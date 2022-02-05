Brisa Star agita o "Bailinho do Spettus" neste sábado (5)

Shows
Bailinho do Spettus
Com Brisa Star. A partir das 20h, no Spettus. Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco, Serra. Ingresso: R$ 30 (inteira), à venda no site superticket.com.br.
Renato Rocinha
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 60 (pista) e R$ 100 (camarote), à venda no site lebillet.com.br.
Illusion Sunset
Com Jesus Luz, MC Roger, Igor Lemoss, Explodesamba, Ítalo Maneirinho, Felipe Fantin, Luma, Gustavo o Brabo, Pedro Schimt, JV do JG e Kyoto. A partir das 16h, no Illusion Music Hall. BR 101, KM 15, Canarinho, Pedro Canário. Ingressos: R$ 40, à venda nas lojas WC Modas, em Pedro Canário, ou pelo telefone (27) 99622-9774.
Verão Silva's Restaurante
Com Pela Morena e Herança Negra. A partir das 20h, no Silva's Restaurante, Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 35, à venda no site superticket.com.br
Festival Gastronômico Sabores da Serra
Montado na Praça Encontro das Águas, na Av. Abido Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra, em uma área de 22 mil metros quadrados, com atrações gastronômicas e shows, além de espaço para crianças. Programação: às 18h, Tarados em Samba, às 20h, show com Praktum, às 21h30, apresentação infantil, às 22h30, show com a Banda Cinza. Entrada franca.
Jhordan Matheus
Com o seu primeiro show solo: “Batenu Tenu”. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60, à venda no site vixcomedyclub.com
Resenha do Sabadim
Com Dj Mesquita de NV, Gabriel Sabadim, Dj Britis, Dj WL Costa, André Lemos e Dj HF de NV. A partir das 18h, no Brasa Music. Rua Conceição da Barra, Nova Venécia. Ingressos: R$ 30 (inteira), à venda no site superticket.com.br
Extravaganza
Com Tuzzão, HNRQS, Elisa Perdida, Marilds, Doodles. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20.
FLASH
Especial Long Set com Lefreack, além dos Dj's Phi Phi, Wallace, Farah e Madeusa. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Put* Fest*
A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha. Ingressos: R$ 40, à venda no site sympla.com.br
Let's Verão
Com Sambadm, Thiago Meirelles e Luuh. A partir das 21h, no Let's Vila Velha. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha.