André Prando, forró e karaokê agitam a quinta-feira (17) no ES; veja agenda

Especial
Verão Viva Praça do Papa - Escola de Forró
Com Deco Bandeira. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Karaokê Jackson's
A partir das 19h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Ensaio Aberto
Com Banda Tropix. A partir das 19h, no Rooftop Makers, Rua Amélia da Cunha Ornelas, 89, Bento Ferreira, Vitória. Ingresso: R$ 25 (antecipado) e R$ 35 (na hora), à venda pelo @makersco.etc.
Show
QUINTA ESPECIAL
Especial Sergio Sampaio e Autorais com André Prando. A partir das 19h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Quinta Country do Hangar
Com Kadu Vieira e Leandro Tobias. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra.
Vem que aquinta bom
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Merceiaria Gourmet, Music & Bar, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121/ (27) 3065-7673/ (27) 3065-4941.
Close de Quinta
Especial Long Set com Rodrigo Resende. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.
A OCA CONVIDA
Com Noite Jazz e Menu Degustação especial com Nayara Soares. A partir das 20h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825-6714.
Duets Acústico
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Divino Acústico
Com Thamiris Casotto. A partir das 19h, no Divino Botequim, R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.