Trio Fino da Bossa. A partir das 12h, no restaurante A Oca. R. do Rosário, 114, Centro. Couvert R$ 15. Reservas: (27) 98825 6714.
Sábado Bossa & MPB
A partir das 19h, no restaurante A Oca. R. do Rosário, 114, Centro. Couvert R$ 15. Reservas: (27) 98825 6714
Diego Lyra
A partir das 13h, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Barla Summer Sessions
Com Nano Vianna. A partir das 15h, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Ayro
A partir das 19h30, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Lorelay
A partir das 23h, no Barlavento Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Sábado em Guarapa
Com João Felipe & Rafael, Luca Di Belucio, Felipe Ribeiro e Léo Moreira. A partir 22h30, no Let's Guarapari. R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari. Entrada: R$ 20
Arena de Verão de Vila Velha
Arena montada na Praia da Costa, reta da Avenida Champagnat. A entrada é franca. Às 16h, recreação infantil com o palhaço Xico Cheiroso; às 18h, apresentação dos finalistas do Festival de Música Infantil; às 19h, Orquestra Artes Sem Limites, e, às 20h, Bárbara Greco.
Festival Gastronômico Sabores da Serra
Montada na Praça Encontro das Águas, na Av. Abido Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra, com atrações gastronômicas e shows, além de espaço para crianças. Programação musical: às 18h, show com Renato Oliveira; às 19h e 20h, Oficina de reciclagem, com Renan Rodrigues; e às 21h, show com Léo Vieira. Entrada franca.
HELLROUTE
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Ingresso: R$ 20.
Happy Hour Shopping Jardins
Com Natalya Bravin. A partir 19h, na varanda gourmet do Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Rock Goes Pop
Hits do pop em versão com banda. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15.
Bróta
Com Dbem Com a Vida e Pele Morena. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Let's Verão
A partir das 21h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.