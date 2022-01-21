Dennis Dj agita Guarapari neste sábado (22)

Com doze cervejarias, nove bancadas gastronômicas, bar com diversos drinks e área kids. Além de show com Sheep & Parafina, às 20h, e Ubando, às 22h30. A partir das 17h, no estacionamento Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada franca.