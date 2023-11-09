5 mitos e 5 verdades na hora de organizar a casa

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É preciso ser minimalista

Para a personal organizer, tudo é uma questão de prioridade. Se é útil, mantenha. Se não é utilizado, não é preciso acumular. Isso porque uma casa organizada não deve conter excessos. "Não é necessário ser minimalista. Mas, quando você evita o acúmulo de itens, fica muito mais fácil viver. Para isso, é preciso desapegar e isso vai ajudar outras pessoas. Viver com menos é mais fácil, mais inteligente e sustentável”, aponta.

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Manter a organização exige muito dinheiro

Manter a casa organizada não deve ser um fardo financeiro. Existem várias maneiras inteligentes de deixar o ambiente organizado sem gastar muito dinheiro. Uma das abordagens mais eficazes é a reutilização de itens que você já possui. Antes de sair para comprar novas soluções de organização, dê uma olhada se há recipientes, caixas ou prateleiras em casa que podem ser reutilizados. Além disso, é possível encontrar maneiras criativas de reorganizar o espaço disponível ou fazer um DIY (do inglês Do It Yourself, traduzido como "faça você mesmo"). Se ainda for necessário comprar novos itens organizadores, verifique se eles realmente atendem a sua necessidade. “Organizar não é caro. Isso está relacionado ao valor que você dá ao item organizador. Muitas vezes, escolhemos os itens para durar uma vida inteira. Quando a pessoa muda de casa, ela leva o item com ela", observa Busatto.

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Todos os tipos de produtos de limpeza do mercado são indispensáveis

“Você não precisa gastar com produtos mirabolantes que são vendidos no supermercado. Como são muitos produtos, podemos ficar confusos e perder dinheiro”, afirma a personal organizer. Por isso, a dica da profissional é usar produtos simples, mas que funcionam bem. Para a limpeza do piso de casa, a mistura com água, detergente neutro, álcool ou vinagre de álcool é uma solução eficaz e barata, por exemplo. A mesma estratégia pode ser utilizada para limpar eletrodomésticos, como o fogão, e ajudam a não desgastar o inox.

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Manter a casa limpa requer sempre uma grande faxina

O segredo é a manutenção. "Eu costumo ter dois hábitos na faxina. O primeiro é uma limpeza mais pesada, com mop ou vassoura. Mas, no dia a dia, gosto de fazer aquela limpa mais leve", afirma a influenciadora Mônica Loureiro D'Avila. Ainda de acordo com ela, apenas com o auxilio de panos umedecidos voltados para limpeza, por exemplo, é possível deixar a casa limpa com pouco esforço.

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Todo tipo de louça pode ser lavada com a mesma esponja