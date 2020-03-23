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Decoração e aprendizado

Montessori: quarto lúdico e interativo para dar autonomia aos pequenos

Método Montessori inspira decoração que prioriza a independência da criança

Publicado em 23 de Março de 2020 às 11:22

Heloísa Bergami

Heloísa Bergami

Publicado em 

23 mar 2020 às 11:22
A cama no chão e os brinquedos com acesso fácil, na altura da criança, são alguns dos itens priorizados na decoração inspirada no método montessoriano Crédito: Juliana Mattos/Divulgação
O método montessoriano foi idealizado pela educadora italiana Maria Montessori. O modelo pedagógico incentiva o desenvolvimento infantil em busca da autonomia. Ele transcendeu as barreiras das escolas e chegou à decoração, oferecendo adaptações nos ambientes das casas – primeiro local que a criança convive socialmente – para que elas consigam realizar tarefas sem a ajuda dos adultos.
“As maiores vantagens são inteiramente da criança, por ter as coisas mais à mão, tudo mais ergonômico e não ter a necessidade de ficar dependente dos pais o tempo todo”, contam os arquitetos Renato Andrade e Erika Mello, do escritório Andrade & Mello Arquitetura.
Eles explicam que essa é a grande diferença do estilo de decoração montessoriano. A criança fica mais independente e pode até desenvolver hábitos de organização com mais facilidade. “Se ela tiver uma boa orientação dos pais, consegue tirar os brinquedos do lugar e, depois, guardá-los. O desenvolvimento psicomotor é testado todos os dias", acrescentam Renato e Erika.
A arquiteta Flávia Biccas explica que o método Montessori aplicado à arquitetura acontece desde o nascimento e acompanha toda a infância. Isso acontece porque se adapta às necessidades das crianças e preza pela segurança delas. “Móveis arredondados, coisas presas para não se soltarem, tomadas protegidas... tudo isso permanece. Também colocamos artigos que são interessantes na altura deles para não escalarem. O método preza por uma criança ativa e independente”, acrescenta.
Método montessoriano acompanha todo o desenvolvimento da criança Crédito: Luis Gomes

Diferenças

As alterações no quarto montessoriano são diversas. O método prioriza que o ambiente seja pensando exclusivamente para a criança, sem que ela precise de um adulto sempre por perto. Por isso gavetas mais baixas para os pequenos escolherem melhor as roupas, espelhos de acordo com sua altura e até livros com fácil acesso ajudam no desenvolvimento pessoal da criança.
A cama no chão é o detalhe mais conhecido do método aplicado à decoração. A arquiteta Juliana Mattos explica o porquê. “Dessa forma, eles podem deitar e levantar sozinhos, sem a ajuda de um adulto. Já os pais ficam despreocupados do risco de caírem.” Para quem quer deixar o ambiente mais lúdico, Juliana sugere a montagem de uma cabaninha com estampas e cores divertidas

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