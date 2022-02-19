Confira os destaques da agenda cultural deste domingo (20)

Especial
Verão Viva Praça do Papa - Domingos Clássicos
Com Universo Reciclado. A partir das 12h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Sunset Vitória
Evento montado no Shopping Vitória conta com cerveja, gastronomia e muita música. A partir das 17h, no estacionamento externo da entrada principal. Programação: Aquecimento do Festival Baile Voador, além da participação das cervejarias Barba Ruiva, Convento e Big Step e hambúrgueres artesanais e espetinhos do Fight Burger. E para os pequenos, área kids. Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Happy hour no Shopping Jardins
Com Don Marcarini. A partir das 19h, na varanda gourmet do Shopping Jardins, Rua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3314-5000.
Meet Beer
Encontro cervejeiro com muita música e gastronomia. Com Dublin U2 Project. A partir das 17h, no Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Para rir
"Tô (quase) pronto!"
Evento especial com novos humoristas. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Show
Dj Gabz
A partir das 19h30, no Ílios Beach House, Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória.
Tardezinha no Boteco
Música ao vivo com Diego Lyra. A partir das 13h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas: (27) 996632104.