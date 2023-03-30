Qual o tipo de imóvel ideal para quem quer morar sozinho?

Quem está pensando em morar sozinho sabe a quantidade de dúvidas e perguntas que passam pela cabeça durante esse processo. Principalmente, porque escolher a tipologia ideal do imóvel requer muita atenção. Por isso, antes de fechar qualquer negócio, é preciso ficar de olho em todas as etapas e considerar a rotina individual, as necessidades atuais e as futuras expectativas para o empreendimento.
É o que afirma a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Priscila Ceolin. De acordo com a especialista, é importante ter em mente o estilo de vida e o que se está buscando. Por exemplo, algumas pessoas precisam de um espaço em casa para trabalhar de forma remota, enquanto outras procuram por apartamentos menores, já que isso não é um fator decisivo.
“Para essas pessoas que optam por plantas menores, recomendo que a decoração seja pensada de forma estratégica com o objetivo de otimizar os espaços. Ou seja, vale a pena investir em uma marcenaria sob medida e desapegar de ter muitos itens espalhados pela casa”, aponta a conselheira.
Além de uma boa localização, um empreendimento que tenha serviços dentro do condomínio tem tido uma boa demanda no mercado pela praticidade oferecida. “Até mesmo nas proximidades com lavanderias, academias de ginástica, padarias e comércio no geral”, cita o Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes.
Entretanto, engana-se quem pensa que apenas as unidades studio e de um quarto são as procuradas por esse tipo de público. Muito pelo contrário. Segundo Eduardo Fontes, a tipologia atual mais demandada no mercado é a de dois quartos.
Isso porque, muitas pessoas já pensam no futuro com a formação de uma família, a chegada de filhos e até em espaços para fazer um escritório. Mas é claro que isso varia de acordo com o orçamento de cada pessoa.
“Eu diria que, hoje em dia, de uma forma geral, as pessoas estão muito bem informadas e exigentes. Isso tem incentivado o mercado a trabalhar a qualidade e o serviço dos seus empreendimentos”, afirma Eduardo Fontes.
Pensando nisso, separamos alguns empreendimentos nas tipologias mais recomendadas para quem está pensando em morar sozinho. Confira:
01
North Village
Características: com apartamentos de 1 e 2 quartos, o North Villa Proeng Home conta com espaços de cowroking, sala de reunião, loung café/leitura, espaço gourmet, salão de festas, pub, espaço zen, piscina, deque molhado, ducha, área de lazer descoberta, churrasqueira e espaço pete. Localização: Rua Carijós, 580 - Jardim da Penha - Vitória. Valor: unidade Studio de 68,42m² com garden (área externa privativa) no valor de R$ 690 mil. Realização: Proeng
02
Bal Harbour
Características: unidades de 1 e 2 quartos, incluindo área de lazer completa com espaços fitness, cross training, piscina, sauna acoplada à piscina, ducha, deck com spa, sunset lounge, espaço grill, espaço gourmet e pub lounge. Localização: Rua Doutor João Carlos de Souza, 149 - Barro Vermelho - Vitória. Valor: unidade studio de 42,70m² no valor de R$ 569 mil. Realização: Proeng
03
Vista do Vale
Características: o Vista do Vale Condomínio Clube possui 256 unidades, com plantas de 2 quartos, 2 quartos com suítes, 2 quartos com closet, 2 quartos e mais um escritório/depósito com possibilidade de utilizar esse 3º cômodo de diversas formas: escritório, ateliê ou até mesmo um novo quarto. Valor: a partir de R$ R$ 209.752,40. Realização: Morar Construtora
04
Vista Mata da Serra
Características: com unidades com 2 e 3 quartos, com metragens de 44,29 m² a 54,53 m² e opções com suítes, depósito/escritório e quarto de serviço, além de opções de plantas com quintal privativo. Além de uma estrutura completa com lazer, segurança, diferenciais de sustentabilidade e condições especiais para quem quer a casa própria. Valor: a partir de R$ 200.029,64. Realização: Morar Construtora
05
Alameda 25
Características: o empreendimento conta com unidades de 2 quartos, incluindo piscina com deque molhado e solarium, cercada com gradil de proteção, brinquedoteca, salão de festas, lounge, fitness, gourmet, churrasqueira, coworking, espaço pet, horta e delivery. Os espaços são entregues mobiliados e decorados, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Localização: rua Petronília Passos Gabriel, nº 25 – Mata da Praia, Vitória. Valor: a partir de R$ 805.678,00. Realização: Empar Incorporadora
06
Liberty 205
Características: o empreendimento Liberty 205, está em fase de construção na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e possui opções de apartamentos de dois quartos com suíte. O condomínio é equipado com lavanderia e espaço coworking compartilhados na área comum, um produto bastante desejado pelo público solteiro. No projeto é possível transformar o segundo quarto em escritório. Preço: a partir de R$ 460 mil. Realização: Épura