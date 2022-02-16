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Agenda

André Prando, forró e karaokê agitam a quinta-feira (17) no ES; veja agenda

Artista se apresenta em Especial Sérgio Sampaio, no Centro de Vitória. Confira as atrações para curtir a quinta-feira no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 16:30

Especial

Verão Viva Praça do Papa - Escola de Forró

Com Deco Bandeira. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Karaokê Jackson's

A partir das 19h, no Jackson's Pub, R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.

Ensaio Aberto

Com Banda Tropix. A partir das 19h, no Rooftop Makers, Rua Amélia da Cunha Ornelas, 89, Bento Ferreira, Vitória. Ingresso: R$ 25 (antecipado) e R$ 35 (na hora), à venda pelo @makersco.etc.

Show

QUINTA ESPECIAL

Especial Sergio Sampaio e Autorais com André Prando. A partir das 19h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Quinta Country do Hangar

Com Kadu Vieira e Leandro Tobias. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra. 

Vem que aquinta bom

Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Merceiaria Gourmet, Music & Bar, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99235-7121/ (27) 3065-7673/ (27) 3065-4941.

Close de Quinta

Especial Long Set com Rodrigo Resende. A partir das 22h, na Bolt, Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.

A OCA CONVIDA

Com Noite Jazz e Menu Degustação especial com Nayara Soares. A partir das 20h, no restaurante A Oca, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 98825-6714.

Duets Acústico

A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.

Divino Acústico

Com Thamiris Casotto. A partir das 19h, no Divino Botequim, R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.

Exposição

Museu Vale

O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.

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