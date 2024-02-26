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Nova colunista do Hub Imobi A Gazeta vai tirar dúvidas sobre Direito Imobiliário

Nova coluna quinzenal é assinada pela advogada especializada em planejamento imobiliário Cássia Clésio e vai trazer temas ligados ao dia a dia de quem está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 08:30

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

26 fev 2024 às 08:30
Cássia Clésio é formada pela UFRJ e líder do núcleo do Rio de Janeiro do Instituto Mulheres do Imobiliário
Cássia Clésio é formada pela UFRJ, CEO de escritório de advocacia especializado no mercado imobiliário e foi líder do núcleo do Rio de Janeiro do Instituto Mulheres do Imobiliário em 2023 Crédito: Iza Caroline/Divulgação
Tem colunista nova chegando no Hub Imobi de A Gazeta. A partir desta terça-feira (27), a advogada e consultora imobiliária Cássia Clésio vai ter um espaço exclusivo na editoria para discutir e tirar dúvidas sobre diferentes processos do mercado voltados para quem está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel.
“Quero trazer a simplificação de temas técnicos. Acredito que muitos golpes acontecem por falta de conhecimento e, muitas vezes, até quem atua na área desconhece alguns detalhes desse cenário”, pontua a nova colunista.
Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ), Cássia Clésio conta ainda que conheceu o Direito Imobiliário quando atuou em um escritório especializado na capital carioca, em 2019. De lá para cá, passou a estudar o mercado na integralidade e chegou a trabalhar também com condomínios.
“Foi assim que eu aprendi na prática a necessidade de ter uma comunicação mais simplificada para que todos os profissionais, de diferentes expertises, pudessem entender e atuar em processos de regularização, contratos, aluguéis e construção”, revela.
Hoje, a especialista destaca sua atuação em processos imobiliários tanto do mercado nacional, quanto internacional e é palestrante em diferentes eventos no Brasil, como o Conecta Imobi, e fora do país. Além de ter liderado o núcleo do Rio de Janeiro do Instituto Mulheres do Imobiliário em 2023.
Temas como o papel de cada profissão no mercado, procedimentos e documentos de locação, compra, venda e doação, planejamento sucessório, entre outras pautas devem ser discutidas nas próximas semanas pela advogada.
Para conferir as matérias completas, você pode ficar ligado no Hub Imobi A Gazeta ou fazer parte do grupo de WhatsApp com notícias diárias do mercado clicando aqui.
“Vamos navegar juntos na multidisciplinaridade. Quero descomplicar muitos temas, entrevistar profissionais capixabas e de diferentes regiões do Brasil e trazer vídeos interativos com muita informação”, finaliza.

Acompanhe Cássia Clésio nas redes: 

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