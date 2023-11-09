5 mitos e 5 verdades na hora de organizar a casa

O desejo de ter um lar organizado muitas vezes é acompanhado de uma sensação de não saber por onde começar a arrumar os ambientes. A boa notícia é que esse processo não precisa ser complexo e exaustivo. A organização é uma tarefa que pode transformar uma casa em um espaço mais funcional e agradável.
“A organização e a limpeza andam lado a lado. É uma coisa que a gente tem que buscar, mas não tem uma regra. A gente precisa buscar o que funciona para a gente", afirma a influenciadora digital especialista em organização, Mônica Loureiro D'Avila.
Com estratégias assertivas, a personal organize Carolina Busatto defende que é possível viver melhor, economizar dinheiro e ter hábitos mais sustentáveis. "Ter uma casa organizada não é ter uma casa como uma capa de revista. A nossa moradia tem vida, mas quando está em ordem, ela funciona a favor da gente", observa.
Conheça cinco mitos e cinco verdades desvendados pelas profissionais:
Mitos
01
É preciso ser minimalista
Para a personal organizer, tudo é uma questão de prioridade. Se é útil, mantenha. Se não é utilizado, não é preciso acumular. Isso porque uma casa organizada não deve conter excessos. "Não é necessário ser minimalista. Mas, quando você evita o acúmulo de itens, fica muito mais fácil viver. Para isso, é preciso desapegar e isso vai ajudar outras pessoas. Viver com menos é mais fácil, mais inteligente e sustentável”, aponta.
02
Manter a organização exige muito dinheiro
Manter a casa organizada não deve ser um fardo financeiro. Existem várias maneiras inteligentes de deixar o ambiente organizado sem gastar muito dinheiro. Uma das abordagens mais eficazes é a reutilização de itens que você já possui. Antes de sair para comprar novas soluções de organização, dê uma olhada se há recipientes, caixas ou prateleiras em casa que podem ser reutilizados. Além disso, é possível encontrar maneiras criativas de reorganizar o espaço disponível ou fazer um DIY (do inglês Do It Yourself, traduzido como "faça você mesmo"). Se ainda for necessário comprar novos itens organizadores, verifique se eles realmente atendem a sua necessidade. “Organizar não é caro. Isso está relacionado ao valor que você dá ao item organizador. Muitas vezes, escolhemos os itens para durar uma vida inteira. Quando a pessoa muda de casa, ela leva o item com ela", observa Busatto.
03
Todos os tipos de produtos de limpeza do mercado são indispensáveis
“Você não precisa gastar com produtos mirabolantes que são vendidos no supermercado. Como são muitos produtos, podemos ficar confusos e perder dinheiro”, afirma a personal organizer. Por isso, a dica da profissional é usar produtos simples, mas que funcionam bem. Para a limpeza do piso de casa, a mistura com água, detergente neutro, álcool ou vinagre de álcool é uma solução eficaz e barata, por exemplo. A mesma estratégia pode ser utilizada para limpar eletrodomésticos, como o fogão, e ajudam a não desgastar o inox.
04
Manter a casa limpa requer sempre uma grande faxina
O segredo é a manutenção. "Eu costumo ter dois hábitos na faxina. O primeiro é uma limpeza mais pesada, com mop ou vassoura. Mas, no dia a dia, gosto de fazer aquela limpa mais leve", afirma a influenciadora Mônica Loureiro D'Avila. Ainda de acordo com ela, apenas com o auxilio de panos umedecidos voltados para limpeza, por exemplo, é possível deixar a casa limpa com pouco esforço.
05
Todo tipo de louça pode ser lavada com a mesma esponja
Materiais mais sensíveis, como travessas de vidro, panelas antiaderentes e itens de inox, precisam de mais atenção. "Uma taça de cristal, por exemplo, é uma peça mais delicada. É preciso ter cuidado para não arranhar. Por isso, é importante usar uma esponja com um material menos abrasivo. Já para limpezas mais pesadas, uma esponja mais grossa é mais indicada", orienta D'Avila.
Verdades
01
Organizar ajuda a evitar desperdícios
A organização da casa vai além da questão estética. Também está relacionada à eficiência e à responsabilidade ambiental. Como a personal organizer Carolina Busatto destaca, ao controlar o que está em seu armário, você evita a compra de itens desnecessários. "Além disso, quando você armazena com qualidade, os produtos duram muito mais", complementa.
02
Você pode aplicar a organização em todos os cantos da casa
A dica é começar pelas pequenas coisas.“Você pode organizar a sua gaveta da sua cozinha. Isso contribui para uma vida mais funcional”, diz a especialista em organização. Desde a cozinha até o banheiro, passando pelo quarto, pela sala e pelas áreas de armazenamento, manter tudo arrumado pode ajudar no seu dia a dia. Cada cantinho da casa pode ser otimizado e personalizado para atender às necessidades específicas de cada pessoa, criando um espaço mais organizado e harmonioso.
03
A vida fica mais fácil
Também de acordo com Busatto, viver em um ambiente organizado pode simplificar a vida. “O uso eficiente dos itens contribui para a redução do estresse. Isso porque a organização não só torna o ambiente mais agradável esteticamente, como também melhora a funcionalidade", frisa.
04
Existem tipos de vassouras diferentes
"Cada tipo cerda (filetes da vassoura que a define como mais rígida, mais macia ou mais flexível) tem uma funcionalidade específica e cada vassoura vai funcionar melhor para uma ocasião", alerta a influenciadora. Para limpar delicadamente, cerdas macias e de fibra suave são mais recomendadas, principalmente em pisos de cerâmica para que não arranhem. Em ambientes externos, as vassouras de cerdas duras e longas são as melhores indicações para os pisos rústicos e áreas externas.
05
Pregadores de plástico são mais indicados
Segundo D'Avila, pregadores de madeira acabam apodrecendo com a umidade das roupas e podem até mesmo acabar criando manchas nas peças. "Se possível, opte pelos pregadores de plástico. Atualmente, o mercado conta com vários tipos de tamanhos e formatos para todos os tipos de tecido. Quem nunca pegou aquela roupa marcada?”, adverte, acrescentando que roupas mais leves precisam ser estendidas no varal presas por pregadores específicos.
*Enzo Teixeira é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve edição e supervisão de Flávia Martins.