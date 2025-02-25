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Sem dor de cabeça

Vai reformar ou construir? Siga essas 6 dicas para o sucesso da sua obra

Engenheiro civil ensina técnicas para a obra sair como planejado e evitar problemas e contratempos que podem prejudicar o andamento do projeto

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 15:34

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 fev 2025 às 15:34
Imagem Edicase Brasil
Dicas simples ajudam a evitar imprevistos ao construir ou reformar um imóvel Crédito: Imagem: stockfour | Shutterstock
Trocar o piso, mudar a iluminação, ampliar os cômodos ou deixar o ambiente mais confortável são processos importantes na hora de repaginar a casa ou o apartamento. De acordo com uma pesquisa da ObraMax, 73,4% das famílias compram materiais de construção com essa finalidade.
Em 36% dos casos, a reforma é pequena. As mudanças estruturais correspondem a apenas 5% e outros 9% envolvem demolição. Os cômodos mais reformados são sala, cozinha, banheiros e quartos. O objetivo para 44% dos entrevistados é melhorar o conforto, mas 36% afirmam que a principal dor de cabeça é o prazo de execução.
Para evitar problemas durante a obra, o engenheiro civil Tiago Luiz Macelay elenca 6 dicas. Confira:

1. Faça um planejamento detalhado

Defina o objetivo da obra (ampliação, funcionalidade ou visual), depois “elabore um projeto de reforma , com cronograma, orçamento e lista de materiais, além de checar a estrutura do imóvel, incluindo as instalações elétricas e hidráulicas”, recomenda o engenheiro.

2. Contrate um técnico de edificação

Segundo Tiago Luiz Macelay, a segurança dos moradores, dos vizinhos (em caso de apartamentos) e da edificação deve ser prioridade. “É por isso que um profissional experiente se torna indispensável, afinal, é ele quem determinará a segurança e a eficiência dos trabalhos”.
De acordo com a Resolução 58 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais e da Construção, os técnicos em Edificação são habilitados para elaborar e conduzir projetos de construções com até 80 metros quadrados e no máximo dois pavimentos.
No caso de reformas sem alteração nas estruturas, sejam de madeira , metálicas ou concreto armado, não há limitação e os técnicos estão aptos a gerenciar a reforma independentemente da área. “Os profissionais com formação técnica são grandes aliados nesses casos”, afirma o especialista.

3. Busque inspirações

Busque inspiração em revistas, blogs e sites especializados para encontrar ideias e tendências, faça escolhas funcionais e duráveis e aproveite o processo. A reforma pode ser uma experiência divertida e gratificante.
Imagem Edicase Brasil
Limpar e cobrir os itens do imóvel reduz possíveis danos Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

4. Proteja e limpe os móveis

Cubra móveis e objetos de valor para evitar poeira e possíveis danos. Além disso, organize os materiais de construção e mantenha o ambiente de trabalho limpo e seguro.

5. Verifique o trabalho dos profissionais

Esteja em contato permanente com os profissionais responsáveis pela obra para resolver, de forma ágil, eventuais problemas. No término da reforma ou construção, verifique se todos os serviços foram realizados de acordo com o contrato e se não há nenhum problema a ser corrigido.

6. Guarde os documentos da obra

Guarde todos os documentos da reforma/construção, como notas fiscais e contratos para futuras consultas, especialmente se a obra tiver mudanças impactantes, como demolição ou ampliação da área construída, que necessitam de licença.

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