Qual o tipo de imóvel ideal para quem quer morar sozinho?

Antes de fechar qualquer negócio, é preciso ficar de olho em todas as etapas e considerar a rotina individual, as necessidades atuais e as futuras expectativas para o empreendimento Crédito: Shutterstock

Quem está pensando em morar sozinho sabe a quantidade de dúvidas e perguntas que passam pela cabeça durante esse processo. Principalmente, porque escolher a tipologia ideal do imóvel requer muita atenção. Por isso, antes de fechar qualquer negócio, é preciso ficar de olho em todas as etapas e considerar a rotina individual, as necessidades atuais e as futuras expectativas para o empreendimento.

É o que afirma a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Priscila Ceolin. De acordo com a especialista, é importante ter em mente o estilo de vida e o que se está buscando. Por exemplo, algumas pessoas precisam de um espaço em casa para trabalhar de forma remota, enquanto outras procuram por apartamentos menores, já que isso não é um fator decisivo.

“Para essas pessoas que optam por plantas menores, recomendo que a decoração seja pensada de forma estratégica com o objetivo de otimizar os espaços. Ou seja, vale a pena investir em uma marcenaria sob medida e desapegar de ter muitos itens espalhados pela casa”, aponta a conselheira.

Além de uma boa localização, um empreendimento que tenha serviços dentro do condomínio tem tido uma boa demanda no mercado pela praticidade oferecida. “Até mesmo nas proximidades com lavanderias, academias de ginástica, padarias e comércio no geral”, cita o Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes.

Entretanto, engana-se quem pensa que apenas as unidades studio e de um quarto são as procuradas por esse tipo de público. Muito pelo contrário. Segundo Eduardo Fontes, a tipologia atual mais demandada no mercado é a de dois quartos.

Isso porque, muitas pessoas já pensam no futuro com a formação de uma família, a chegada de filhos e até em espaços para fazer um escritório. Mas é claro que isso varia de acordo com o orçamento de cada pessoa.

“Eu diria que, hoje em dia, de uma forma geral, as pessoas estão muito bem informadas e exigentes. Isso tem incentivado o mercado a trabalhar a qualidade e o serviço dos seus empreendimentos”, afirma Eduardo Fontes.

Pensando nisso, separamos alguns empreendimentos nas tipologias mais recomendadas para quem está pensando em morar sozinho. Confira: