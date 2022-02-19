Confira os destaques da agenda cultural deste domingo (20)

Evento montado no Shopping Vitória conta com cerveja, gastronomia e muita música. A partir das 17h, no estacionamento externo da entrada principal. Programação: Aquecimento do Festival Baile Voador, além da participação das cervejarias Barba Ruiva, Convento e Big Step e hambúrgueres artesanais e espetinhos do Fight Burger. E para os pequenos, área kids. Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.