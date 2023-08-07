"O Crea-ES contribui para o desenvolvimento sustentável do ES"

Imagine levar anos para poder construir a casa dos sonhos e ter que gastar tanto ou mais do que construiu em reformas corretivas, porque o projeto não foi realizado de forma correta. Essa é uma das consequências que podem acontecer caso se contrate um profissional não habilitado pelos órgão competentes.

Um deles é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), que não apenas tem a função de fiscalizar como também de orientar. Segundo o presidente da entidade, Jorge Silva, o Crea é uma autarquia federal que fiscaliza serviços e obras públicas e privadas, mas também “defende a sociedade de serviços de leigos e clandestinos”.

“Uma pessoa que junta dinheiro a vida inteira para construir uma casa e esse serviço é realizado com um leigo, sua obra está sujeita a colapsar e até a acontecer acidentes. O Crea-ES busca levar mais tecnologia e melhoria da formação dos profissionais e contribuir para o desenvolvimento sustentável do ES”, avalia.

Em entrevista para Hub Imobi, ele explica um pouco sobre a atuação do Crea-ES e o que a entidade tem realizado para promover melhoria contínua da qualidade dos profissionais de engenharia, bem como a eficiência das obras públicas e a segurança da população.

O Crea-ES em números (1º semestre de 2023)

3.372 de autos de infração aplicados

3.089 de visitas de fiscalização

260 denúncias apuradas

2.261 fiscalizações inteligentes

10 mutirões de fiscalização realizados (Serra, Linhares, Aracruz, Vila Velha, São Mateus, Colatina, Guarapari, Cariacica, Viana e Cachoeiro de Itapemirim)

Qual o papel do Crea-ES? O Crea-ES é uma autarquia federal que fiscaliza serviços e obras públicas e privadas. Mas não se resume a apenas isso. Nós defendemos a sociedades da atuação de leigos e clandestinos e também contribuímos para a formação profissional. No Brasil, são mais de 1 milhão de profissionais de engenharia ativos. No Espírito Santo, nos dois últimos anos e meio saltou de 23,4 mil profissionais ativos para 44,7 mil e passamos de 2 mil empresas para 8 mil atuantes no Estado nesse mesmo período. Além de fiscalização, quais outras atividades realiza a entidade? Nossa atuação contribui para o desenvolvimento sustentável dos municípios do Espírito Santo, atuando de forma preventiva, orientativa e educativa. A atuação punitiva é sempre em último caso. Contribuímos para a melhora da formação profissional, trazendo mais tecnologia para os engenheiros tanto os formados quanto os que ainda estão nas universidades. Nossa atuação está em todos os lugares, inclusive na mobilidade urbana e no trânsito. Atualmente a engenharia responde por 71,9% do PIB nacional.

"O Espírito Santo, nos dois últimos anos e meio saltou de 23,4 mil profissionais ativos para 44,7 mil ativos e passamos de 2 mil empresas para 8 mil atuantes no Estado nesse tempo." Jorge Silva - Presidente do Crea-ES

Por que é importante trabalhar com profissionais e empresas habilitados? As ações do Crea-ES são realizadas para defender a sociedade para que não ocorram riscos. Qualquer construção realizada deve ter um profissional habilitado. E do ponto de vista financeiro, é muito mais barato contratar um profissional habilitado, pois a obra não corre riscos de acidentes e de reformas constantes por conta de um serviço de baixa qualidade. Quais as consequências de não se trabalhar com profissionais habilitados? O Crea-ES defende a sociedade contra os efeitos nocivos dos maus profissionais. Em 99% das vezes quando há colapso de uma obra, é porque não houve a presença de profissionais habilitados. As normas técnicas são para proteger as pessoas e a sociedade. O Crea-ES está junto da sociedade, que tem entendido, cada vez mais, dessa importância. Como alguém pode denunciar uma irregularidade? A denúncia pode ser feita diretamente pelo site do Crea-ES: creaes.org.br.